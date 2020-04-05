В России до 30 апреля 2020 года объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Для некоторых работников малого бизнеса внеплановые «каникулы» уже закончились сокращением доходов, а сами малые и средние бизнесмены готовятся к тяжёлым временам и подают сигнал SOS. Где во фразе «обанкротиться нельзя сохранить» поставить запятую, каждый бизнесмен решает сам, но, по данным Торгово-промышленной палаты России, риск на сегодня есть для около 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса, то есть потерять работу могут свыше 8,6 млн человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Нерабочая неделя

В некоторых регионах, например Карелии, Алтайском крае, бизнесмены уже обратились к властям с открытыми письмами, называя введение нерабочего месяца «сокрушительным ударом по экономике» и прося «отменить нерабочий месяц» или же оперативно принять пакет эффективных мер.

А под петицией с просьбой о полугодовом обнулении налогов для малого и среднего бизнеса свои подписи уже оставили более 240 тыс. человек. Автор обращения в Минфин РФ, правительство РФ Данил Махницкий пишет, что, если «не сделать этого прямо сейчас, завтра может быть поздно». В качестве примеров Данил рассказывает о четырёх сотрудницах цветочных магазинов в Туле, которые уже остались без работы, о работниках парикмахерской в Москве, работники которой вынуждены взять отпуск за свой счёт, о владельце небольшого бара в Подмосковье, что уже вынужденно расстался с одним из сотрудников.

Change.org Петиция Данила Махницкого

В соцсетях и в телеграм-каналах идут эмоциональные обсуждения, фактически подтверждающие, что доходы населения уже стремительно покатились вниз:

«Я без работы остался и жена, оба — индивидуальные предприниматели. Жить на что? Ребёнок маленький», «Как не ходить на работу? Чем платить за съёмное жильё? Чем питаться и кормить детей, домашних животных? На работе сократили часы и зарплату, соответственно. Как выживать в таком случае? А хозяин квартиры уже пишет и спрашивает, где оплата. А у меня с середины марта уже зарплата меньше, чем была», «Никакой бизнес не сможет обеспечить месячный ФОТ, не имея стабильной выручки. Требуется срочное вливание денег в бизнес на обеспечение содержания сотрудников. Если этого не будет сделано, последствия в виде роста бытовой преступности мы увидим буквально через месяц. У населения нет накоплений, у бизнеса нет жирка от слова совсем», «Для большей части малого бизнеса — это крах и разорение. Для среднего — череда сокращений и увольнений. Для крупного — вывод в простой огромного числа сотрудников. Для обычного человека — ситуация на грани патовой», «Да, у всех, с кем говорил, падение продаж и ощущение полной … Причём дело не в их неэффективности: это карантин, с которым сделать ничего нельзя. Люди в безвыходном положении», «Бизнесы уже разоряются. Аренду никто не тянет», «Боюсь, что мой бизнес не выдержит такого длительного периода без дохода. Без работы могут остаться 30 человек. А у них кредиты, ипотеки. Многие из них матери-одиночки», «Я — психолог, работаю в арендованном помещении, занимаюсь частной практикой. И в данный момент я в минусе, со всеми налогами и эквайрингом», «У меня нет финансовой подушки, придётся закрыться, если не будет помощи от государства», «Я — малый бизнес и только-только начала развиваться. За апрель у меня фактически не будет денег на аренду студии, на кредиты, на своё жильё и еду. С каких доходов платить налоги, если доходов нет?!».

Илья Савченко ИА Красная Весна Росстат

Тем временем в Новосибирске мэрия проводит анонимный опрос, в котором уже приняли участие свыше 24 тыс. горожан. Среди вопросов — «Сохранены ли вам выплаты по заработной плате работодателем?». Почти 20% человек ответили, что зарплату им частично уменьшили. Ещё свыше 15% остались временно без содержания, ещё более 10,6% — отправили в отпуск за свой счёт, а 6% — уволили.

При этом почти 70% участников опроса на вопрос о наличии сбережений ответили, что их не имеют и жили от зарплаты до зарплаты. А больше, чем заразиться коронавирусом, горожане боятся остаться без заработка и прибыли. Этот вариант выбрали 44,38% респондентов.

Где-то бизнес ещё пытается удержаться на плаву, а где-то, как видно из опросов и постов в соцсетях, уже пошёл на те самые крайние меры.

Вместо оплачиваемых «каникул» — увольнение?

Город с населением 800 тыс. человек, где пока семь случаев выявления заразы. Группа малых предприятий работает по одному адресу, в целом обеспечивая работой около 50 человек. Компании производят и продают оборудование для котельных, в том числе в другие регионы через муниципальные и государственные контракты.

24 марта инженер этого завода с удивлением обнаружил на карте денежное поступление с пометкой «расчёт при увольнении». На следующий день официально был обнародован указ президента о первой нерабочей неделе, в рамках которой работодателей обязали сохранить зарплату. В бухгалтерии главе семейства с двумя детьми объявили, что он действительно уволен, но пообещали трудоустроить потом, не уточнив сроков этого «потом». Никаких документов, приказа для ознакомления, ничего. Молчаливый «расчёт при увольнении», ипотека, которую платить уже через неделю, и неясные перспективы впереди. На следующий день предприятие ушло на «карантин» и до 6 апреля не работало. Работники не знают, оплатят ли им недельный простой, так как оплата у них почасовая.

В Башкирии сотрудники одного из предприятий о проблеме рассказали не анонимно. Работница автосалона Аделина Галиакберова в комментариях РЕН-ТВ отметила, что 26 марта им «просто позвонили и сказали, что отдел закрывают» и они все уволены. Резкое сокращение штатов работодатель объяснил простоем автосалонов, падением продаж автомобилей почти до ноля.

«Мы приезжали в отдел кадров. Нам сказали: все условия обсуждаете с руководителем. Он говорит: есть две альтернативы — либо пишем по собственному заявление, либо мы просто соглашаемся всего лишь на один оклад», — сообщила телеканалу другая сотрудница салона Анастасия.

Под ударом оказались свыше 800 семей. На сегодня в ситуации уже разбирается прокуратура, которая напомнила, что «расторжение трудового договора по инициативе работника допустимо только в случае, когда подача заявления об увольнении являлась его добровольным волеизъявлением».

Юрист по трудовому праву Елена Сидоренкова на своей странице в фейсбуке напомнила гражданам, что «увольнения на основании пункта 7 части первой статьи 83 ТК РФ, в данный момент являются незаконными». В рассматриваемом пункте речь ведётся о наступлении «чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано решением правительства Российской Федерации или органа государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации». Отсылки некоторых работодателей к этому пункту закону противоречат, потому увольнение с такой формулировкой можно обжаловать.

Какие меры поддержки уже приняты?

Между тем нельзя сказать, что власти оставили малый и средний бизнес без своего внимания. Несколько пакетов антикризисных мер уже принято, часть мер в работе. К примеру, ещё в марте правительство дало поручение Росимуществу заключить дополнительные арендные соглашения с МСП по госимуществу, в которых будут предусмотрены отсрочка платежей в 2020 году и уплата их равными частями в 2021 году, или «на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон». Местным и региональным властям рекомендовано принять схожие меры.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Магазин

Далее, постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 года №378 установлены правила предоставления и распределения субсидий регионам на поддержку МСП. В частности, на повышение доступности льготных кредитов и микрозаймов, развитие фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) и развитие государственных микрофинансовых организаций.

В тот же день было подписано постановление №372, которым были внесены изменения в выделение субсидий кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по программе, рассчитанной на 2019−2024 годы, субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке. В частности, в свете ситуации были упрощены требования к заёмщикам, отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений на рефинансирование в рамках программы, появились возможности рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели, расширили возможности получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в сфере торговли за счёт включения возможности реализации подакцизных товаров.

Помимо этого, 2 апреля подписано распоряжение правительства РФ за номером 846-р, которым из резервного фонда кредитным организациям выделили 5 млрд рублей «на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства». Речь идёт о наиболее пострадавших отраслях, и выделяются субсидии «при условии переноса срока уплаты процентов без начисления штрафных санкций» в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года (платежи сдвигаются «вправо» на полгода). Кредитный договор должен при этом быть подписан до 1 апреля 2020 года, а деятельность малой компании или индивидуального предпринимателя не должна быть приостановлена. Также заёмщик должен в период с 1 апреля по 1 октября платить проценты в размере 33% от ранее установленного объёма. Документ многостраничный, и в нём довольно много нюансов. По данным Минэкономразвития РФ, программа охватит 10% всего кредитного портфеля МСП и избавит бизнес от выплаты 115 млрд рублей.

О предпринимаемых мерах поддержки малого и среднего бизнеса 3 апреля рассказал на брифинге и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он уточнил, что в наиболее пострадавших секторах экономики на сегодня работают свыше 3 млн человек, а отсрочка по налогам и сборам для МСП составит 140 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решентиков

«Иными словами, бизнес будет избавлен от уплаты этой суммы в бюджеты всех уровней», — заявил он.

Решетников отметил, что в кредитных региональных фондах на сегодня накоплено свыше 53 млрд рублей. Региональные гарантии (поручительства) от фондов, по мнению министра, будут также выходом для бизнеса.

Ещё одна мера — страховые взносы снижены с 30 до 15% «для всех без исключения предприятий малого и среднего бизнеса». По словам министра, инициатива уже оформлена федеральным законом и позволит высвободить бизнесу почти 300 млрд рублей.

Для тех предприятий, что имеют дефицит средств на выплату зарплаты, запустили программу кредитования «под ноль на цели заработной платы» — по одному МРОТ на каждого сотрудника. Но беспроцентным этот кредит будет лишь первые полгода, а потом уже под 4%. Под эту программу определили 150 млрд рублей. Она рассчитана на охват 1,5 млн занятых. Вот только будет ли достаточно работникам того МРОТа, чтобы прокормить семью, оплатить услуги ЖКХ, внести ипотечный ежемесячный долг, с учётом, что даже так разрекламированные «ипотечные каникулы» оказались вовсе не бесплатными, а апрельские платежи по долгам нужно сделать в срок, никаких отсрочек для граждан пока не введено.

Представители малого бизнеса говорят, что того, что на сегодня принято, недостаточно, потому как платить пусть и сокращённые взносы, налоги, отсроченную арендную плату будет попросту не с чего, а брать кредит на выплату зарплаты — это влазить в ещё большие долги на фоне снижения доходов. Так что же, в итоге получается, что вся поддержка — это поддержка банков и кредитных организаций, а вовсе не МСП?

В России, конечно, объявлен полугодовой мораторий на банкротство отдельных должников кредиторами, но он никак не защищает от самобанкротств.

«Малый бизнес можно «оплакивать». Трудно с этим смириться, но самое плохое — с этим нельзя пока бороться. Коронавирус убил малый бизнес. Да и большому уже грустновато. Можно начинать оплакивать, т.к. каких-то конструктивных действий все равно сейчас не предпринять. Конструктив будет потом, когда закончится это «землетрясение с ураганом». Поднимемся, проведём перекличку партнёров и сотрудников, сцепим зубы и опять полезем вверх», — пишет на своей странице в соцсетях директор Городского риелторского центра Сергей Косиков.

Формирование пакета антикризисных мер на федеральном уровне не завершено. Также уже сейчас региональные власти разрабатывают собственные антикризисные пакеты, в том числе делая оговорку о том, что первыми помощь получат те, кто не увольнял работников и не сокращал штаты.