Налоговые преступления стали чаще фигурировать в скандальных делах обличённых властью и полномочиями лиц. Очередное громкое дело могут начать слушать в суде уже в этом году — на финишную прямую вышло расследование дела о мошенничестве, фигурантом которого проходит бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев. В ходе расследования, продлившегося почти восемь лет, было выявлено хищение из бюджета страны более 110 млн рублей, которые фигурируют как незаконное возмещение НДС. ИА REGNUM проанализировало ситуацию и активы главного фигуранта.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Об уголовном деле

Следственный комитет 10 марта 2020 года объявил о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве, фигурантами по которому проходят бывший сенатор Вячеслав Дерев и шесть соучастников. Оно было возбуждено в феврале 2012 года.

Следователи считают, что с декабря 2006 года по октябрь 2010 года главный фигурант, который был владельцем, акционером и руководителем как минимум двух юрлиц, с привлечением группы лиц получил незаконное возмещение НДС. Обвиняемым вменяется «хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации». Уточнялось, что компаниями были подписаны контракты на строительство свиноводческих комплексов в Карачаево-Черкесии и Адыгее, но стоимость была завышена, что позволило получить возмещение НДС на большую сумму.

Обвинительное заключение должна будет подписать Генпрокуратура РФ, куда направлены все материалы. Известно, что в деле почти 300 томов, и по нему была допрошена почти сотня свидетелей. Сам Вячеслав Дерев провёл в СИЗО ровно год, но в марте 2019 года 69-летнего экс-сенатора освободили из-под стражи. Тогда же стало известно, что остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и пребывают в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Генеральная прокуратура Российской Федерации. Москва

Напомним, в феврале 2020 года представитель Следкома уточнил, что связь между этим делом и делом другого сенатора от Карачаево-Черкесии, Рауфа Арашукова, отсутствует. Между тем известно, что Дерев давал свидетельские показания по делу «своего коллеги» по Совфеду, а в 2012 году в интервью одному из СМИ он критично отзывался в адрес Арашукова.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, Арашукова задержали в конце января 2019 года и поместили под стражу, где он пробудет до конца апреля 2020 года. Ему вменяется участие в сообществе, похитившем газ на 30 млрд рублей, а также ряд иных уголовных статей.

О главном фигуранте

По данным из открытых источников, Вячеслав Дерев родился 20 августа 1949 года, закончил Северо-Кавказскую государственную гуманитарно-технологическую академию.

Бизнесмен и директор ряда компаний до своего сенаторского срока был депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии двух созывов на непостоянной основе. В апреле 2011 года он был назначен членом Совета Федерации указом главы региона Рашида Темрезова. С апреля по ноября 2011 года Дерев входил в комиссию по естественным монополиям, с мая по ноябрь был членом комитета по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, а уже по январь 2016 года — членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Kchr.ru Рашид Темрезов

Свой пост покинул в январе 2016 года, написав заявление о досрочном прекращении полномочий. На тот момент Дерев уже был под уголовным делом, а спустя чуть более двух лет после этого его взяли под арест.

Об активах экс-сенатора

По данным ЕГРЮЛ, Вячеслав Дерев являлся руководителем пяти юрлиц и учредителем 11 — в Адыгее, Краснодарском крае и родном регионе предпринимателя. В список активов входят и девять компаний, которые на сегодня ликвидированы.

В число прекративших своё существование попали ООО «Киево-Жураки Торг», которое было создано в конце февраля 2011 года и ликвидировано в конце декабря 2012 года. Компания позиционировалась, как работающая в сфере, связанной с водным транспортом, имела минимальный уставный капитал в 10 тыс. рублей. Владельцами были Вячеслав и Эдуард Вячеславович Деревы.

ООО «Меркури-Бэйкери» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения), созданное в сентябре 2008 года, просуществовало порядка трёх лет — до июня 2011 года. Помимо экс-сенатора, владельцем выступал Хаджи-Мурат Эдикович Дерев. Последний — владелец 44% доли обанкроченной автомобильной компании «Дервейс» (производство легковых автомобилей), в котором 49% принадлежало аффилированному со Сбербанком ООО «СБК Ресурс».

Среди ликвидированных активов Вячеслава Дерева — две федерации бокса в Карачаево-Черкесии (одна существовала в 2014—2017 годы, вторая — в 2001—2009), краснодарское ООО «Агропромышленный комплекс «Отрадненский» (работало в 2006—2014 годы, совладельцы также Хаджи-Мурат Дерев и Юль Эсбен), а также созданное в 2006 году для выращивания цитрусовых культур ЗАО «Агропромышленный комплекс Успенский» (ликвидировано в 2014 году, совладелец — Хаджи-Мурат Дерев), ООО «Панчер» с тем же составом владельцев (работало с 2002 по 2007 год, ликвидатор — еще один фигурант уголовного дела Апчар Патова), ООО «Пушок» (выращивание винограда, работало в 2007—2010 годы, владельцы — те же, что у «Панчера») и ООО «Агропромышленный комплекс «Успенский», проработавший на Кубани с 2006 по 2011 год.

На сегодня Вячеслав Дерев является соучредителем лишь двух юрлиц — фонда поддержки правопорядка «За правопорядок» в Черкесске, который был создан в июле 2011 года (примерно за год до уголовного дела) совместно с региональным гарантийным фондом поддержки предпринимательства и группой физлиц, включая нескольких местных бизнесменов (например, бывшего депутата Карачаевской гордумы, бизнесмена Альберта Дотдаева).

Возвращаясь к экс-сенатору Дереву. В его активе — создание в сентябре 2017 года ещё одной региональной федерации бокса. В числе соучредителей также Эльдар Лиев и Артур Шехмурзов. До сих пор в этой федерации фигурант уголовного дела числится президентом, а его заместитель Эльдар Лиев одновременно является директором муниципальной спортивной школы №4 города Черкесска.