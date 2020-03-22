



Джорджоне. Христос, несущий крест. 1506 – 1507

22 марта в третью Неделю Великого поста, именуемую Крестопоклонной, на службе звучит Евангелие от Марка:

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами. И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк.8:34−9:1).

Этот рассказ встречается во всех трех синоптических Евангелиях. Последовательность событий здесь такова: сперва Иисус допытывается у учеников, за Кого принимает Его народ и они сами, строго наказывает им не называть Его прилюдно Христом (Мессией), не вызывать ажиотажа у людей, только и ожидающих повода примкнуть к движению освобождения от римской оккупации. Сразу вслед учит, что в Иерусалиме Ему должно пострадать и быть убитым. Марк отмечает, что это Иисус говорит «открыто», но вряд ли в этом «открыто» имеется в виду, что перед народом это тоже произносится. У Матфея и Луки в подобную перспективу Он посвящал лишь учеников, и, наверное, так и было. «Открыто» здесь имеется в виду, скорее всего — откровенно, честно, не скрывая от них того, что ждет впереди. Далее идет известное прекословие Петра, его настойчивая просьба пожалеть Себя.

В приведенных здесь цитатой словах Иисус обращается уже не к одним только ученикам, но и к народу, впрочем, у Матфея сказано, что говорится к ученикам. Однако тут это слово может иметь более расширенное значение — последователям, да и вообще претендентам на то, чтобы сделаться учениками, о чем, собственно, и повествуется. Ибо двенадцать учеников уже отобраны, и повторять им то, что говорилось при избрании, уже было не обязательно. Похоже, речь произносится довольно эмоционально и при достаточном скоплении людей, ожидающих каких-то для себя сигналов к действию. Выражение «кто хочет идти за Мною» означает, что кто-то явно хотел, возможно, по этому поводу и состоялось собрание. Христос привычно для Себя ставит сразу жесткие условия для такого последования за Ним: «Отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».

Никола Пуссен. Рукоположение. 1630-е

Понимание «креста своего» в бытовом понимании сейчас сместилось в сторону трудностей разного рода. «Крестом своим» именуют даже своих же родственников, с которыми случаются постоянные ссоры и обиды друг на друга. Но в словах Иисуса и в понимании окружающих «крест» сразу представал в виде орудия казни и прямо указывалось на то, что властям может сильно не понравиться их деятельность, да и уже не нравится, и кончиться все может очень плохо. И чем ближе к Иерусалиму, тем большим опасностям будет подвергаться их жизнь. Христос предупреждает также о возможном предательстве и малодушии, поэтому призывает идти за Собой лишь тех, кто готов полностью отвязать себя от всех бытовых занятий и целиком посвятить себя проповеди. Требование ровно такое же, как во время избрания первых двенадцати апостолов. Но, невзирая на такие заявленные жесткие требования, народ все подходил и подходил.

Лука рассказывает, что и дальше разными людьми постоянно поднимался вопрос о том, чтобы их приняли в ученики: «Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия» (Лк.9:57−62). И, несмотря на то, что рассказ Луки почти полностью повторяет то, что говорится об избрании двенадцати у Матфея, евангелист явно поставил задачу отметить тот факт, что приток людей к Иисусу постоянно возрастал.

ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888 Животворящий крест

Следует думать, что здесь к Иисусу пристало уже довольно много народу и стало считаться Его учениками. Именно из таких чуть позже составляются посланники, посылаемые парами, ради того, чтобы провести разведку в Самарии и Перее на предстоящем пути в Иерусалим. С этого момента Иисус не прекращает уже подготавливать учеников к тому, что в Иерусалиме Его путь закончится. Он говорит об этом после Своего Преображения (Мк.9:12) и далее, по дороге в Капернаум (Мк.9:44). Ученики приобретают все большую самостоятельность в проповеди Царства, к этому Он их и готовил, извещая о Своей скорой смерти. К их самостоятельному служению и относятся Его слова о том, что «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Из готовых нести крест свой за Христом эта сила Царства составилась.