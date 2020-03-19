Не секрет, что у многих высокопоставленных чиновников разного уровня, которым запрещено иметь собственный бизнес, супруги имеют статус бизнес-леди. В Татарии же решили пойти дальше — создать фирму с функциями, дублирующими полномочия госоргана. Громкий скандал, который разгорается в республике, «зацепил» заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ. ИА REGNUM проанализировало, что же случилось в вотчине Рустама Минниханова.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

18 марта 2020 года Приволжский районный суд Казани отправил под арест до 16 мая Ильхама Насибуллина, который с декабря 2014 года является заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики, имеет звание заслуженного спасателя, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также многочисленные медали МЧС России. К слову, несмотря на арест, на официальном сайте на утро 19 марта Насибуллин всё также числился замминистра. Будет ли он отстранён на период следствия или уволен, пока официально не сообщалось.

СУ СК России по РТ раскрыло некоторые подробности этого дела. 57-летний замминистра подозревается сразу по двум статьям уголовного кодекса — мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Вместе с высокопоставленным чиновником были задержаны руководитель и замруководителя одной из коммерческих компаний Казани.

Mchs.tatarstan.ru Ильхам Насибуллин

Следователи считают, что в течение семи лет, с 2013 по 2020 год, некие, пока «неустановленные должностные лица МЧС РТ учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». Чтобы склонить юрлица к заключению договоров с подконтрольной фирмой, эти неизвестные граждане занижали оценку готовности юрфирм, которые оказывают услуги в сфере профилактики, защиты на опасных производственных объектах. Следствие уточняет, что исполняли договоры, заключённые с этой фирмой, сотрудники поисково-спасательной службы. Ущерб бюджету оценивается в свыше 161 млн рублей — именно столько составил доход фирмы. Расследование уголовного дела продолжается, планируется установить всех фигурантов.

О высокопоставленном фигуранте

Ильхам Насибуллин родился 31 декабря 1962 года в Казани, образование получил в Волгограде и Казани, имеет специальности «физическое воспитание» и «юриспруденция». После военной службы Насибуллин устроился в профком КПО «Органический синтез», но с 1989 по 1996 год работал в системе МВД на разных должностях, в том числе был старшим оперуполномоченным по особо важным делам управления специальной службы милиции при МВД РТ, офицером отдела охраны глав субъектов РФ.

Несколько лет будущий замминистра занимал пост помощника гендиректора ООО «Сабвол-Сервис».

С 1997 по 2008 год Насибуллин работал на разных должностях в госучреждении «Центр управления силами федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан», отделе тыла ГУ МЧС России по РТ.

До назначения заместителем министра он несколько лет был главным государственным инспектором по маломерным судам РТ.

В 2018 году, по данным декларации, замминистра заработал 2 208 615,27 рубля, а его супруга — 196 318,98 рубля. В активе четы Насибуллиных только имущество, записанное на имя супруги — доля в праве на участок площадью 1032 кв. м, доля в праве на дом площадью 305,2 кв. м, два автомобиля — Хендай Солярис и Ауди Q5. Год выпуска последнего автомобиля неизвестен, но даже 2017 года выпуска Ауди Q5 стоит от 2 млн рублей.

В суде замминистра заявил, что не имеет никакого отношения к ООО, фигурирующему в уголовном деле.

О компании и интересных связях

Хотя в пресс-релизе следственного управления название фирмы и не прозвучало, но его прямо упомянули в ходе заседания суда, на котором рассмотрен вопрос меры пресечения.

«Неустановленные руководители МЧС Татарстана в 2013 году создали и в дальнейшем контролировали ООО «ОДС РТ», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные, обнародованные в суде.

В ЕГРЮЛ на сегодня есть лишь одна фирма с идентичным названием. ООО было создано 28 января 2013 года в Казани по адресу, который указан на официальном сайте МЧС РТ как контакты замминистра. Там находится административно-офисное здание.

В 2017 году у компании, которая имеет уставный капитал 20,2 тыс. рублей и создана для «деятельности по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях», сменился владелец. Единственным собственником стал директор — Ленур Зиннатуллин (экс-глава АО «Татагролизинг»).

Из истории компании можно узнать, что в число учредителей ранее входили Марсель Бакиров (до октября 2015 года) и Марс Багаутдинов. Интересный факт: в июле 2016 года в Казани по тому же адресу — на улице Журналистов, 62 — было создано АНО «Учебный центр подготовки спасателей». Его учредителями числятся Марс Багаутдинов (со дня создания) и Ленур Зиннатуллин (с октября 2018 года). Директор АНО — Ильдар Калимуллин. А несколько месяцев лета в 2017 году должность директора в этом центре занимал Ильнар Рамисович Гимадиев. А между тем на официальном сайте МЧС РТ фигурирует «помощник начальника ГКУ «ПСС РТ при МЧС РТ» — Гимадиев Ильнар Рамисович» (неизвестно, правда, актуальна ли должность или это архивный документ). Также с июля 2017 по март 2018 года директором центра была Дина Шамилевна Сибгатулина, чьи данные совпадают с данными сотрудницы отдела по обеспечению деятельности ситуационного центра управления мобилизационной подготовки и специальных программ кабинета министров Татарии.

Вернёмся к ООО «ОДС РТ». По открытым данным, компания за годы своего существования выступала поставщиком как минимум по 34 государственным контрактам на сумму более 16,1 млн рублей. Среди заказчиков отметились — АО «ТГК-16», АО «Татхимфармпрепараты», ПАО «Туполев», ЗАО «ТГК Уруссинская Грэс», АО «Татэнерго», а также МЧС РТ и другие лица.

Ещё один интересный факт: приказом главы МЧС РТ Рафиса Хабибуллина от 2 декабря 2015 года за номером 533 ООО «ОДС РТ» было выбрано единственным поставщиком «на оказание услуги гуманитарной помощи по организации пунктов жизнеобеспечения в Бахчисарайском районе Республики Крым, а также по укомплектованию гуманитарного груза на сумму 492 900 рублей». С фирмой подписали соответствующий контракт.

Mchs.tatarstan.ru Рафис Хабибуллин

ООО в 2016 году также обслуживало нужды госучреждения «Гостевой дом при управлении делами президента РТ». Контракт был заключён на оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов по предупреждению и ликвидации ЧС. В декабре 2019 года с тем же госучреждением был заключён аналогичный контракт на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

А с «Казанским пороховым заводом», получившим печальную известность частыми ЧП, у ООО контракт был подписан в 2018 году «на услуги по обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием». Его цена — 2,766 млн рублей, срок действия — год.