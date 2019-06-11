Пожар на Казанском пороховом заводе: обошлось без жертв и без угрозы взрыва

Казань, , 02:19 — REGNUM Пожар, произошедший на федеральном казённом предприятии «Казанский государственный казенный пороховой завод» во второй половине дня 10 июня 2019 года, не представляет угрозы для жителей Казани. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, риск взрыва отсутствует. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 15:52. Огонь охватил кровлю трёхэтажного производственного здания. Через час — в 16:54 — пожар на площади 300 кв. м был потушен. Работы по тушению производились по третьему номеру сложности силами подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона и подразделения Спецуправления № 35 ФПС МЧС России. В тушении были задействованы 93 человека и 32 единицы техники.

Пострадавших или погибших во время инцидента нет, так как здание законсервировано и на сегодня находится на ремонте.

В МЧС уточнили, что риск для пороховых и взрывчатых веществ также отсутствует.

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Напомним, завод имеет печальную славу из-за частых ЧП, которые происходят на его территории. По данным из отчёта Ростехнадзора, с 2013 по начало 2018 года было зафиксировано восемь аварий и пожаров. В 2017 году произошло сразу два пожара, один из которых привёл к взрыву. Во время происшествия погиб капитан внутренней службы. Ростехнадзор в своём докладе в мае 2017 года отметил, что износ основного технического оборудования предприятия составляет 90%. Также сообщалось, что все имеющиеся 127 зданий уже отработали свой срок.

Есть сведения, что Минпромторгом РФ принято решение о закрытии завода и создании схожего производства в Тульской области на Алексинском химкомбинате.