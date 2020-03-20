В сложный для страны период в марте 2020 года образована Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. Задача Комиссии — координация деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики, в том числе связанных с распространением коронавирусной инфекции. Возглавил правительственный орган Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации А. Р. Белоусов.

Fish.gov.ru Добыча

По этому случаю 19 марта 2020 года Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) направила Председателю Комиссии письмо, в котором попросила предпринять ряд неотложных мер для поддержания финансовой устойчивости в рыбохозяйственном комплексе страны. В частности, речь идет о так называемых «незаходных» судах — это рыболовные суда под российским флагом, ранее купленные за рубежом, а также те, которые ремонтируются и обслуживаются в иностранных портах. И те, и другие, и третьи многие годы не оформлялись в таможенном отношении. В 2008—2009 и в 2016—2017 годах государством дважды предлагались рассрочка платежей и таможенная амнистия, но воспользоваться этими предложениями решила тогда лишь небольшая часть рыбаков, большинство предпринимателей остались равнодушны. В 2019 году государство поставило вопрос ребром о запрете на промысел для всех нерастаможенных рыболовных судов. Чтобы без проблем ловить рыбу и заходить в российские порты, их владельцам совсем скоро придется поместить судно под соответствующую таможенную процедуру, а именно процедуру «Выпуск для внутреннего потребления» и заплатить российскому государству все, что положено, то есть, «растаможиться». Соответствующий проект постановления правительства уже готов. Официальный сайт: https://ucsol.ru/tamozhennye-uslugi/vypusk-dlya-vnutrennego-potrebleniya

В этой связи в качестве одной из «неотложных мер» Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров предложила Председателю правительственной Комиссии «с 1 апреля временно, на период чрезвычайных мер из-за эпидемии коронавируса, разрешить российским рыбопромысловым судам, не помещаемым (в редакции письма) под таможенную процедуру для выпуска при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС (в редакции письма) применять при заходе в российские порты таможенный режим переработки (без уплаты ввозных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин)». Утверждается, что «на Северном рыбохозяйственном бассейне работают 80 таких судов, при этом заходы в иностранные порты для них невозможны». В письме заявлено, что «указанное решение предложено губернатором Мурманской области А. В. Чибисом (послепоставлена принципиальная запятая), уже использовалось в 2019 году для установки на рыбопромысловых судах технических средств контроля СЗС «Гонец» и позволит обеспечить необходимые меры по продолжению промысла (в ином случае недолов составит около 500 тысяч тонн водных биоресурсов, а убытки предприятий превысят 14,7 млрд рублей)».

Gov-murman.ru Цех рыбоперерабатывающего завода, Мурманск

Уже на следующий день, 20 марта, с комментариями инициаторов под заголовком «Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море» о данном письме подробно рассказало информационное агентство РБК. Статью продублировали ряд отраслевых медиа-ресурсов. В частности, в материале РБК говорится:

«Из-за текущей ситуации (коронавирус) существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении». «В водах Северного бассейна добывают в основном треску, пикшу, путассу, сельдь, скумбрию, палтус, а также краба — всего около 1 млн тонн ресурсов в год. Если карантинные меры продлятся с марта по май, это, по оценкам ВАРПЭ, может привести к недолову только главных объектов — трески, пикши, путассу и палтуса на общую сумму около 52 млрд руб.».

20 марта 2020 года об указанном письме в адрес Андрея Белоусова уже сообщило государственное информационное агентство России — ТАСС.

В связи с этим необходимо сказать следующее. При очевидном наличии на Севере так называемых незаходных судов, в упомянутом письме, а также в последующих комментариях для СМИ, утверждения и выводы относительно Северного рыбохозяйственного бассейна, по мнению автора данного материала, не соответствуют действительности. Ссылка в письме на губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса по методу решения вопроса о «незаходных» судах в ситуации принятых государством мер санитарно-эпидемиологической безопасности — совершенно некорректна.

Fish.gov.ru Мороженая рыба

В настоящее время на Северном рыбохозяйственном бассейне промысел рыбы и других водных биологических ресурсов ведется в плановом режиме. Каких-то серьезных проблем с реализацией рыбной продукции нет. Возникшие производственные вопросы, связанные с мерами санитарно-эпидемиологической безопасности и соответствующими ограничениями, руководители предприятий решают с органами государственной власти в Мурманской области в рабочем порядке, конструктивно и незамедлительно. Замена экипажей судов в данный период происходит не через территорию Норвегии, а с использованием российских пассажирских и транспортных судов. Решены организационные вопросы по обслуживанию рыбопромысловых судов и экипажей в порту Мурманск. Запрета на заход российских судов в норвежские порты и выгрузку там рыбной продукции нет. Бункеровка, доставка запчастей, орудий лова, снабжения, судовых припасов происходит в Норвегии в обычном режиме. Как и ранее разрешена перегрузка рыбной продукции на транспортные суда в районах промысла. В российские порты можно заходить при условии, что прошло не менее 14 дней после захода судна в иностранный порт. Выделенные на 2020 год квоты добычи (вылова) указанных в письме ВАРПЭ водных биоресурсов будут освоены пользователями, как всегда, до конца текущего года. Никакого недолова «500 тысяч тонн» не будет.

Ни о какойостановке (приостановке) промысла в Баренцевом море рыбаки-северяне не предупреждали правительство России и никого не просили этого делать.

Руководители предприятий рыбной отрасли Севера — ответственные люди, они видят, что под прямым ударом пандемии коронавируса оказались целые отрасли экономики России и многие сотни тысяч российских граждан, работающих в них. Авиатранспорт, общественный транспорт, организации общественного питания, гостиницы, сфера услуг — эти предприятия по всей стране вынуждены сокращать свою работу из-за отсутствия спроса, тысячи трудовых коллективов остаются без денег, бизнес находится на грани выживания. Государство пытается оперативно реагировать на самые, подчеркиваю, самые острые ситуации в экономике страны, ищет возможности помочь, изыскивает средства, работает в режиме чрезвычайной ситуации. О каких «неотложных мерах» идет речь в данном случае?

Fish.gov.ru Сельдь

Никаких признаков финансовой неустойчивости в связи с коронавирусом у предприятий рыбной отрасли Севера нет.

Рыбопромышленники Северного рыбохозяйственного бассейна с пониманием исполняют государственные меры безопасности, принятые в чрезвычайных обстоятельствах, поддерживают власть и следуют временному порядку организации своей работы, осознано неся некоторые дополнительные расходы. Рыбный промысел в Баренцевом море идет своим ходом и в данном случае не требует вмешательства Правительства России. Вопросы «растаможки» рыболовных судов никоим образом не могут быть привязаны к пандемии коронавируса.

Балашов Валентин Валентинович — Председатель правления прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна (Мурманская и Архангельская области, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия)