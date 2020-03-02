Согласно подписанному в конце 2019 года правительствами Белоруссии и России балансу, белорусские НПЗ намеревались переработать в нынешнем году 24 млн т российской нефти. По факту контракты с традиционными поставщиками белорусская сторона не подписала и поставки сократились, возобновившись скудным ручейком со стороны российских компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным белорусского государственного концерна «Белнефтехим», в марте поставки нефти на белорусские НПЗ из всех источников суммарно составят около 1 млн тонн. Основной донор белорусского бюджета и генератор валютной выручки кратно сокращает объёмы переработки.

В 2019 году объём переработки на обоих белорусских НПЗ составил без малого 18 млн тонн. За два первых месяца 2020 года он составил почти 1,8 млн тонн, при этом российского сырья получено 709 тыс. т — на 76% меньше, чем за такой же период прошлого года.

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Пресс-секретарь российской компании «Транснефть» Игорь Демин уточнил объём поставок по самому выгодному в части логистики способу доставки сырья на белорусские НПЗ. Он сообщил прессе, что в феврале трубопроводным транспортом было поставлено 302 тыс. т нефти.

Илья Алешин ИА Красная Весна Нефтепровод. Труба

Остальные объёмы, видимо, пошли гораздо более дорогим железнодорожным транспортом, что не может не сказываться на рентабельности белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, дорожает сырьё для предприятий белорусского химпрома, отражаясь на конкурентоспособности с импортом и перспективах экспорта.

«Белнефтехим» тем временем повысил цены на АЗС. Недовольные минчане пока взывают к благоразумию госконцерна, который выполняет политическое решение свыше. Возможно повторение массовых акций протеста «Стоп-бензин», напугавших летом 2011 года руководство постсоветской республики. Тогда официальный Минск тоже пытался демонстрировать «нефтяную независимость» от России, импортируя «выгодную» нефть, которую теперь официально называют «альтернативной».

Судя по открытым источникам, Белоруссия полностью прекратила экспорт добываемой на своей территории нефти. Почти 1,7 млн т сырья направилось не в Германию, как это практиковалось с прошлого века, а на белорусские НПЗ, столкнувшиеся с угрозой полной остановки и технологической катастрофы из-за банального отсутствия сырья.

Вместе с мартовскими 300 тыс. т от гуцериевской группы «Сафмар» около 130 тыс. т собственно белоруской «речицкой» нефти никак не поправят ситуацию. Таких мизерных объёмов, включая танкерные поставки, решительно не хватает для выхода на прошлогодний уровень загрузки.

Длящаяся с прошлого года очередная «нефтяная война» с Россией формально основана на нежелании Александра Лукашенко видеть премию российских компаний в стоимости поставок стратегического сырья для Белоруссии. Желая проучить «Роснефть» и других российских поставщиков, он распорядился закупать «альтернативную» нефть в дальнем зарубежье, делая огромные переплаты за счёт белорусских налогоплательщиков.

В частности, в январе было закуплено 86 тыс. т нефти в Норвегии. Сырьё доставили танкером с перевалкой в порту литовской Клайпеды и дальнейшей доставкой по железной дороге в сторону белорусских НПЗ. По тому же маршруту скоро придут два танкера с российской нефтью.

Станислав Матяшов ИА Красная Весна Танкеры в порту

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Кроме того, в марте прибудут два танкера с нефтью из Азербайджана по отработанному во время предыдущей «нефтяной войны» маршруту — с разгрузкой в украинском порту «Южный» (Одесская область). Затем 170 тыс. т транспортируют по нефтепроводу «Одесса-Броды» на Мозырьский НПЗ.

В начале марта из Азербайджана прибудет первый танкер, а в конце месяца — второй. Переплата на азербайджанской нефти будет ещё большей, чем на «альтернативной» российской. Ввиду непрозрачности сделок, за которой обычно скрывается ущерб национальным интересам в пользу коррупционной составляющей, эксперты пока лишь предполагают, какой на самом деле может быть цена тонны азербайджанской нефти для белорусских НПЗ в Новополоцке и Мозыре.

Тем не менее руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан в интервью «Спутник» уже высказался на эту тему: «Если Белоруссия и вправду хочет купить азербайджанскую нефть, то как экономист могу сказать, что Минск не в состоянии платить за нее, если рассуждать логически. У Белоруссии таких финансовых возможностей нет. Белоруссия желает приобрести энергоносители по демпинговой цене, но в истории не было случая, чтобы Азербайджан продавал свою нефть по цене ниже среднемировой».

Пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко в комментарии белорусскому информагентству «Интерфакс-Запад» особо отметил, что «в первой декаде марта в порт Клайпеды поступит первый из двух танкеров с нефтью, которая куплена без премии у российских трейдеров».

Проблема премии для белорусского лидера является психологической, ради формальной неуплаты премии он готов переплачивать за «альтернативную» нефть из белорусского госбюджета. Иностранные посредники неплохо зарабатывают, декларируя отсутствие премии в цене.

В итоге нефть обходится Белоруссии дороже, объёмы поставок и переработки сократились в разы. Сократилась наполняемость белорусского бюджета. Всех этих проблем могло бы не быть, так как они созданы на пустом месте и имеют ярко выраженную не столько политическую, сколько психологическую подоплёку, завязанную на особенностях личности одного конкретного человека.

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Казахстан, как выяснилось, не готов поставлять в Белоруссию свою нефть без пошлин. Замминистра торговли Кайрат Торебаев озвучил официальную позицию Нур-Султана: «Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину».

Таможенная пошлина в Казахстане, уточнил Торебаев, «составляет порядка $60 за тонну при экспорте нефти и $30 при экспорте нефтепродуктов». При этом позиция правительства страны — члена ЕАЭС осталось неизменной, согласованной с Москвой: «Белоруссия в случае заключения соглашения должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Белоруссию».

«Да, мы готовы продавать нефть в Белоруссию с экспортной пошлиной», — заявил замминистра торговли Казахстана, отвечая на прямо поставленный вопрос.

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В итоге как-то не по-союзнически выглядят претензии официального Минска к российским нефтяным компаниям и даже к руководству России, которое не занимается ни добычей, ни торговлей, ни транспортировкой нефти. С точки зрения экономики, российские компании не пострадали при переориентации экспорта на дальнее зарубежье.

Российский бюджет однозначно выиграл: налоги и пошлины от диверсификации экспорта позволят реализовать нацпроекты. Нефть из России в Белоруссию поставлялась не только дешевле, но и без экспортной пошлины. Затеявший очередную «нефтяную войну» Минск оказался в проигрыше.

Вряд ли нынешняя игра в «альтернативную нефть» поможет сохранить лицо первому лицу другой части Союзного государства. Белорусские автомобилисты, промышленники и директорат видят, к чему всё идёт.

Никакие пафосные заявления не способны уравновесить такой простой аргумент, как ценник на АЗС. С начала года «Белнефтехим» поднимал отпускные цены девять раз. Повышение 29 февраля совпало с падением нефтяных цен на мировых рынках до минимальных значений за последние 2,5 года.

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В это же время пресс-служба госконцерна «Белнефтехим» рассказывает об успехах поиска «альтернативной» нефти. Таковая найдена в США после февральского визита госсекретаря этой страны Майкла Помпео в Минск. Александр Тищенко 28 февраля сообщил, что польская компания PERN — оператор магистрального нефтепровода «Дружба», уже заявила о возможности прокачки нефти из Польши на территорию Белоруссии в режиме реверса.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Несколько недель назад польский оператор официально отрицал техническую возможность запуска трубопровода в обратном направлении. Всё изменилось после февральского визита польской правительственной делегации в Вашингтон, где представители Варшавы хлопотали о поставке нефти для Белоруссии. Вряд ли что-то подобное предполагалось при подписании договоров о создании Союзного государства и ЕАЭС.

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Тищенко сообщил: «Мы вели переговоры с PERN по данному вопросу. И если ранее возможность использовать данное направление оценивалось как 50% на 50%, то сейчас есть результат этих переговоров — заявление польского оператора о возможности реверса».

«Белнефтехим» сделал такой вывод: «Для Белоруссии открывается еще одна дверь в мир альтернативных источников поставок нефти. Это меняет картину. По сути, мы наблюдаем признаки тектонического сдвига на рынке нефти в Европе, которому способствовали не только коронавирус, но и позиция крупных российских игроков, направивших усилия белорусской стороны на поиск альтернативных источников».

С таким оптимизмом и в таком интересном положении девизом нынешнего руководства постсоветской Белоруссии на предстоящую пятилетку может стать бессмертный вольтеровский афоризм: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров».

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