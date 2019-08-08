Александр Каменюк, 8 августа 2019, 18:04 — REGNUM
Последние два года мне часто присылают фотографии несанкционированных свалок из разных мест региона. В июне-июле сего года ко мне за помощью стали обращаться жители Вулканного ГП (Муниципальное образование «Вулканное городское поселение») с просьбой посодействовать им в решении проблем со свалками ТБО на их территории и озвучить проблему устаревших очистных сооружений, которые, как выясняется, обслуживают весь Елизовский район. Естественно, историю своей борьбы они подтверждают огромной и безрезультатной перепиской с органами прокуратуры и государственной инспекцией экологического надзора Камчатского края. Мне переслали соответствующие фото и видеосъёмки свалок ТБО на территории их поселения с просьбой опубликовать в соцсетях.
Очевидно, что проблема усугубляется. А местные и краевые чиновники, вместо грамотного и выверенного решения проблемы, занимаются отписками, нападками на общественников и политических оппонентов, поднимающих эти проблемы, и, дальше проектов, планов и обещаний не двигаются многие годы. Причём это происходит практически во всех сферах и отраслях хозяйствования в Камчатском крае. Вместо грамотного управления регионом, а любое управление включает в себя планирование, прогнозирование, организацию, мотивацию и контроль, в Камчатском крае за последние 8−10 лет наблюдается развал и разруха. Правительством края подведены к банкротству старейшие ГУПы и МУПы Камчатки, такие как «Камчатавтодор», совхоз «Николаевский» или долгое время монополист в регионе — птицефабрика «Пионерская».
Старейшее предприятие Камчатки — Бюро технической инвентаризации (БТИ) — единственный ГУП в ведомстве Министерства земельных и имущественных отношений Камчатского края, преднамеренность банкротства которого доказывала несколько лет, вплоть до своей смерти, известная юрист и правозащитница Лариса Владимировна Токунова. На одних справках, техпаспортах и выписках КГУП БТИ может спокойно не только работать и самоокупаться, но быть прибыльным предприятием. Однако руководители целого министерства со штатом более 30 человек умудрились данное предприятие подвести к банкротству.
Возвращаясь к проблеме мусора. На землях обсуждаемого выше Вулканного ГП ещё в 2002 году земельной комиссией Елизовского района был определен земельный участок для размещения полигона на межселенных землях (с июня 2007 года земли Вулканного городского поселения) в отработанном карьере в районе 12 км автотрассы Елизово — Паратунка. В состав комиссии входили все специально уполномоченные органы в области экологического и санитарно-эпидемиологического надзора. Оформлен акт выбора земельного участка, который был утвержден постановлением администрации Елизовского районного муниципального образования
Согласно заключению Управления Главгосэкспертизы России по Камчатской области № 1.11.-98 от ноября 2004 года (копии всех документов предоставлены в редакцию) общая сметная стоимость проекта (с НДС 18%) составляла 35 916,16 тыс. рублей.
Согласно официальной версии правительства Камчатского края, полигон «упорно» проектировался и строился в течение 2002−2014 годов с соблюдением градостроительных, экологических и иных требований. Разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию выдавалось администрацией Вулканного городского поселения. Проект на строительство полигона имеет положительное заключение Государственной экологической экспертизы
Уже
Договором аренды муниципального недвижимого и движимого имущества Елизовского муниципального района
Однако полигон в Вулканном не работает до сих пор. Ответов на вопросы «Почему не работает?», «Когда заработает?», «На что истрачены деньги, выделенные на обустройство данного полигона?» в Камчатском крае никто не ждёт. Так же, как и на вопросы о судьбе денег, ежегодно выделяемых на строительство других важных инфраструктурных объектов в регионе.
Весной этого года мне передали переписку губернатора Владимира Илюхина и генерального директора ЗАО «АвтоРециклинг» Дениса Орешкина, который в январе 2016 года предложил губернатору Камчатского края на рассмотрение концепцию проекта «Создание системы полного цикла обращения с отходами в Камчатском крае». Суть проекта заключается в том, чтобы создать в регионе на базе Регионального оператора по обращению с ТБО систему полного цикла обращения с отходами с безотходным и безэмиссионным производственным циклом, с закрытием и рекультивацией всех мест размещения отходов с учётом социально-экономических и экологических факторов. Если перевести это на простой и доступный язык, то представители компании предложили создать на основе технологий утилизации полного цикла мусороперерабатывающее безотходное предприятие, которое не только не будет ежемесячно и ежегодно «пожирать» деньги налогоплательщиков и увеличивать налоги и пресловутые сборы за вывоз мусора, но быстро окупится и даже станет скупать вторичное сырьё у юридических и физических лиц Камчатского края.
Казалось бы, любой здравомыслящий руководитель своего региона должен был ухватиться за этот проект и, используя весь свой административный ресурс, скорее воплотить в жизнь на территории края. Ведь это и улучшение экологической обстановки в регионе, и снижение налоговой нагрузки на предприятия и граждан через экономически обоснованное сдерживание тарифов, и существенное сокращение расходов из бюджета на многолетние и пока безрезультатные прожекты по борьбе с мусором, и создание новых современных рабочих мест, и значительное повышение качества самой услуги по вывозу мусора и утилизации ТБО. Но, видимо, Владимиру Ивановичу Илюхину это не нужно. По крайней мере, из расплывчатого ответа министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Прийдуна В. И. от 24.02.2016, который он дал по поручению заместителя председателя правительства Камчатского края — министра рыбного хозяйства Камчатского края В. М. Галицына, видно, что решать проблему мусора и ТБО эффективно и быстро, с конкретной и выраженной выгодой для всех простых камчатцев, многочисленный аппарат губернатора Илюхина не намерен. Ответ состоит из стандартных отписок, подобных «полагаем, что вышеуказанные предложения представляют определённый интерес, однако говорить о целесообразности их реализации преждевременно…» или «вместе с тем предложения ЗАО «АвтоРециклинг» могут быть учтены…» и т. п.
Вследующем письмеД. О. Орешкинна основании существующего законодательства пошагово расписал порядок организации системы полного цикла обращения с отходами на базе в тот момент создаваемого «Регионального оператора по обращению с отходами», требующийся для этого объём финансирования и внутреннюю норму доходности. Срок окупаемости проекта,при условии сохранения тарифов на вывоз мусора, составил всего 2,5 года.
Но и здесь камчатские чиновники не нашли рациональной составляющей и даже узрели возможную «коррупционную составляющую в части фактического исключения процедуры конкурсного отбора на присвоение статуса регионального оператора» и т. п. Кроме того, по мнению ещё одного лоббистского министерства края — Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края,
Об этих организациях, наподобие ОАО «ЕМКХ» и строящегося уже более 16 лет полигона в Вулканном, который до сих пор не работает, я специально написал выше. Совершенно очевидно, что для губернатора Илюхина и его многочисленных заместителей и министров абсолютно не важен результат и осязаемая выгода для граждан Камчатского края. Важен процесс по освоению всё ещё бесконечных бюджетных потоков под каждую многолетнюю неоконченную стройку, под каждую краевую проблему, под «национальные проекты» и многочисленные круглые столы с многомиллионными кофебрейками по обсуждению этих бесконечных проблем и бюджетных потоков.
И как ни старалось руководство ЗАО «АвтоРециклинг» показать со всех сторон очевидную практичность и выгоду своего проекта администрации Камчатского края, способность раз и навсегда решить проблему с вывозом и утилизацией ТБО, как ни присылало письма с детальными расчётами и возможностями данного проекта, с дорожной картой создания такой системы, натолкнулось всё так же на неприступную стражу «краевого бюджета», которого, как говорится, самим всегда не хватает…
А потому и продолжаем мы наблюдать всё больше свалок в Камчатском крае, в своих городах и посёлках, и продолжаем видеть на телеэкранах искренне верящего в новые возможности по освоению бюджета губернатора Илюхина, абсолютно без каких-либо угрызений совести намеревающегося идти на очередные губернаторские выборы в следующем году.
И хотя первый шаг в краевой мусорной реформе правительство Камчатского края сделало правильный — региональным оператором стала структура, на 100% принадлежащая субъекту Федерации. дальше всё пошло как у всех: строительство новых полигонов, транспортировка и переработка отходов оказались отданы на сторону — частный интерес в очередной раз победил общественный. Всё потому, что нет профессионализма, нет понимания системного подхода при решении сложных задач, нет элементарного желания слушать и учиться. А как говорил Эйнштейн:
Читайте ранее в этом сюжете: Познавательное мусороведение в 93 частях. Часть 1. Безотходная Россия