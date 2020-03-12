Пекин, , 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.

Заявление представителя китайского МИДа основано на информации, обнародованной американским Центром контроля заболеваний (CDC) — глава CDC Роберт Редфилд заявил, что у некоторых погибших от гриппа в США был обнаружен коронавирус COVID-19.

«CDC был пойман на месте преступления. Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть? американская армия принесла эпидемию в Ухань… США должны объясниться!» — заявил Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь отмечает, что в Соединенных Штатах за сезон гриппом переболели 34 миллиона человек и 20 000 погибли.

«Скажите, пожалуйста, сколько случаев связано с COVID-19?» — заявил Лицзянь.

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