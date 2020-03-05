Занятная тенденция складывается в России. Высокопоставленные чиновники начали публично отмечать работу своих жён-предпринимательниц разного рода почётными знаками и грамотами. После кемеровского губернатора Сергея Цивилёва, который в декабре 2019 года наградил медалью «За служение Кузбассу» свою супругу Анну Цивилёву, в медиаповестку попал мэр Томска Иван Кляйн. Его жена-предпринимательница в преддверии международного женского дня получила из рук супруга знак «Меценат города Томска». ИА REGNUM проанализировало активы семьи градоначальника. Выяснилось, что в пивном бизнесе задействованы не только супруга, но и другие родственники Ивана Кляйна, а он сам и вовсе имеет долю в 51% в «Томском пиве».

Иван Шилов ИА REGNUM Иван Кляйн

О награде для жены

2 марта 2020 года на официальном сайте мэрии появилось сообщение о том, что мэр Иван Кляйн вручил награды меценатам Томска. Среди награждённых оказалась и супруга мэра — генеральный директор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн, получившая звание «Меценат города Томска» по итогам 2019 года.

Положение о меценатской медали было принято в сентябре 2016 года мэрией, которой с 2013 года руководит Иван Кляйн. Медаль — форма поощрения граждан и бизнесменов, чьи «благотворительные инициативы, благотворительная и меценатская деятельность внесли наибольший вклад» в поддержку разных сфер и «имеют общественно-социальную значимость в масштабах городского округа». Присваивают медаль за деятельность в этом направлении в течение двух и более лет.

И хотя награда больше почётная и не предполагает каких-то финансовых льгот, награждение собственной супруги, которая управляет и долей мэра в «Томском пиве», вызвало бурную реакцию у россиян:

Tomskbeer.ru Завод ОАО «Томское пиво»

«Какой-то театр абсурда…», «Просто надо быть скромнее», «Пивной барон…», «Мэру надо быть скромнее. Когда-то купцы Томска строили больницы и гимназии на свои деньги».

Телеграм-канал Mash отмечает, что награждает супругу мэр ежегодно, начиная с 2015 года:

«Мэр Томска каждый год награждает свою жену перед 8 Марта. За благотворительность. Иван Кляйн — любящий муж и внимательный партнёр. Пока остальные бегают за гвоздиками, он награждает любимую Галю медалями. Каждый год, начиная с 2015-го: меценат года, главный меценат города и т.д. В пресс-службе говорят, что медальки даются по праву».

О доходах семьи Кляйн

В первый год своего мэрства Иван Кляйн задекларировал 181,215 млн рублей дохода, его супруга — 17,561 млн рублей. У мэра в собственности было три земельных участка площадью от 375 до 1197 кв. м, квартира в безвозмездном пользовании площадью 188,5 кв. м, автомобиль Тойота Прадо 1998 года выпуска, гараж, нежилое помещение. В 2014 году доходы мэра составили 83,578 млн рублей, его супруги — 41,99 млн рублей. Состав имущества не поменялся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2015 году Иван Кляйн указал доход на уровне 107,986 млн рублей, а его супруга — 94,056 млн рублей. В 2016 году показатель был 200,099 млн рублей и 121,669 млн рублей, соответственно, в 2017-м году — 205,977 и 107,788 млн рублей. При этом в 2018 году Галина Кляйн обогнала мужа по доходам — 205,354 млн рублей при доходе мэра 170,595 млн рублей. Телеграм-канал «Бузотёры и воронье» тогда писал, что среди вторых половин сибирских мэров в 2018 году жена мэра Томска продемонстрировала самый высокий доход.

Казалось бы, откуда у мэра города, который даже не является миллионником, такие доходы? В декларации источник высокого дохода не указан, но ответ на этот вопрос содержится в списке аффилированных лиц ОАО «Томское пиво». На 31 декабря 2019 года 51,0211% акций ОАО принадлежит Ивану Кляйну (акции переданы в доверительное управление супруге). Галине Кляйн, занимающей должность гендиректора, принадлежит 9,85% акций. Помимо этого, Наталия, Мария и Светлана Ивановны Кляйн владеют сообща в компании долей в 30%. Таким образом, семья мэра владеет в компании более 90% акций.

Доля производства пива ОАО «Томское пиво» на рынке России в 2018 году составляла 1,97%, кваса — 4%. Чистая прибыль компании за 2018 год превысила 1,532 млрд рублей.

Tomskbeer.ru Прооизводство пива на заводе ОАО «Томское пиво»

К слову, в активе мэра не только акции «Томского пива». Он собственник долей в двух компаниях, которые также в управлении супруги. Среди них — 50% в томском ООО «Торговая компания «Крюгер», созданном для управления недвижимостью в августе 2008 года. Вторая половина компании принадлежит директору компании Илье Скрипникову. Последний имеет доли в 17 юрлицах Томской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской, Тюменской, Саратовской областей, Алтайского, Приморского краёв и Москвы. В названии большинства компаний присутствует слово «крюгер». Помимо этого, ООО «Торговая компания «Крюгер», где 50% доли у мэра, владеет существенными долями в двух челябинских ООО — «Торговая компания «Крюгер-Урал», «Торговый дом «Крюгер-Урал» и воронежском ООО «Торговый дом «Пивной край».

Кляйну также принадлежит половина новосибирского ООО «Торговый дом «Крюгер», созданного в декабре 2011 года для оптовой торговли напитками.

Об активах жены градоначальника

ОАО «Томское пиво» имеет уставный капитал 15 046 200 рублей. Компания участвовала в создании Томской ассоциации пищевиков, куда входят свыше 20 компаний.

Помимо этого, «Томское пиво» — владелец долей в пяти юрлицах, включая ресторанное ООО «Дом пива «У Крюгера» (создано в январе 2003 года, владельцы также Светлана, Галина и Наталия Кляйн), торговое ООО «Крюгер» (создано в апреле 2001 года, 100% доли у «Томского пива») и созданное в ноябре 2004 года для оптовой торговли пивом ООО «Торговая компания «Томское пиво» (среди совладельцев — Илья Скрипников, Татьяна Изотова, Александр Никитков и Арби Астамиров). Компания «Томское пиво» входит в число соучредителей ТСЖ «Московский тракт, 89» и владеет 20% доли в компании «Дивные напитки». В числе совладельцев последнего ООО — Мария Кляйн (40% доли) и Дмитрий Стародубцев (директор ООО «Томский большегруз», которым владеет Василий Стародубцев). «Дивные напитки» создано в июле 2002 года и занимается розничной торговлей безалкогольными напитками.

Tomskbeer.ru Галина Кляйн

По данным ЕГРЮЛ, Галина Кляйн также выступала соучредителем ЗАО «Минеральные воды «Колпашево». Компания учреждена в 2003 году для производства минеральных вод, но с сентября 2016 года числится в стадии ликвидации. Среди учредителей также Ирина и Андрей Булановы, ЗАО «Минеральная вода «Чажемто», которое зарегистрировано в той же деревне и работает по тому же профилю. По открытым данным, Андрей Буланов был депутатом думы Колпашевского района.

В активе Галины Кляйн — доля в 12% в ООО «Колпашевская минеральная вода». Последнее создано в 2004 году в том же Колпашевском районе для производства минеральных вод и безалкогольных напитков. Уставный капитал — 1,325 млн рублей. Совладельцы — ЗАО «Минеральная вода «Чажемто», Андрей Буланов и Татьяна Черкасова.

Таким образом, семья мэра Томска владеет разветвленными бизнес-активами в ряде российских городов, а основной доход получает от продажи пива и безалкогольных напитков.