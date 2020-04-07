7 апреля 2020 | Время чтения 12 мин

Чтобы преодолеть главное противоречие современности и, прежде всего, между стремительным ростом народонаселения, почти до 8 млрд человек в мире, с одной стороны, а с другой – с тотальным потреблением и и нарастающим дефицитом природных ресурсов, деградацией среды обитания, нарастанием других кризисных явлений, «властелины мира» делают ставку на вирусные пандемии.

Фёдор Пашин, , 01:25 — REGNUM Политики, аналитики, журналисты и прочие толкователи событий, смыслов и слухов панически пророчат, что после преодоления глобальных финансово-экономических потрясений и пандемии коронавируса мир окажется в другом геоисторическом измерении, совсем не похожем на нынешний этап земной цивилизации, нацеленный на извлечение прибыли, тотального потребления и получения наслаждений.

Биологическая война Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценкам эксперта Фонда содействия общественной дипломатии Фёдора Пашина, так называемые сильные мира сего, организаторы «глубинного государства» с филиалами в большинстве стран мира («мировая закулиса», «архитекторы мирового порядка», «сыны завета» и прочие) исчерпали весь арсенал явных и тайных средств и инструментов сокращения жителей планеты Земля — войны, техногенные и природно-климатические катаклизмы, социальные потрясения, сексуальная революция, наркотики, генетически модифицированные продукты и так далее.

ИА REGNUM: Если даже признать наличие «глобального заговора», то разве «архитекторы», «сыны завета» и их семьи не хотят жить, остаться в живых?

—В эпоху интернета уже нет необходимости доказывать, что очень много в мире происходит словно по мановению волшебной палочки, начиная от принуждения мира к пользованию резаной зелёной бумагой, навязывания идеалов тотального потребления и гедонизма до раскручивания в режиме нон-стоп информационно-виртуальных агрессий, направленных на разложение мира, управление народами и государствами.

В настоящее время, чтобы преодолеть главное противоречие современности и, прежде всего, между стремительным ростом народонаселения, почти до 8 млрд человек в мире, с одной стороны, а с другой — с тотальным потреблением и нарастающим дефицитом природных ресурсов, деградацией среды обитания, нарастанием других кризисных явлений, «властелины мира» делают ставку на вирусные пандемии.

Граждане России, которые заселяют одну седьмую часть суши, самую богатую ресурсами и экологически чистую территорию, наряду с другими, примерно с ещё 6−7 миллионами, приговорены к уничтожению с помощью вирусных технологий как природного, так и рукотворного происхождения, считает эксперт.

Между тем больше всего «сильные мира сего» боятся потерять власть в мире, которую они удерживают уже не одно тысячелетие. Доминирование в мире позволяет им обладать огромными возможностями и неслыханными богатствами. Не ради славы, она им не нужна, но во имя власти они готовы рисковать, жертвовать и идти на всё до последнего, иначе властолюбцы потеряют всё сразу, не исключая их смертной жизни.

ИА REGNUM: Не попахивает ли это пресловутой конспирологией?

— Некоторых может смущать, что «властелины мира» гадят, в том числе и там, где живут, дышат и мыслят. Сегодня не случайно под «вирусную раздачу» и пагубные последствия финансового кризиса попали и США, мировой жандарм нефтедолларов, и Англия, один из признанных центров мирового влияния, и Швейцария, «спальная обитель» представителей «мировой закулисы», Италия с прихожанами Ватикана и другие.

Судьба граждан этих стран для глобальных властолюбцев просто безразлична, будь то англо-саксы, немцы, афроамериканцы, французы, христиане, мусульмане или даже иудеи. Последних они раз за разом делают «козлами отпущения» мировой истории, обрекая на погромы и холокосты, коих в истории этого народа уже было немало.

Выбор на вирусные пандемии пал совсем не случайно. Огромное скопление народонаселения в городах уже само по себе создает предпосылки концентрации больных, вирусоносителей природного происхождения, а следовательно, и непроизвольного взаимного заражения большого количества в местах массового скопления. Ситуация усугубляется тем, что сегодня имеются все возможности создания рукотворных вирусных технологий целевой направленности, в том числе расовой, половозрастной и других.

ИА REGNUM: Кто, где, как и — главное — зачем занимается разработкой подобных технологий?

По имеющимся данным, в мире, в том числе в непосредственной близости от границ России, функционирует множество биологических лабораторий. Только Пентагон располагает 25 современными лабораториями, значительная их часть находится на постсоветском пространстве (Казахстан, Грузия, Украина).

Немалый исторический опыт отравления граждан других стран и, прежде всего, из числа правителей имеет Англия. В частности, в СМИ имеется информация о причастности британской военной лаборатории в Солсбери к известным событиям.

Таким образом, массовое заражение население мира с помощью разного рода эпидемий и пандемий в условиях чрезмерного перенаселения планеты Земля превращается в наиболее эффективное средство утилизации «лишних народов» мира, к числу которых относят и граждан РФ.

Можно предположить, что нынешняя коронавирусная агрессия целенаправленно используется для провоцирования глобального финансово-экономического кризиса, создания предпосылок резкого ухудшения социально-экономического положения народов мира, провоцирование социального хаоса внутри стран и конфликтов между ними за ресурсы, рынки сбыта и прочее.

ИА REGNUM: Уничтожить часть население планеты не самым прогнозируемым оружием ради встряхивания мировой экономики? Стоит ли игра свеч? Или есть какие-то другие цели установления пандемии, если предположить, что это рукотворный процесс?

— По оценкам экспертов, в частности, телеграмм-канала «Русский Демиург», после англо-британского вброса о китайском следе коронавируса можно с большей уверенностью говорить, что раскрученная пандемия — это «командно-штабные учения «глубинного государства». Вряд ли здесь обошлось и без ведущих мировых спецслужб и, прежде всего, Моссада, ЦРУ, Ми 5 или 6.

Учения призваны не только отработать механизмы взаимодействия, но и решить конкретные задачи и, в частности, подорвать экономику мира и, прежде всего, КНР, а заодно создать предпосылки отстранения от власти Си Цзиньпина. Си устоял, но против Пекина затевается международное судилище, прямо как против России под надуманным предлогом сбитого боинга над Донбассом.

Кроме того, в планах «глубинного государства» — недопущение победы на предстоящих выборах президента Трампа, дестабилизировать обстановку в РФ и других странах мира. Под прикрытием коронавирусной операции предпринимаются активные шаги по переформатированию геополитической картины мира, апробируется практика самоизоляции народов, принуждение к сокращению потребления и взаимодействию.

Можно предположить, что такого рода командно-штабные учения будут не первыми и не последними, в подрывном арсенале «мировой закулисы» имеются и другие «заготовки» для создания резонансных информационно-виртуальных поводов, в том числе рукотворные эпидемиологические вирусы. В частности, Украина в её нынешнем состоянии с немалым числом лабораторий — это явная угроза в Евразии и, прежде всего, для России.

Вместе с тем надо понимать, что «владельцами мира», в соответствии с их долгосрочными планами, не могли не быть предприняты шаги, чтобы выжить им самим со своей верноподданической челядью, сохранить свою власть даже в эпоху глобальных потрясений.

Такого рода информации сегодня немало имеется в мировой паутине. Тем не менее им никак не удается сладить с Господом богом, его величеством Природой, которые не одно столетие не дают реализовать человеконенавистнические планы на Земле.

ИА REGNUM: В медиа сегодня превалирует точка зрения, согласно которой, с помощью дестабилизации обстановки в мире осуществляется планомерный переход в цифровую эпоху, начинается «оцифровка» населения, насколько справедливы подобные рассуждения?

— Создание искусственного ареала жизнедеятельности человечества параллельно, а зачастую в ущерб естественной среде обитания — это долгосрочная стратегия трансформации мира из живого в искусственное состояние. Она реализуется не одно столетие.

Особенно она активизировалась с изобретением печатного станка Гутенберга в середине XV столетия, когда стало возможным тиражировать газеты и листовки, денежные купюры и другие ценные бумаги. «Дайте мне контролировать выпуск денег в государстве, и мне нет дела, кто пишет его законы», — в своё время говорил Майер Ротшильд, один из основателей ныне ведущего мирового финансового клана.

Поэтому ничего удивительного в том, что Российский Центробанк и банковская система, другие финансово-экономические круги в стране действуют вопреки здравой логике, в том числе решениям президента страны.

ИА REGNUM: А как российский Центробанк связан с мировой закулисой?

— Как известно, совсем недавно, только с начала 2020 года, Кремль по-настоящему посмел замахнуться на «святая святых» — финансово-экономическую власть РФ, находящуюся под контролем международных финансовых институтов. В ответ Владимир Путин подвергается беспрецедентным давлению, шантажу, третированию и демонизации.

Ситуация усугубляется тем, что растет число россиян, которые безответственно, во вред себе и своим близким, стране и народу, глупо ведутся на разнузданную заказную пропаганду, организованную извне международными финансовыми воротилами.

Сегодня цифровая революция — это очередной этап на пути построения нового мирового порядка вне цивилизационного, национального и религиозного разнообразия земной цивилизации.

Пагубная идеология «тотального микса» предполагает не только трансформацию естественной благодатной среды обитания в искусственные агломерации мегаполисов, виртуальный концлагерь интернета, но смешение всего имеющего межцивилизационного разнообразия, в том числе идеалов и смыслов выживания и сохранения народов и национальностей, геодемографических и государственных различий, половозрастных особенностей населения, стилей, образов и стандартов жизни, концепций технологий и тому подобное.

Агрессивное сообщество ЛГБТ, мода на наркотики, макдональдсы, пепси, фанту, низкопробную музыку пришли на смену здоровому естеству человеческой жизни, природного лингвокультурного общения, органической натуральной пищи, живой воды.

«Виртуальный концлагерь» мировой паутины, вбирая в своё пространство уже миллиарды пользователей — более 4 млрд человек на 2019 год — призван содействовать примитивизации мышления юзеров, изоляции их от внешнего мира, отчуждению друг от друга, созданию условий ускоренного вырождения и вымирания народов Земли и, прежде всего, населения ключевых территорий, к которым относятся Россия, КНР, Иран и др. Эти страны, прежде всего, бросили вызов сатанинским планам «мировой закулисы».

ИА REGNUM: Однако, в действительности, государства мира, в стремлении преодолеть последствия вирусной пандемии, вынуждены «закрываться», разве это уже не противоречит геостратегии нового мирового порядка, не нарушает планы «мировой закулисы»?

— С такого рода «издержками» обустройства миропорядка глобалисты не раз встречались в своей трехтысячелетней истории, именно поэтому они до сих пор не реализовали всех своих чудовищных планов.

Ведь и Россию они со времен Октябрьской революции 1917 года хотели бросить в топку «мировой революции», чтобы на зависть всем буржуям мировой пожар раздуть и установить «красный коммунистический мировой порядок» на Земле. Однако не удалось, из братоубийственной гражданской войны в России возник СССР, коммунистический по форме, но традиционный по содержанию.

Страна Советов выстояла в кровавой войне с фашизмом, который, кстати сказать, спеленали, вдохновили и бросили на взаимное уничтожение русско-славянского народа и германской нации, Германии и СССР. Уже в наше время практически эти же сатанинские силы привели фашистов, прямых наследников Бандеры, в своё время прислуживавших гитлеровскому режиму, к власти во Львове, Киеве, Днепре и других украинских городах.

Цель прежняя — столкнуть между собой в братоубийственной войне народы Украины и России, истребить русско-славянское население и другие автохтонные народы Украины, России, Белоруссии и других стран.

В нынешний угрожаемый период развития земной цивилизации такого рода неприятными непрогнозируемыми «издержками» для «мировой закулисы» может стать стремление народов и государств обособиться, встать на путь самостоятельного развития с опорой на собственные силы, если потребуется действовать в условиях чрезвычайного положения.

В настоящее время в наибольшей степени готовы действовать в чрезвычайных условиях КНР и РФ, к тому же эти страны могут друг друга взаимно дополнять в торгово-экономическом отношении.

Россия — обладатель огромных природных ресурсов и конкурентных военных технологий, а КНР — это не только мировая фабрика ширпотреба. Хорошо известна в мире китайская IT-продукция, страна намного опережает конкурентов по количеству производимых автомобилей, например.

ИА REGNUM: Как противопоставить это той «машине», которая не гнушается самыми аморальными методами достижения своих целей?

— Россия может быстро перейти на рельсы развития мобилизационной экономики. В послевоенный период экономика СССР при Сталине росла на 15−20% в годовом измерении. Тем самым можно будет преподнести новый нежданный-негаданный сюрприз глобалистам, а заодно приблизиться к Китаю по темпам роста экономики.

Таким образом, в стратегическом партнёрстве с Китаем, при наличии серьезной военной мощи у наших стран, возможно поставить под сомнение нынешнее глобальное господства США и их ближайших союзников, представляющих интересы «мировой закулисы».

Поэтому «властелины мира» и пытаются правдами и неправдами склонить на свою сторону представителей национальных элит, не предлагая им ничего нового, кроме как стать ставленниками мирового «глубинного государства» в своих странах.

Однако их недавние очередные попытки дестабилизировать обстановку в КНР и ИРИ не увенчались успехом. Китай, практически справившись с коронавирусом, начинает восстанавливать экономику. Иран, несмотря на санкции и падение цен на энергоресурсы, стоит и держит удар, продвигает свои интересы на Ближнем Востоке.

ИА REGNUM: Не секрет, что в настоящее время подрывной сценарий активно реализуется против Российской Федерации и её президента.

— Хочется надеяться, что и здесь, как это было уже не раз в истории, «коса найдет на камень». Если ещё удастся вырвать из «когтей» дракона Италию, а тем более Германию, где проявляют особый интерес к снятию санкций с России, появятся серьезные предпосылки к формированию пространства торгово-экономического сотрудничества от Лиссабона до Владивостока, гармонизации китайской геостратегической инициативы «Один пояс, один путь» и евразийского проекта «ЕАЭС».

В данном контексте безотлагательная консолидация и мобилизация народов мира в рамках своих государственных образований, организация всестороннего международного взаимодействия и, прежде всего, между ведущими силами сопротивления мировому гегемонизму и, в частности, КНР, Россия, Иран и другими, безусловно, может способствовать созданию широкого фронта противодействия человеконенавистническим планам подрывных глобальных сил.

Сегодня, как никогда, актуально возрождение международных институтов и, в частности, ООН на принципах гармонизации отношений с учётом интересов всех стран и народов, создания международной системы коллективной безопасности сотрудничества, установление справедливого международно-правового порядка на планете Земля.

Необходимо сделать всё, чтобы упредить безответственные действия глобалистов по подрыву основ международной безопасности, а затем начать искать пути преодоления глобального кризиса земной цивилизации.