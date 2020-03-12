Пекин, 12 марта 2020, 20:16 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 12 марта в «Твиттере», что коронавирус COVID-19 мог попасть в Китай из США.
Заявление представителя китайского МИДа основано на информации, обнародованной американским Центром контроля заболеваний (CDC) — глава CDC Роберт Редфилд заявил, что у некоторых погибших от гриппа в США был обнаружен коронавирус COVID-19.
Чжао Лицзянь отмечает, что в Соединенных Штатах за сезон гриппом переболели 34 миллиона человек и 20 000 погибли.
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