Москва, , 22:37 — REGNUM Рабочую группу Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса возглавил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

В группу вошли в том числе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, а также ряд министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что полностью побороть коронавирус не удастся и заболевание закрепится и будет проявляться сезонно, как в случае с гриппом.

Вместе с тем, выяснили ученые, дети и подростки являются категорией, наименее подверженной заражению коронавирусом.

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