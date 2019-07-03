3 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Московские чиновники запустили проект «Московская электронная школа» без должной подготовки, предварительных медицинских и психологических исследований, поставив под угрозу здоровье миллиона столичных школьников. Эксперимент нарушил права граждан, данные им Конституцией РФ и федеральными законами, о воспитании их детей, а также права на выбор получения государственных услуг. Не пора ли правоохранительным органам обратить на это внимание?

Евгений Цоц, , 15:00 — REGNUM

Серьёзная часть национального проекта «Образование», реализуемого в РФ, уделена цифровым технологиям в обучении. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», запущенный в рамках нацпроекта, предполагает внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, создание для учеников цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения на базе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

МЭШ Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока окончательная форма новаций, которые ждут отечественное образование, не ясна, остаётся немало вопросов. Однако видно, что перед практической реализацией проекта идёт подготовительная работа. Например, масштабное исследование «Растём в России». О планах его проведения поведал директор Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

«Цель — изучить развитие детей от первых лет жизни до старшей школы. Понять, как цифровая среда воздействует на их психику и поведение. Какие новые способы получения знаний наиболее эффективны и что особенно влияет на успех. Как развивается память, внимание, мышление. Есть ли региональные особенности. Влияет ли, скажем, то, что ребенок одновременно учит и русский, и национальный языки… Нам важно понять, как ребенок осваивает социальные роли, если игра в дочки-матери трансформируется в формат мультика или приложения», — сообщил он.

Первый этап исследования рассчитан на четыре года, и результаты появятся в 2022 году, дополнил Зинченко. По его словам, полученные данные «должны стать основой для трансформации системы образования, принятия управленческих решений».

Другая тема, которая обсуждается, — создание «цифровых» СанПиНов для школ. Нынешние санитарные правила подробно не рассматривают использование цифрового оборудования в школах, следовательно, на практике возникает много «пробелов», напрямую влияющих на здоровье детей. Да, действующие СанПиНы позволяют использовать в образовательном процессе аппаратуру, но не позволяют пересаживать на гаджеты всю образовательную систему.

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Московская электронная школа Mos.ru

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская заявила корреспонденту ИА REGNUM о необходимости обсуждения с привлечением специалистов образования с использованием новых технологий.

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — сказала она.

И пока федеральный центр размышляет, пытается семь раз отмерить, в России нашлись те, кто со всего маху рубанули с плеча по школе и школьникам. Речь идёт об экспериментальном проекте «Московская электронная школа» (МЭШ).

МЭШ реализуется в Москве уже четыре года. При его запуске в классах заменили или дополнили традиционный инвентарь на электронные экраны, так называемые «интерактивные доски», создали электронный контент, который может использоваться при обучении. Родители учеников в разговорах с ИА REGNUM отмечали, что их согласия при переходе учебного заведения на «цифру» не спрашивали, изменения проводились в принудительном порядке. В 2018/19 учебном году проект МЭШ охватил все школы Москвы. Таким образом у родителей не осталось альтернативы при выборе способа обучения.

Московская электронная школа Mos.ru

Согласно законодательству РФ, родитель является законным представителем ребёнка. Он представляет его интересы везде, в том числе и в школе. И именно родитель имеет право определять условия воспитания и обучения ребёнка. Об этом говорится, в частности, в статье 63 Семейного кодекса РФ.

«Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования», — говорится в тексте документа.

Об этом же говорит федеральный закон «Об образовании»: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами». При этом в комментариях к Конституции РФ указано, что политика государства в сфере образования основывается на принципах уважения к правам и свободам человека.

Внедрение проекта МЭШ произошло без учёта мнения родительской общественности. Более того, по результатам пилотного тестирования проекта общественность также не была ознакомлена с его результатами. Таким образом, организаторы проекта лишили родителей преимущественного права на воспитание своих детей.

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Отец и сын (cc)

Кроме того, родителей лишили права выбора формы получения государственной услуги. Согласно ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» выбор электронной формы получения госуслуг возможен исключительно на добровольной основе. И если заявитель не имеет желания получать услугу в электронной форме, ему должно быть предоставлено право воспользоваться ей в иной форме. В Москве не только не предоставили права выбора родителям, а вовлекли в проект ВСЕ государственные школы столицы и около миллиона учеников.

Отдельно стоит отметить планы введения электронных портфолио с персональными данными учеников. Их получение и обработка, согласно законодательству, могут носить исключительно добровольный характер. Действует Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных, по которой персональные данные не только должны быть получены добровольным и законным способом. По федеральному закону «О персональных данных» вводится запрет на принятие решений на основании исключительно автоматизированной обработки таких данных.

Но дело не только в планах: права учеников и их родителей уже нарушены, поскольку в школах Москвы введены электронные карты учеников для прохода и питания, электронные журналы, электронные дневники.

В законе «Об образовании» запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.

Проект МЭШ запустили и реализуют без серьёзных медицинских и психологических исследований. На многочисленные запросы редакции ИА REGNUM по данной теме не были получены ответы от департаментов образования и здравоохранения Москвы, а также профильных федеральных министерств. Как следует из заявлений президента РАО Юрия Зинченко, подобное исследование только планируется провести.

Врач (cc) valelopardo

Вместе с тем имеются в открытом доступе результаты исследований, прямо указывающие, что практики, используемые в электронной школе, негативно влияют на здоровье. Например, о том, что беспроводной интернет Wi-Fi может нанести вред здоровью человека, и в некоторых странах Европы существуют ограничения на использование этих технологий в детских учреждениях.

Электронное обучение влечёт изменения в психике, в развитии мышления.

«Цифровизация школы очень вредна для ребёнка. Полноценный ум — это ум сердечный. Когда всё делают, чтобы заглушить эмоциональность, а цифровизация к этому ведёт. Дети, которые приходят ко мне на приём, даже когда у них психика изначально нормальная, они иногда рассуждают так, как шизофреники. Ведь главный признак шизофрении — это отсутствие сердечного ума, рациональный ум. К этому детей и будет приводить цифровизация образования, отсутствие личного общения с педагогами», — отметила детский психолог, директор института демографической безопасности Ирина Медведева на конференции по правам человека в цифровую эпоху.

Она сообщила об угрозе неполноценного развития детской личности, к которому может привести цифровизация образования. По её мнению, дети перестают общаться между собой, что не даёт им сформироваться как личности.

Грустный ребенок (cc)

«Есть угроза физическому и психическому здоровью детей. Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка. Много учёных боятся это говорить, хотя и знают, что это опасно. Видимо, создаются условия давления или шантажа, чтобы эту правду замалчивали», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Также цифровые технологии влияют на ситуацию с ухудшением зрения, слуха, нервное состояние, сколиоз, память. В редакцию ИА REGNUM обращались родители учеников, увидевшие у своих детей симптомы болезней.

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Между тем в статье 21 Конституции РФ говорится о том, что никто без добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским или научным опытам, и никто не должен подвергаться насилию.

Проект «Московская электронная школа» заслуживает пристального внимания правоохранительных органов. Чиновники, допустившие преступные действия в отношении московских детей, заслуживают не только лишения своих должностей, но и того, чтобы оказаться под следствием.