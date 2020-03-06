Шахта «Воркутинская», на которой в 2013 году взрыв погубил 19 горняков, а спустя три года — в феврале 2016 года на том же АО «Воркутауголь» погибли горняки шахты «Северная», снова оказалась в оперативной сводке служб спасения. 6 марта 2020 года на шахте из-за выброса метана во время нахождения в забое 106 человек двое горняков не смогли выбраться. ИА REGNUM проанализировало нарушения угольной компании, что выявлялись в эти годы. Выяснилось, что в октябре 2019 года Ростехнадзор, проведя очередную проверку АО, обнаружил массу нарушений и то, что «не выполняется акт технического расследования причин аварии, происшедшей 25 февраля 2016 года». Можно ли было избежать новой трагедии в 2020 году? На этот вопрос ответят уже следователи.

11.mchs.gov.ru Шахта «Воркутинская»

Хронология ЧП

13 февраля 2013 года на шахте «Воркутинская» произошёл взрыв, в результате которого погибли 19 горняков. Четверо из 22 шахтёров, в тот момент находившихся в шахте, смогли выбраться самостоятельно. Обвиняемыми по делу проходили начальник участка, где случился взрыв, начальник участка вентиляции и техники безопасности, а также главный инженер шахты, но суд оправдал их. В апреле 2018 года Верховный суд Коми отменил оправдательный приговор и вернул уголовное дело на новое рассмотрение, но виновных в трагедии так и не нашли. Шахта продолжила свою работу.

25 февраля 2016 в Воркуте на шахте «Северная», принадлежащей той же угольной компании, выброс метана спровоцировал мощные взрывы и обрушение породы. Под землёй оказались 111 человек, эвакуировать удалось лишь 81. 30 человек были признаны погибшими.

В ночь на 28 февраля 2016 года в шахте снова прогремел взрыв, который стоил жизни шестерым, включая пятерых горноспасателей. Позднее на скамье подсудимых оказались 14 человек, в том числе технический директор АО «Воркутауголь» Денис Пайкин, директор шахты Михаил Тимофеев. Ещё одним обвиняемым стал главный госинспектор Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора Павел Маслов, которому вменяется халатность. В ноябре 2019 года уголовное дело по всем фигурантам было отправлено в суд.

11.mchs.gov.ru Спасательные службы на шахте «Воркутинская»

Следственный комитет РФ сообщал, что «нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, ставшие причиной трагедии, носили системный характер и продолжались на протяжении нескольких лет». Следователь отмечал, что случившиеся — это результат желания «руководства предприятия выполнить план по добыче угля и избежать тем самым штрафных санкций со стороны вышестоящих руководителей». Отмечалось, что «систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок», но добыча угля не приостанавливалась, а это приводило к загазованности выработок.

Один из обвиняемых дал показания, рассказав о системных нарушениях. Остальные же вину отрицают. Уголовное дело насчитывает 392 тома.

На сегодня шахта «Северная» затоплена. В комментариях «Интерфаксу» представители компании отметили, что «шахта будет законсервирована на срок семь лет «мокрым» способом», а «часть полей шахты «Северная» планируется отрабатывать через граничащие с ними поля шахты «Комсомольская» ориентировочно с 2020 года».

Следователи, расследуя ЧП 2013 года, сообщали, что комиссия Ростехнадзора пришла к выводу, что техническими причинами взрыва «явились невыполнение противопылевых мероприятий по предупреждению и локализации взрывов уголовной пыли в горных выработках выемочного участка лавы в соответствии с нормативными требованиями, а также нарушение взрывобезопасности при эксплуатации электрооборудования ленточного конвейера».

6 марта 2020 года в 4:02 на той же самой злополучной шахте «Воркутинская» произошло обильное выделение метана в конвейерном штреке подготовительного забоя. В момент ЧП в забое было четыре человека, но выбраться смогли лишь двое. В целом из подземной группы вывели 104 горняка.

Пресс-служба компании «Воркутауголь» сообщает, что «работа предприятия приостановлена, проводится разгазирование горных выработок, выясняются причины происшествия», но «угрозы взрыва нет».

11.mchs.gov.ru Шахта «Воркутинская»

О собственниках

АО «Воркутауголь» (правопреемник ЗАО «Шахта Воргашорская 2»), по данным с сайта компании, ведёт свою историю с освоения Печорского угольного бассейна в 1921 году. В 2003 году госпакет акций ОАО приобрела компания «Северсталь». 23 декабря 2019 года гендиректором «Воркутауголь» назначен уроженец Кузбасса Николай Кигалов, который в 2017 году был директором шахты «Распадская». Последняя, к слову, неоднократно попадала в медиаповестку в связи с ЧП в разные годы.

Управляющая организация угольной компании — АО «Северсталь менеджмент» (Москва), которое управляет ещё десятком компаний в разных регионах, в том числе ПАО «Северсталь» (Вологда), белгородским ООО «Корпанга» (добыча железных руд подземным способом), АО «Ижорский трубный завод» (Санкт-Петербург) и другими.

Kremlin.ru Алексей Мордашов

О нарушениях

Арбитраж Коми 20 марта 2020 года рассмотрит иск Печорского управления Ростехнадзора к АО «Воркутауголь» о привлечении к административной ответственности за невыполнение в срок одного из ранее выданных предписаний.

Компания в разные годы была объектом плановых и внеплановых проверок 187 раз. Далеко не все из них заканчивались без выявления нарушений.

В сентябре 2019 года управление Ростехнадзора во время проверки исполнения ранее выданного предписания обнаружило, что не выполняются требования проектной документации и результатов инженерных изысканий «Проект отработки запасов пластов «Тройной» и «Четвертый» шахты «Заполярная 2» на основе объединения шахт «Заполярная» и «Воркутинская» «в части передачи информации с устройств пылеподавления ленточных конвейеров в систему газоаналитическую шахтную многофункциональную «Микон 1Р», «в части применения автоматических средств предупреждения взрывов пылегазовоздушных смесей — системы локализации вспышек автоматических (СЛВА), для защиты электросборок у очистных и проходческих забоев», «в части использования многофункциональной системой безопасности для мониторинга и предупреждения условий возникновения опасности геодинамического характера, регионального, локального и текущего прогноза динамических явлений и геофизических наблюдений, системы локального и текущего контроля состояния горного массива GITS». Штраф за сентябрьские нарушения составил 600 тыс. рублей.

В октябре того же года это же ведомство обнаружило, что «водосборники главного водоотлива гор.-780 м СП «Шахта Воркутинская» заполняются при максимальном притоке воды в них менее чем за 4 часа (заиливание обеих водосборников превышает 60% их объема)», «не определяются ежемесячно абсолютная и относительная газообильности Шахты угольная «Заполярная-2» блок шахты «Воркутинская», «расчет метановыделения пласта выемочного участка лавы 812-ю пласта Четвертого выполнен с нарушением «Инструкции по применению схем проветривания выемочных участков шахт», «на промплощадке Клетевого ствола отсутствует склад пожарного оборудования и материалов, пожарное оборудование хранится в производственном помещении участка профилактических работ, при этом в наличии два ведра и 50 м пожарного рукава (должно быть 5 вёдер, 200 м рукава)», «расчётная схема дегазации шахты (стр. 41) указанная в проекте на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная «Заполярная 2» Система дегазации шахты «Заполярная 2». Корректировка (П11 337/11 348) не соответствует фактической схеме дегазационных трубопроводов в связи с выводом из эксплуатации дегазационного трубопровода 325 мм, расположенного в вентиляционном штреке пласта Четвертого протяженностью 1800 м», «порядок применения способов предупреждения и ликвидации загазирований утверждаемый техническим руководителем (главным инженером) шахты отсутствует», «неисправна система подачи воды из шахты на нужды пожаротушения поверхностного комплекса центральной промплощадки в аварийных случаях, когда прекращена подача воды из районного водовода на продолжительное время, предусмотренная «Проект противопожарной защиты шахты «Заполярная-2» блок «Шахта Воркутинская» на период 2018—2019 гг. Корректировка. Пояснительная записка. П11 483-ПЗ», а самое главное «не выполняется акт технического расследования причин аварии, происшедшей 25 февраля 2016 года в 14 часов 09 минут на выемочном участке Лавы 412-з пласта «Мощный» структурного подразделения АО «Воркутауголь» «Шахта Северная» от 20.07.2016 г. в части — выработки Вентиляционный штрек 912-ю пласта Четвертого и Фланговый рельсовый уклон пласта Четвертого не изолированы от выработанного пространства лавы 812-ю пласта Четвертого».

Угольная шахта

Отчёт о данной проверке содержит почти 300 страниц, что говорит о многом.

Также в октябре 2018 года МЧС по Коми выявило, что «корпус сортировки, погрузки, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа».

Не всё гладко и в отношениях с работниками. Например, в одном из актов проверок уточняется, что «в нарушение ст. 147 Трудового кодекса РФ работодатель АО «Воркутауголь» не произвел С. доплату за работу с вредными условиями труда, что подтверждается расчетными листками за период 2015−12.2017», а также работодатель установил «продолжительность ежедневной смены более 8 часов» одному из работников, не произвёл ему «выплату денежной компенсации за неиспользованные отпуска» и т.д.

Роспотребнадзор также выявлял нарушения в угольной компании. Например, при проверке в октябре 2019 года было выявлено, что в ряде рабочих зон СП «Шахта Заполярная» по некоторым веществам концентрация превышают предельно допустимые.

И это лишь часть выявленных разными надзорными ведомствами на предприятии нарушений.