«Новые меры контроля, новые полномочия госорганов, новые ограничения свобод входят в нашу жизнь. Наиболее пугающая перспектива здесь — возможное появление в некоторых странах медико-биологических спецслужб с расширенными полномочиями», — старший преподаватель Уральского федерального университета, востоковед Дмитрий Желобов рассказал в интервью ИА REGNUM, как изменится мир после окончания эпидемии коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Самоизолированный

ИА REGNUM: КНР и США ужеобвинили друг друга в появлении и распространенииCOVID-19. Как будут складываться их отношения после завершения истории с пандемией?

В рамках новой биполярности устойчивое примирение США и Китая невозможно. Достаточно очевидно, что пандемия рано или поздно пройдет, а геополитическое противостояние останется.

Обе стороны пытаются выжать из текущей ситуации максимум политических дивидендов. Для США очень важно сделать Китай ответственным за возникновение и распространение вируса. Китай претендует на лавры победителя болезни, причем не только внутри страны, но и в глобальном масштабе.

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Обе конспирологические версии об искусственном происхождении COVID-19, китайская и американская, возникли почти сразу с началом эпидемии. Об их достоверности можно судить хотя бы по тому, что пострадали в результате обе страны, и еще неизвестно, какая сильнее.

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ИА REGNUM: Китай предлагает иоказывает помощь другим странам в борьбе с коронавирусом. Как это отразится на позициях Пекина в мире?

Если китайская стратегия репрезентации себя как победителей будет успешной, международное положение Китая может серьезно укрепиться. В то же время вряд ли скоро будет забыто то отчуждение, которое возникло между Китаем и остальным миром на человеческом уровне. Внезапные закрытия границ и вспышки ксенофобии с обеих сторон очень негативно отразились на народной дипломатии.

Не стоит забывать и о возможных внутриполитических сложностях в КНР. Страна оказалась в новой социо-экономической реальности если не рецессии, то стагнации. Может оказаться, что руководству КНР скоро будет не до внешней политики.

ИА REGNUM: Как эта ситуация изменит сложившуюся систему отношений между конкурирующими странами?

Есть опасения, что некоторые страны могут не выдержать карантинных мер. В частности, в группе риска сразу несколько государств постсоветского пространства.

Очень вероятно, что Москва может оказаться выбита из высшей лиги мировой политики — карантин и катастрофически низкие цены на нефть — это очень неблагоприятное сочетание обстоятельств. США и Китай останутся в биполярном клинче, все более изолируясь друг от друга.

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ИА REGNUM: Как быстро КНР оправится от кризиса и простоя производств и сможет выйти на прежний уровень?

Китайская экономика получила от карантинных мер двойной удар сразу со стороны предложения и спроса: с одной стороны, серьезно дезорганизовано производство, разрушены трансграничные промышленные цепочки, инвесторы напуганы своей зависимостью от односторонних решений китайских властей. С другой стороны, стремительно беднеющие потребители по всему миру уже не готовы покупать китайские товары в прежних объемах.

Не очень понятно, как перезапускать китайскую промышленность, а в условиях очень слабой социалки в КНР это создает уже политические риски. Прежний динамичный экономический рост, который долгие годы был предметом гордости китайских властей, становится в новой ситуации мало возможным.

ИА REGNUM: Какие глобальные изменения могут произойти после преодоления пика кризиса?

Новые меры контроля, новые полномочия госорганов, новые ограничения свобод входят в нашу жизнь. Наиболее пугающая перспектива здесь — возможное появление в некоторых странах медико-биологических спецслужб с расширенными полномочиями. Надеюсь, что эти тенденции удастся купировать хотя бы где-то. Вероятно, что мир после завершения кризиса станет менее свободным и более бедным. Весь вопрос в степени этих изменений.

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ИА REGNUM: Ваши прогнозы на ближайшие пол-года, год?

Осторожно оптимистично скажу, что ожидаю завершения самой пандемии к лету. Опыт Китая дает основания надеяться на это. В этом случае удастся свести последствия к минимуму, и мир выйдет из кризиса в относительно прежнем состоянии.

Полугодового отключения экономики большинства стран уже не выдержат, они будут открываться независимо от обстоятельств. При этом сочетание экономического проседания и ментально нестабильного состояния общества может привести в ряде небольших и сравнительно бедных стран к внутренней дестабилизации.

Осенью могут начать «лопаться» государства побольше. Это будут трагедии уже глобального масштаба. Самое неприятное, что пандемия как таковая сегодня таких угроз не несет, но глобальная экономическая рецессия в сочетании с медиа-истерикой такой эффект вполне могут дать.

Самый негативный сценарий — волнообразное развитие пандемии с сезонными пиками, либо мутация вируса, серьезно увеличивающая его опасность. Вирус пока адаптируется к человеческой популяции, человечество тоже рано или поздно адаптируется к вирусу. Пока можно лишь предполагать, какие изменения произойдут в обществе в процессе этой адаптации. Одно несомненно — изменения будут.