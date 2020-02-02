2 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

«Мытари и грешники» – регулярная связка в Евангелии. Если понимать под «грешниками» всяких людей, которые грешат, то выделять их в компании именно с налоговыми служащими (мытарями) кажется странным. В конце концов, «грешник» – это не род занятости. Кто же такие эти «грешники», которые вхожи в дома достаточно влиятельных и состоятельных людей и которых Иисус выделяет как вперед идущих в Царство Божие?

Игорь Бекшаев, , 11:09 — REGNUM



Иисус и Закхей. Собор Святого Марка. XI век

Евангелист Лука повествует о посещении Иисусом Христом дома мытаря Закхея. Этот сюжет сегодня, 2 февраля, воскресенье, читается на богослужении:

«Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видя то, начали роптать, и говорили, что Он зашел к грешному человеку; Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее».

Мы разбирали прежде этот отрывок, коснемся лишь коротко сути, чтобы развить мысль далее. Закхей относился к «белым воротничкам» тогдашнего еврейского общества, состоя на службе у римских, то есть оккупационных властей, и по той причине был, как все мытари, презираем как народом, так и духовенством. Религиозная верхушка эту ненависть к мытарям постоянно подогревала. Указано также, что Закхей был не рядовым мытарем, а «начальником мытарей», то есть руководителем фискального ведомства, совокупно отвечающего за внутреннее налогообложение и таможенные сборы. У нас же нынче иной батюшка распоясается от собственного невежества и давай читать проповедь на тему «мытари и фарисеи — это все мы». Но сильно, конечно же, заблуждается относительно «всех нас», да и себя тоже. Нет-нет, «все мы» — это гораздо, гораздо хуже, ибо фарисеи хотя бы понимали, что сами говорят и что слышат, а мытари точно понимали, что делают, чего про «всех нас», то есть «духовно устремленных» в те неведомые дали, куда «духовно направляют», сказать совсем невозможно.

Здесь Закхей встречает Иисуса, изымая Его из толпы, о чем мы достаточно подробно уже говорили. Мытари на страницах Евангелия часто присутствуют в связке с «грешниками». Или с «блудницами». «Мытари и грешники», «мытари и блудницы» — регулярные связки в Евангелии. Если понимать под «грешниками» всяких людей, которые грешат, то выделять их в компании именно с налоговыми служащими (мытарями) кажется странным. В конце концов, «грешник» — это не род занятости. А вот «блудница» — уже род занятости, причем очень узко ограниченный, по роду занятости «блудницы» образуют узнаваемую социальную среду. Кто же такие эти «грешники», которые вхожи в дома достаточно влиятельных и обеспеченных людей? Когда Иисус призвал в апостолы одного из мытарей, а именно Левия Матфея, тот, как сказано, устроил «в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними». Кто такие эти «другие» сразу же проясняется следующей строкой: «Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» (Лк.5:27−30, Мтф.9:9−11).

«Грешники», таким образом, здесь и в других местах явно рисуются какой-то отдельной социальной средой. Так кто же и они такие? Думается, речь идет о довольно узкой прослойке еврейской светской богемы. Скептиках, интеллектуальной замкнутой в своем кругу элите, которая одинаково равнодушна к народным традициям и к религии, находя себе утешение в светской жизни по образцу Римской империи. Почему «грешники»? Да потому, что, не веря во всю эту тяжеловесную и при том убогую фарисейскую религиозную мутотень, позволяют себе жить, не лишая себя удовольствий. «Грешники» еще и потому, что в отличие от точно таких же, но втихаря ведущих подобный образ жизни «праведников», не торопятся жертвовать на храм, присутствовать во всех обрядовых действиях, да и вообще свели свою религиозность к едва показному минимуму.

Они не собираются участвовать в поддержании религиозной системы, выглядящей насквозь лживой, однако и не собираются ей противостоять, понимая, что кроме вреда это ничего не принесет. Такие люди живут кто праздно, не лишая себя удовольствий, другие скромно, в меру аскетично и «не высовываясь». «Блудницы», то есть профессиональный эскорт, тоже часто оказываются в этой компании. Римская оккупация сопровождалась для офицеров и солдат, разного рода служащих Претория, оторванностью от дома и семьи. Надо думать, многие заводили себе женщин, которые тотчас попадали в число «блудниц», если не связывали себя официальным браком. Ну, а если социум тебя отвергает, презирает, то человек организует вокруг себя узкий круг близких людей, таких же, как правило, презираемых.

Сейчас прямых аналогов уже сыскать трудно. Разбросаны подобные люди по самым разным социальным слоям. Нынешняя, современная нам склочная среда, определяющая сама себя в качестве «думающих людей», под это определение совсем не подходит. Ибо обуяна идеями, по фанатичности неотличимыми от религиозных, потому и, во-первых, не интеллектуальная, во-вторых, даже и не элита. Но в описываемое нами время «грешники» еще были не лишены разума и чувства социальной ответственности, не находя ее выражения в современных им условиях. Этим «другим» слова Христа были созвучны, религиозная зашоренность не мешала им понять, о чем идет речь, и поэтому в этой социально отброшенной среде Христу с учениками часто предоставлялся кров и пища.

Мимо дома Закхея мытаря Иисус шел уже в Свой последний путь, направляясь к Иерусалиму. Мытари, их гостеприимные дома, вероятнее всего, были для Него наиболее надежным пристанищем, где Ему, по крайней мере, в пути ничего не угрожало. Мы можем только предполагать, но с большой долей вероятности, именно кто-то из «мытарей и грешников» предоставил Христу с учениками конспиративное помещение для последней в Его земной жизни пасхальной вечери, а также прежде еще ослицу для входа в Иерусалим. Позволить себе такое могли люди имущие и понятливые. Отвечая на обвинение, почему Он пьет и ест с мытарями и грешниками, Иисус тонко парировал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию».

Понимали ли те давние фарисеи, что тех, с кем ест и пьет, Он к покаянию уже не призывает? Что раз они Его приняли, то по факту они здоровы? Вылечились. А им самим все еще потребен врач, и простой терапией тут уже явно не отделаться. О предстоящей в таком клиническом случае операции Он их предупреждал уже отдельно.