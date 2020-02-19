В одном из основных угледобывающих регионов России — Кузбассе — из-за долгов за газ на градообразующем предприятии Юрги возникла угроза срыва отопительного сезона для всего города. Поставщики газа уже уведомили руководство ООО «Юргинский машиностроительный завод» и власти региона о необходимости оперативного решения. ИА REGNUM разбиралось, что же происходит на заводе, где 90% доли с декабря 2019 года принадлежит «дочке» госкорпорации «Ростех».

Ako.ru ТЭЦ Юрга

Долговая яма

Юргинская ТЭЦ, которая обеспечивает теплоснабжение города, находится на балансе ООО «Юргинский машиностроительный завод». Завод ведёт свою историю с октября 1939 года.

С 2013 года предприятие не соблюдает платёжную дисциплину в отношении поставленного газа. В феврале 2020 года ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» в открытом письме сообщило, что «ООО «Юргинский машзавод» ставит под угрозу срыва отопительный период в г. Юрга Кемеровской области». На 1 февраля долг имелся за 14 месяцев, а просроченная задолженность была более 382 млн рублей. При этом завод является поставщиком тепла для более 81 тыс. жителей города.

Barnacle Юргинский машзавод

Газосбытовая компания уточнила, что ситуация усложнилась в связи со вводом наблюдения за предприятием, как первым этапом банкротной процедуры, и созданием двух новых юрлиц на его базе — ООО «Юргинская ТЭЦ» и ООО «ПК «Юргинский машзавод». Выстроить договорные и экономические отношения с новыми компании поставщик газа не может, так как у них отсутствует раздельный учёт газа. Компания «Газпром межрегионгаз Кемерово» обратилась к руководству компании, властям города и правительству области с просьбой об оперативном решении проблемы, предупредив, что при отсутствии конструктивных предложений в ближайшее время «будет вынуждено принять меры по увеличению уровня ограничения поставки газа вплоть до полного ее прекращения».

Тут следует напомнить, что режим частичного ограничения подачи в отношении должника уже введён с апреля 2018 года, а сейчас ООО может полностью ограничить поставку.

На сайте областного правительства после заявления «Газпром межрегионгаз Кемерово» не появилось никакой официальной реакции на него. Но несомненно в администрации Сергея Цивилёва о проблеме знают. Ведь в октябре 2019 года губернатор взял ситуацию на Юргинской ТЭЦ «под личный контроль». Цивилёв высказал мнение, что ТЭЦ должна выйти из состава завода. Заявлялось также, что власти области, Ростех и представители собственников разработают совместную дорожную карту для оздоровления предприятия.

Напомним, похожая ситуация с возможной остановкой подачи тепла два года назад возникла и в Нижегородской области. Причиной также стали долги за газ, что привело к проблемам сразу для восьми районов. Особенно остро ситуация обстояла в Арзамасе, где в число крупнейших должников попало муниципальное учреждение «Теплоэнергетическое производственное предприятие» (МУ ТЭПП). Потребовалось вливание из резервного фонда области, чтобы погасить хотя бы часть долга.

Ako.ru Сергей Цивилев

О владельцах завода и его активах

Всё чаще юргинский завод стал мелькать в сообщениях о задержках выплаты заработной платы. Во время визита Цивилева на ТЭЦ рабочие жаловались, что задержки доходят до четырёх месяцев. На самом заводе ситуация также не радужна. К примеру, в ноябре 2019 года был погашен долг по зарплате — 95,2 млн рублей. Само слово «долг» говорит, что в срок рабочие оплату не получали.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Юргинский машзавод» учреждено 20 октября 2005 года. Уставный капитал — более 100 млн рублей. Владельцы компании — московское ООО «РТ-Капитал» (90% доли, «дочка» Ростеха) и ООО «Липецкий механический завод» (производство военных боевых машин), которое принадлежит ООО «Научно-производственное объединение «Теханалитика» из Татарии (единственный владелец — Тимур Гареев). Собственники у предприятия сменились в 2019 году. В декабре из состава владельцев вышла «дочка» АО «Уралвагонзавод-Транс» — ООО «УВЗ-Сервис», а до этого, в марте, долю получило липецкое предприятие.

У «Юргинского машзавода» есть доли в трёх действующих компаниях. Две из них созданы уже тогда, когда финансовые проблемы у завода были очевидны и слушалось банкротное дело, 17 и 18 апреля 2019 года. Речь идёт об упомянутых поставщиком газа ООО «Промышленная компания «Юргинский машиностроительный завод» и ООО «Юргинская ТЭЦ». При этом у первой компании тот же основной вид деятельности, что у банкротящегося завода. Первым «новорождённым» руководит Сергей Гендик (бывший директор красноярской компании «ДТ-Сервис», которая была ликвидирована), вторым — Сергей Злепушко.

Отметим, в ноябре 2019 года Ростех заявлял о готовности заняться финансовым оздоровлением завода и выделении беспроцентного займа на 300 млн рублей. Директор «РТ-Капитал» Кирилл Федоров отмечал, что «ситуацию на заводе можно охарактеризовать как тяжелую» и добавлял, что разрабатывается антикризисный план.

Проходка угольного пласта

Дела банкротные

За разные годы было более 30 попыток обанкротить завод. Очередной иск был подан в феврале 2019 года ООО «Турбоэнергоремонт» из Санкт-Петербурга, перед которым долг превышал 1,9 млн рублей. За февраль к истцу присоединились четыре компании из разных регионов, в том числе Томской и Московской областей. Постепенно количество кредиторов росло, и 24 декабря 2019 года заявление первого истца признали обоснованным. В отношении ООО ввели наблюдение, назначив временным управляющим члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная столица» Максима Кибишева. Следующее заседание по делу назначено на 19 мая 2020 года. В этот день решат судьбу стратегического предприятия России. Пока же идёт формирование реестра кредиторов, который уже пополнили два десятка компаний.

Банкротное дело не единственное, в рамках которого активизировались кредиторы машзавода. К примеру, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» 17 февраля 2020 года подало иск на более чем 3,03 млн рублей, а 11 февраля был выдан судебный приказ управлению Росгвардии на взыскание с завода небольшой суммы долга. 31 января 2020 года в суд обратилось ПАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», требуя взыскать 27 680 940,78 рубля долга. Это не единственный иск сбытовой компании, в декабре она потребовала 27 618 108,88 рубля. Претензии еще не рассмотрены.

26 марта 2020 года суд также рассмотрит претензии ООО «Научно-Промышленное объединение «Стратегия» на сумму более 3,38 млн рублей.

И эти иски — далеко не все имеющиеся претензии. Как поступят поставщики газа, перед которыми долг составил треть миллиарда, пока не ясно.