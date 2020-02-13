Москва, , 13:51 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») пообещала помочь крымчанам, обманутым «Тальменка-банком», избавить их от фиктивных кредитов. Об этом она заявила 13 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Известный в «определённых» кругах «Тальменка-Банк» (Барнаул) не растерялся и с 2015 года стал оформлять на жителей Крыма липовые кредиты. В итоге пострадало более 700 человек. Суммы просто гигантские — от 500 тысяч до 1 млн рублей», — отметила Поклонская.

По её словам, с 2019 года крымчане стали получать «письма счастья» с требованием вернуть деньги. Эту преступную схему стали вроде бы расследовать — в МВД завели уголовное дело. Но в итоге проблемы людей не были решены.

«Я написала новый запрос на имя генерального прокурора РФ — прошу взять дело, ход и результаты расследования под личный контроль. Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов — есть способы решения», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Банк России отозвал лицензию «Тальменка-банка» в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Об этом: Барнаульский «Тальменка-банк» лишился лицензии