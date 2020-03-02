Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») заступилась за жителей Крыма, пообещав помочь тем, кто пострадал от краха «Тальменка-банка», оставшегося три года назад без лицензии. Она назвала банк «известным в «определённых» кругах» и сообщила, что с 2015 года он «стал оформлять на жителей Крыма липовые кредиты», от чего пострадали более 700 человек. ИА REGNUM проанализировало ситуацию с банком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Бывший прокурор Крыма Поклонская рассказала, что уже написала запрос на имя генпрокурора, в котором просит взять на контроль уголовное дело и расследовать преступную схему, так как год назад «крымчане стали получать «письма счастья» с требованием вернуть деньги», и речь идёт о приличных суммах для россиян — от 0,5 до 1 млн рублей.

В группе пострадавших вкладчиков банка о кредитах, которые они не оформляли, начали активно писать в январе-феврале 2020 года:

«Моему отцу тоже пришло письмо и не одно! Но дело-то в том, что он вообще никогда не брал кредитов в своей жизни. Ездили к приставам, сказали, что в базе за должника он не числится! Обращались в прокуратуру, отправили в полицию, там приняли заявление, но ответа никакого не пришло по данной проверке», «Сбербанк заблокировал счёт, выяснилось что неоплаченный кредит «Тальменка-Банк». Более 800 000 р. Исполнительное производство от 20.01.2020 . Выход видится в составлении коллективного обращения», «Пришло письмо о передаче дела из Московского суда в Сакский по месту жительства ответчика. Что делать? Ждать суд и идти доказывать, что ничего не брали, или идти в прокуратуру. С чего начинать?».

Известно, что Генпрокуратура РФ уже начала проверку по сообщениям о том, что «с граждан взыскивают крупные суммы денег за несуществующие долги», и при этом взыскание проходит «не только в отсутствие действующих договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах». Надзорная инстанция обещает дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Активисты, создавшие группу пострадавших по псевдокредитам, в конце февраля 2020 года сообщили, что в Крым планируется визит следователя, который расследует это дело. Этот визит далеко не первый, ранее уже был начат опрос пострадавших, которых насчитывается порядка 700.

Также в январе 2020 года для снятия напряжённости Крым посетили представители госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего «Тальменка-банка». В ходе встречи крымчанам пообещали исправить испорченные кредитные истории, приостановить исполнительное производство по уже вынесенным решениям, а также провести экспертизу подписей под договорами. Для пострадавших АСВ разработало методичку, в которой также рекомендует заявлять ходатайства перед судом о назначении почерковедческой экспертизы кредитного договора или расходного кассового ордера, уточнив, что «экспертиза будет оплачена агентством».

О банке

Банк был создан в ноябре 1990 года на базе отделения Агропромбанка. Первоначальной целью его создания были расчёты и кредитование предприятий.

Впервые банк на грани банкротства оказался в 1995 году, понеся крупные убытки, но спустя год сменился основной собственник, было проведено оздоровление. С 1997 года ООО занималось в основном промышленными компаниями и финансовыми учреждениями. В 2005 году «Тальменка-банк» вошёл в систему страхования вкладов, в 2013—2014 годы он открыл филиалы в Москве, Крыму, Нижнем Новгороде. Позднее также был запущен дополнительный офис в Воронеже.

По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал банка был 131,94 млн рублей. Владельцами ООО числились глава правления Олег Семкичев (единственный учредитель ликвидированного в 2016 году нижегородского ООО «Региональная экологическая корпорация») — 19,5%, Сергей Кравец (соучредитель межрегиональной общественной организации ветеранов подразделения специального назначения «Защита-Р») — 19,5%, Константин Федоряк (9,9% доли, совладелец компании «Контакт», работающей в сфере ресторанного бизнеса), Станислав Тихонов (совладелец долей в компаниях Москвы и Подмосковья, включая ООО «Ямалинвест» и ООО «Национальный экологический стандарт») — 9,8%, Дмитрий Косухин (9,8% доли, бизнесмен из Тулы, владел долями в ряде компаний, которые на сегодня ликвидированы), Вадим Гнусин — 9,7%, воронежский предприниматель Николай Шубенкин — 9,7%, совладелец волгоградского гостиничного ООО «Дача групп» Иван Орчев — 9,6% и владелец московской ресторанной компании «Ю-Фэмили групп» Александр Юсифов — 2,49%. Сергей Кравец также отец супруги главы совета директоров банка Михаила Чупракова.

Отзыв лицензии и банкротство

23 января 2017 года Центробанк России отозвал лицензию у «Тальменка-банка», назвав среди причин нарушения банковского закона, утрату собственного капитала. На момент лишения лицензии банк был на 425-м месте в банковской системе России. К тому моменту, согласно бухгалтерскому балансу, у банка были обязательства на сумму 1 237 405 000 рублей, из которых на вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей приходилось 1 169 273 000 рублей.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Центральный банк РФ

Банк был признан банкротом в феврале 2017 года.

На начало января 2020 года у ООО имелись обязательства перед 249 кредиторами на общую сумму 2 471 069000 рублей. Для того, чтобы погасить задолженность, конкурсный управляющий в конце января 2020 года обратился в суд с требованием привлечь контролирующих лиц к субсидиарной ответственности на сумму 2 441 956 000 рублей. Всего в качестве ответчиков проходят шесть человек, в том числе Олег Семкичев, Михаил Чупраков, Яна Долматова, Аркадий Комягинский, Наталия Люлина, Елена Уафина. Заседание назначено на 10 марта 2020 года.

25 февраля 2020 года по требованию управляющего были наложены обеспечительные меры на имущество — арест в пределах заявленной суммы.

Срок конкурсного производства в «Тальменка-банке» продлён до 16 июня 2020 года.

Уголовные дела

Уголовные эпизоды в деле банковского банкротства стали появляться уже с конца февраля 2017 года. Регулятор подал в МВД России и Следственный комитет заявление по четырём статьям Уголовного кодекса РФ — мошенничество, мошенничество в сфере страхования, присвоение или растрата, а также злоупотребление полномочиями. Отмечалось, что речь идёт о фактах хищения средств, которые приняты «в качестве вкладов от физических лиц, но не отражены в бухгалтерском учёте банка», упоминалось и покушение «на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов». В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Его объединили с уголовным делом, что ранее возбудили по хищению средств в АО «Булгар Банк» (Ярославль).

Позднее к материалам дела были приобщены материалы по фактам хищений под видом выдачи кредитов гражданам, документы о ненадлежащем погашении ссудной задолженности юрлиц, материалы о фактах хищений под видом выдачи кредитов гражданам и компаниям, замещение «прав требования по кредитным договорам и иных активов на фиктивные ценные бумаги». Предстоит следователям проверить банк и на возможное преднамеренное банкротство. Расследование дел продолжается, но конкретных фамилий фигурантов в них пока не называют.

Помимо этого, в октябре 2018 года конкурсный управляющий отправил заявление о хищении средств, которое проходило «под видом выдачи кредитов 146 физическим лицам». В декабре 2019 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также поступило заявление ещё по 57 случаям хищений под видом выдачи кредитов физлицам. И, похоже, это не последние эпизоды в этой афере года.