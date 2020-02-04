4 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Помимо двенадцати близких учеников, у Христа было множество других, они выполняли разные Его поручения, многие из них были домоседами, предоставляли кров и пищу Иисусу и апостолам как своим друзьям. Существовала и целая разветвленная сеть учеников скрытных, тайных, не желавших своей огласки. А чем было избрание «семидесяти», описанное евангелистом Лукой?

Игорь Бекшаев, , 07:37 — REGNUM



Доменико Гирландайо. Призвание первых апостолов. 1481–1482

Сегодняшний вторник, 4 феврали, на литургии мы читаем Евангелие от Луки, глава 10, стихи 1−15:

«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы́, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом. И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись; но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься».

Руины Капернаума, на заднем плане современная католическая церковь, построенная над тем местом где стоял дом апостола Петра

Об избрании семидесяти учеников и посылании их на проповедь, кроме Луки, никто больше из евангелистов не упоминает. Да в оригинале нет ни слова «ученик» (μαθητής), ни слова «посланник» (ἀπόστολος). Просто «выбрал (или «посвятил») семьдесят». Хотя, конечно, понятно, что речь идет об учениках. И, вероятно, речь не идет здесь о какой-то открытой и единообразно произведенной акции. Скорее всего, посылание парами на проповедь учеников происходило поочередно, Лука лишь суммировал эти пары, насчитав, что посланных всего было семь десятков.

Эль Греко. Евангелист Лука. 1602

Иисус в эти дни, о которых идет речь, находился в достаточно безопасной для Себя Галилее и собирался оттуда идти в Иерусалим. У евангелиста Иоанна это отмечено так: «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник Иудейский — поставление кущей» (Ин.7:1−2). Накануне он уже посылал одну пару своих гонцов (сказано: «ангелов», αγγέλους, без уточнения, что это ученики) в Самарию, но получил там отказ:

«Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа» (Лк.9:51−55).

Собор семидесяти апостолов

Самаряне не могли лично свидетельствовать у Иисуса «вид путешественника», так как не видели Его Самого, лишь «вестников». Поэтому переведено здесь не точно. Надо скорее понимать, что самаряне по причинам религиозных распрей не очень на данный момент жаловали иудейских паломников, так что имеется в виду «лицо, устремленное в Иерусалим» (то есть паломник), принять которое они отказались. Ведь у обитателей Самарии с иудеями были напряженные отношения.

Население тамошних мест составляли полуязычники и раскольники по меркам правоверных иудеев, так что паломники с севера, эллинизированные, живущие в Галилее, и прочие иудеи, идущие в Иерусалим с севера, предпочитали обходить вокруг эти места, чтобы не нарваться на неприятности, не быть оплеванными и униженными (именно это с ними иногда и случалось в дороге, рискни они пройти здесь). Так что выбор «семидесяти» учеников и посылание их на проповедь имело цель ту же самую — произвести социальную и религиозную рекогносцировку местности, по которой предполагалось идти.

Святая Земля во времена Иисуса Христа

Пущенные вперед пары должны были выяснить, насколько жители разных городов, деревень сохранили в сердце своем чуткость к слову, определить степень их гостеприимства, готовность поддерживать разговор, слушать, спорить, возражать, понимать и усваивать разумом услышанное. Ученикам в этой экспедиции требовалось завязать знакомства и договориться, возможно, о принятии путников. Вести себя Иисус настраивал Своих посланников максимально доброжелательно, завязывать знакомства с пожелания мира, оказывать при виде нужды помощь больным, утешать словом. И при нерадушном приеме не забывать напомнить о приближении Царства Божия. В противном случае особенно подчеркнуть, что проявленные по отношению к себе зло и равнодушие на своих стопах далее не уносимо.

В промежуток времени между окончанием праздника Кущей и Пасхой Иисус отходил из Иерусалима в Перею, область, расположенную восточнее и Самарии, и Иудеи, так что предположительно туда и были посланы те семьдесят гонцов еще перед походом на праздник Кущей, и путь их наверняка лежал через те галилейские города, которые негативно отмечены Иисусом после возвращения «семидесяти»: «Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида… И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня». Иисус с учениками миновал не принявшую Его Самарию, пойдя в обход, это отмечено у евангелиста Матфея: «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскою стороною» (Мтф. 19:1).

Так что, исходя из всего описанного в Евангелиях, можно догадаться, что как такового учреждения института «семидесяти апостолов» не было. Помимо двенадцати близких учеников, у Христа было множество других, они выполняли разные Его поручения, многие из них были домоседами, предоставляли кров и пищу Иисусу и апостолам как своим друзьям. Существовала, можно понять, и целая разветвленная сеть учеников скрытных, тайных, не желавших своей огласки, в основном в такую группу входили люди влиятельные — это были и мытари, и фарисеи, и всевозможная дворцовая и храмовая прислуга.

Избрание «семидесяти», описанное евангелистом Лукой, — это разовое и не обязательно одновременное поручение Иисуса к разным людям, которые не обязательно даже знали друг друга. Упоминание евангелистом этого события говорит о тщательно и добросовестно проведенных исторических изысканиях. «Фирменный знак» евангелиста Луки в том, что он закрыл многие лакуны, упущенные прочими евангелистами, сделав для нас описательную картину жизни Иисуса Христа более полной.