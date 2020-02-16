



Рембрандт Харменс ван Рейн. Возвращение блудного сына (фрагмент). 1669

Сегодня, 16 февраля, «неделя о блудном сыне». На литургии читается положенная по этому случае притча:

«Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк.15:11−32).

Привычно все ударение в толковании притчи делается на покаянии младшего сына, прогулявшего всю часть имения своего, да про него и сказано больше, почти вся история о нем. Во всех храмах сегодня утром мы с интересом выслушаем стандартное поучение о том, что хоть мы все и лютые грешники, но Бог нас ждет в Свои объятия, «надеется на наше подлинное покаяние», когда же вернемся наконец, осознав всю бездну нашего падения. Еще, конечно, добавится то, что питаемся мы — в «духовном плане» — свиными объедками, вместо того чтобы есть чистый хлеб из рук Господних. Ну и так далее. И это, конечно, не лишено некоторой метафорической достоверности.

Иероним Босх. Блудный сын

Однако вся соль в любом сказании обычно содержится в самом конце, в финале, и именно ради такого финала данная притча и произносится. Там в повествовании появляется старший сын, который трудился постоянно и, видя, как легко отец принимает младшего обратно, ставит родителю это в упрек. Про старшего сына проповедники наши тоже не забывают, конечно, подчеркивая, что он «осуждает» отца. А «осуждать», братья и сестры, грех. Не будем осуждать. Но чтобы правильно понять притчу, следует разобраться, ради какой аудитории Христос ее произносит. Прежде процитированного отрывка читаем:

«Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее… Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии».

К кому «к ним» относятся слова эти и последующие? «Слушать», как мы видим, приходят «мытари и грешники», то есть та среда, о которой мы совсем недавно говорили. Не видно, что фарисеи как-то особенно настроены слушать, больше желают, как сказано, роптать, перебивать, мешать, пытаться поймать на слове. И еще сложнее представить, что Христос тут, противопоставляя «праведников и грешников», под первыми разумеет фарисеев. «Праведники» у Него ведь «не имеют нужду во спасении». Фарисейскую праведность Иисус постоянно изобличал, как показную и фальшивую, ни в коей мере не подлинную. Напомним, что события, во время которых Христос произносит эту притчу, происходят на пути Христа в Иерусалим из Заиорданья, и именно к этому периоду относятся притча о мытаре и фарисее, о званых на вечерю, о богаче и Лазаре, о талантах, о неверном управителе.

Во всех них фарисейская «праведность» получает единственную и крайне негативную оценку. Итак, соль притчи о блудном сыне в том, чтобы вразумить старшего сына, открыть ему глаза на то, что тот второй — его брат, хоть и, по его мнению, настолько непутевый и бессовестный, что язык не поворачивается назвать его братом. На слове «брат» тут все ударение и ставится в этой притче. Она не об отношениях Бога с грешником, точнее, не только об этом, даже в наименьшей степени о том. Это лишь прелюдия, вводный мотив. Когда, как об очевидном, говорится, что «на небе» радость о всяком, то делается это ради того, чтобы подвести к главному содержанию, к тому, каковы отношения на земле и как их следует пересмотреть. А на земле отношения гораздо сложней.

Джеймс Тиссо. Возвращение блудного сына. 1886-1894

С точки зрения «мытарей и грешников», противоположная им группа — «книжники и фарисеи» — обыкновенные духовные бездельники. И, собственно, они правы, как, по своему, правы фарисеи в отношении них. Поэтому притча Христом произносится и ради тех, и ради других. Это примирительная притча, она не потакает вовсе фарисеям, предлагая им (так уж и быть) согласиться на фоне их праведности с тем, что эти грешники нуждаются в покаянии. Да они и так это знают, думается, все уши прожужжали «мытарям и грешникам», что им надобно покаяться. Можно сравнить с нынешними фарисеями. В чем они не знают усталости, так это указывать всем подряд, что им надо покаяться. Как пластинку заело.

Притча повествует о человеческой разрозненности. Одних человеческий эгоизм уносит прочь от своих близких, других тот же эгоизм не допускает мириться с теми, кто их когда-то обидел и бросил. От вторых, конечно, требуется больше мужества, милосердия и снисходительности. Поэтому здесь призыв к тем, кто больше по-настоящему обижен, несправедливо причем обижен и по справедливости имеет полное право оставаться обиженным. От такого ожидается оставление обид и признание того, что перед ним брат, что они — братья. И не только в том сахарно-приторном звучании, что отец их обоих любит, но и просто — братья, даже без посредников, в любом случае — любят их, не любят их — братья. Этот факт является определяющим в их земной жизни. И заодно закрывается давняя вражда, трагедия, с которой начиналась человеческая история, когда один брат убил другого.