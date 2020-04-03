Барнаул, , 10:33 — REGNUM В связи с продлением нерабочих дней в России, порядка 20 бизнесменов Алтайского края подписались под обращением к губернатору региона Виктору Томенко, в котором назвали решение российского президента Владимира Путина «сокрушительным ударом по экономике» и призвали отменить нерабочий месяц. Об этом пишет ИА «Амител».

»Для большинства из нас грядущий полуторамесячный простой несет неминуемые проблемы, следствием которых неизбежны банкротства, сокращение деятельности, существенное снижение числа рабочих мест», — сказано в петиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 апреля, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к нации, сказал, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден, и заявил о необходимости продлить нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года включительно. Также было сказано о наделении регионов специальными полномочиями.

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