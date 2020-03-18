Первый — это в Америке, где на шпагат украинского президента посадили нарастающие результаты праймериз Демократической партии по выдвижению кандидата в президенты. Не удовлетворить желания Трампа о предоставлении или подтверждении компромата на Джо Байдена — страшно, все-таки «основной стратегический партнер». Хозяин, короче… Но отдавать такую информацию в условиях уверенной поступи Байдена в демократических праймериз — тоже страшно: а вдруг хозяином станет?

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Второй шпагат, на который посажен Владимир Зеленский, — между необходимостью и улицей. Подавляющая часть публичных рекомендаций украинскому президенту со стороны его «стратегических союзников» (Трамп, Меркель, Макрон) сводится к постулату «договаривайтесь с Путиным». Но у российского президента есть своя железная позиция в отношении Киева: «Договаривайтесь с местными». А «местные» (Пушилин в Донецке и Пасечник в Луганске) совсем не горят желанием договариваться, поскольку прекрасно понимают, что их властные квазивертикали в мирных условиях не выдержат противостояния с какой-никакой, но уже сформировавшейся государственной машиной Киева.

Поэтому и гальванизируют противостояние не только на поле боя (его как такового нет), но и в информационном пространстве. То заявят о «новых границах ДНР», в размерах бывшей области, то с ехидным смакованием подробностей расскажут о сносе ударного беспилотника ВСУ в районе разведения войск по нормандскому сценарию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

То есть в вопросе признания властей ЛДНР стороной переговорного процесса сформировалась ситуация полного пата. Киев категорически не хочет это делать, но киевские желания купируются фактом наличия у вожаков инсургентов двух почти полноценных армейских корпусов с неограниченным человеческим ресурсом (поскольку служба — один из немногих способов выживания на неподконтрольной территории) и неограниченной технической базой (не только через легендарный «Северный Ветер», но и через возможность совершенно публичных закупок у «суверенной» Южной Осетии).

В таких условиях силовое решение «восточного вопроса» бесперспективно. И не потому, что Зеленский этого не хочет, а потому что оно невозможно без потерь для Украины, возможно даже летальных. Но предъявить что-то на следующей встрече «нормандского формата» необходимо. У президента это прекрасно понимают, поэтому были предприняты шаги, которые можно рассматривать как какое-то движение навстречу донбасским инсургентам.

11 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поставил свою подпись под документом, где речь шла о будущем создании Консультативного совета по мирному урегулированию на Донбассе. Совет, состоящий из 20 человек с правом решающего голоса (по 10 от Украины и от ЛДНР), сформирован для выработки политических решений по Донбассу согласно Минским соглашениям. Документ о создании Совета подписали не только постоянные представители «минского процесса» (от ОБСЕ, Украины и России), но и представители непризнанных республик.

И с этого момента Зеленский и сел на «второй шпагат». Среди украинских патриотических радикалов сам факт подписания расценили как «капитуляцию». Начался медиавопль, а депутат и бывший директор Украинского института национальной памяти Вятрович поспешил в СБУ с доносом о «государственной измене, совершеннойгражданами Ермаком и Кучмой». На следующий день протесты обострились и начали приобретать силовой привкус.

Батальон Азов. Украина

12 марта «Национальный корпус» (политическая партия, созданная на базе националистов полка «Азов») сорвала презентацию «Национальной платформы примирения и единства», которую проводил в киевском КВЦ «Парковый» Сергей Сивохо, когда-то известнейший КВНщик из донецкого Политеха, а ныне советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо определил платформу как «центр, которыйобъединяет государственные и общественные инициативы», но назвал события на востоке Украины «внутренним конфликтом» и заявил, что потому Украину не принимают в НАТО. Для националистов-радикалов этого оказалось достаточно, начался скандал, толкотня — и в итоге Сивохо уронили на пол и повредили ногу.

В тот же день одесские националисты попытались сорвать отчетно-выборную конференцию «Оппозиционной платформы — За жизнь», но оппозиционеры стянули к отелю «Бристоль», в котором происходило действо, охранников из агентства «Зевс» и «несколько десятков мужчин крепкого сложения». Завязался ряд потасовок, в которых каждая из сторон приписала победу, естественно, себе. Но конференцию оппозиционеры провели.

А на следующий день, 13-го, около Офиса президента попытались организовать «Ермак-Майдан», собрав там около 300 человек и от души поскандировав «антизеленские» лозунги.

В целом же произошло то, чего уже шесть лет боится киевская властная вертикаль: «улица» начала «давить». Давителей очень немного, но они грамотно угрожают мобилизацией своих сторонников, а это уже серьезно: оружия в Украине более чем достаточно. Людей, готовых его применить, — тоже. А «этнические пассионарии» Майдана с 2014 года генетически вколочены в «формулу страха» киевской власти.

Илья Варламов Майдан. Киев. 2014

Тем более что власть «валится». Шеф Сивохо, секретарь СНБОУ Данилов, мгновенно «слил» своего подчиненного, сказав, что это «всего лишь один из 11 его помощников» и ответственности за его поступки он не несет. Партия экс-президента Порошенко и еще более националистический «Голос» Святослава Вакарчука накинулись на Зеленского с удивительным единодушием, а у самого президента отчетливо проявился «брак монолита». Бунт против Ермака поддержала и часть «Слуг народа» — Гео Лерос, Александр Ткаченко, etc.

А вот человек, который с одинаковым успехом может разогнать и националистов, и президентский Офис — министр внутренних дел Арсен Аваков, — многозначительно отмалчивается, добавляя перцу в эту немудреную, но интригу.

Владимиру Зеленскому с «восточно-уличного шпагата» встать придется в ближайшее время: шпагат-то поперечный, а подпорка под «центром тяжести» Зеленского становится все более хрупкой. Ведь монолит «Слуг народа» трещит все отчетливее, а срок Берлинской встречи «нормандского формата» все ближе. Надо что-то решать…

И бог, коронавирус и карантинные меры, возведенные в формат концлагерного безумия, дают Владимиру Зеленскому шанс минимизировать политические последствия любого своего решения: запрет на собрание толп (позволено не более 10 человек) и реальные тюремные сроки за противодействие карантину, принятые 18 марта, снизят накал любой уличной агрессии. А если и не снизят, то силовой разгон толпы будет представлен как «борьба с коронавирусом и жертвами пандемического психоза». А сам Зеленский — не «тираном и узурпатором», а «отцом Отечества».