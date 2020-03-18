Как поступают с руководителем, на участке которого появилась неприятная проблема? При самом мягком стечении обстоятельств ему предлагают помощь. С коронавирусом всё случилось иначе — мэру заболевшей первой в России Москвы Сергею Собянину передали новые формальные и неформальные полномочия.

Георгий Победоносец

Так, мэр встал у руля рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса. Собянина назначили первым заместителем премьер-министра РФ Михаила Мишустина в координационном совете по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ. В обеих структурах рангом ниже в подчинении находятся вице-премьеры РФ, в том числе первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мэр города руководит ключевыми чиновниками федеральной исполнительной власти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Трудно представить ажиотаж, который бы поднялся в информационном поле, окажись подобные полномочия у руководителя другого региона. Например, у главы Чечни Рамзана Кадырова. Или даже губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Но с Собяниным все делают вид, будто бы так и надо, всё в порядке вещей. Будут ли теперь федеральные чиновники со всей строгостью относиться к тому, что происходит в Москве как регионе России? Особенно если учесть работу в правительстве РФ так называемого «пула Собянина» — руководителей, связанных со столичным мэром по предыдущим местам работы. Например, вице-премьера Марата Хуснуллина, ещё недавно работавшего заместителем Сергея Семёновича.

Но помимо формальных полномочий, изменилась и реальная роль мэра. 16 марта он подписал указ, по которому в столице запретили массовые мероприятия численностью более 50 человек. И один за другим, без особенных пояснений, схлопнулись все городские события. В том числе и те, которыми мэр прежде не заведовал, но именно он своим решением предопределил их судьбу. Например, основные российские спортивные соревнования по футболу, хоккею и баскетболу. А Роскосмос перенёс на осень торжества по случаю Дня космонавтики.

Также в Москве принимаются решения, которые в дальнейшем позволят руководству города представить себя «победителями коронавируса». В Новой Москве экстренно строят дополнительную больницу, уже приспособили под эти цели новые корпуса медицинского комплекса в Коммунарке. Готовятся и другие решения. Так, 17 марта депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) попросил власти Москвы пересмотреть решение о переоборудовании в Москве родильного дома № 8 в районе Выхино-Жулебино в инфекционную больницу для больных коронавирусом из-за населённости района.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа колл-центра по профилактике коронавируса в Москве

В Москве создали call-центры по коронавирусу, а 17 марта мэр показал президенту России Владимиру Путину Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Собянин пояснил, что Центр «распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями инфекции». В этой связи роль третьего участника осмотра, премьер-министра Мишустина, становится если не формальной, то не ключевой, второстепенной. Оперативная повестка оказалась в руках именно городской власти, ловко оттеснившей власть федеральную.

И хотя чрезвычайная ситуация в России пока не объявлена, возможности управления столичного мэра уже вышли далеко за пределы Москвы. И в борьбе с коронавирусом Собянин примерил роль высокопоставленного федерального руководителя, со скромной должностью, но обширным влиянием.