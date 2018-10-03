Оправданные по делу о взрыве на «Воркутинской» — снова на скамье подсудимых

Сыктывкар, , 12:04 — REGNUM В Воркутинском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела по факту взрыва на угольной шахте «Воркутинская» в 2013 году, сообщает БНКоми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля на шахте произошел взрыв метана, в результате которого погибли 19 горняков. Всего на аварийном участке работало 22 человека, четверо смогли выбраться из шахты самостоятельно.

Виновными в аварии следствие считает начальника участка, который отвечал за горные выработки, где произошел взрыв, начальника участка вентиляции и техники безопасности, а также главного инженера шахты. Указанным лицам было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении горных работ. Однако суд вынес им оправдательный приговор.

16 апреля 2018 года Верховный суд Республики Коми отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

С мая текущего года состоялось уже 13 судебных заседаний, допрошены 24 из 66 свидетелей стороны обвинения.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимые не признали, с доводами следствия не согласились, свою причастность к произошедшей 11 февраля 2013 года аварии на угольной шахте «Воркутинская», как и ранее, отрицают.

В настоящее время судебное следствие по делу продолжается, сторона обвинения представляет доказательства — проводится допрос свидетелей.

Добавим, что спустя три года после взрыва на «Воркутинской» на этом же предприятии произошла еще одна трагедия — 25 февраля 2016 года на угольной шахте «Северная» в результате пяти взрывов погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.

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