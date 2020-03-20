Министерство просвещения РФ 20 марта опубликовало методические рекомендации для школьников. Документразмещён в банке документов на официальном сайте министерства.

Resh.edu.ru

Данные рекомендации распространяются на образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В пункте №6 говорится о технических возможностях, которые могут быть использованы в образовательном процессе:

«В соответствии с техническими возможностями образовательная организация организовывает проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов (в приложении к настоящим Методическим рекомендациям приводится пример организации урока в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы Скайп)».

Таким образом, Министерство просвещения рекомендует использовать вебинары и электронное образование уже в начальной школе. Это безусловное новшество, поскольку ранее самые смелые цифровые образовательные проекты не распространялись на младшеклассников.

ИА REGNUM посвятило серию публикаций проекту «Московская электронная школа». Тогда, в беседах с экспертами в сфере образования, медицины и технологий выяснилось, что последствия использования компьютерной техники в обучении детей подробно не изучены. Более того, существуют факторы, негативно влияющие на здоровье учащихся.

Resh.edu.ru

Детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева на конференции по правам человека в цифровую эпоху заявила:

«Цифровизация школы очень вредна для ребёнка. Полноценный ум — это ум сердечный. Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому ведёт. Дети, которые приходят ко мне на приём, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный признак шизофрении — это отсутствие сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного общения с педагогами».

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM доцент МГИМО Ольга Четверикова, в электронном образовании есть угроза физическому и психическому здоровью детей.

«Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка. Много учёных боятся это говорить, хотя и знают, что это опасно. Видимо, создаются условия давления или шантажа, чтобы эту правду замалчивали», — сказала она.

ИА REGNUM

Отметим, выступлений экспертного сообщества на тему цифровизации школы немало. Однако они комментировали использование гаджетов в обучении учеников среднего и старшего школьного возраста. Однако Минпросвещения не только не прислушалось, оно пошло дальше.

Возможно, чиновники от образования ошибочно растолковали призыв премьер-министра Михаила Мишустина«по-хорошему «болеть цифрой» для достижения лучших результатов. «Болеть» нужно именно «по-хорошему», им самим, а вот российским детям нужно быть во всех смыслах здоровыми. Цифровые реформы, которые проводят власти, должны распространяться на чиновников, обслуживающих людей. А проводить эксперименты на детях, тем более по наитию, без серьёзных исследований, просто вписывая в методические рекомендации дополнительные пункты, недопустимо.