Судьба братской могилы в городском бору на закрытой территории правительства Калужской области с учетным номером в реестре воинских захоронений 28 продолжает волновать общественность в Калуге. Общественность с пониманием и энтузиазмом отнеслась к заявлению губернатора Калужской области, сделанному им в конце января в Калуге на региональном Балу прессы: «Такая приятная у нас даже предстоит задача. Это достойно подготовиться и отметить великий праздник, 75-летие Великой Победы. Здесь для нас для всех хватит работы. У нас 600 с лишним монументов и мемориалов, которые посвящены подвигу наших солдат, нашего населения нашей области, нашей страны, которые размещены на территории нашей области. И здесь ваша роль, роль средств массовой информации, будет первостепенной. Пожалуйста, надо сейчас уже посмотреть, где на ваших территориях что в каком состоянии, где нужно руки приложить».

Каска красноармейца

Подспорьем в этой работе стал реестр воинских захоронений, опубликованный на официальном портале органов власти Калужской области и Книга Памяти Великой Отечественной войны Калужской области с официальными данными о воинских захоронениях, братских могилах и мемориалах времен ВОВ в регионе. Согласно реестру и всем официальным документам, в черте Калуги находится 7 братских могил красноармейцев периода Великой Отечественной войны. Перечислим их с описанием и реестровым номером, поскольку это представляется очень важным.

Наименование: Братская могила воинов в Ромодановских двориках. Могила возникла в 1955 г., когда в нее были перезахоронены останки погибших воинов из одиночных и небольших братских могил. Всего в могиле похоронено 422 воина. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 26 Наименование: Братская могила в 200 м. юго-западнее д. Шопино, в поле. Возникла в 1942 г. Всего в могиле похоронено 303 воина. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 27 Наименование: Братская могила воинов, г. Калуга, городской бор, погибших в годы ВОВ. Всего в могиле похоронен 121 воин. Она возникла еще в годы войны. В ней были похоронены советские воины, погибшие в декабре 1941 г. в боях на территории бора, в районе санатория и у д. Анненки. В 1975 г. могила была реконструирована. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 28 Наименование: Калуга, Пятницкое кладбище, участок 1. Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 3 Наименование: Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ, г. Калуга, Пятницкое кладбище. Всего на братском кладбище похоронено 5705 воинов. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 23 Наименование: Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ, г. Калуга, Турынино. Могила возникла в октябре 1941 г. К 08.05.1974 г. могила была реконструирована. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 33 Наименование: Братская могила воинов, погибших в годы ВОВ, г. Калуга, Ждамирово. Братская могила возникла в 1955 г., когда сюда были перезахоронены из одиночных и небольших братских могил останки советских воинов, погибших в декабре 1941 г. при прорыве сильно укрепленного рубежа гитлеровцев. Всего в могиле похоронено 668 воинов. УЧЕТНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 32

Kaluga-gov.ru Памятник на братской могиле на высоте у Турынинских двориков рядом с Калугой

Все братские могилы были посещены общественностью и визуально обследованы. Все, кроме одной: братской могилы с учетным номером 28, которая, как оказалось, расположена за забором, на закрытой территории правительства Калужской области с координатами 54.518 866, 36.186 628. Хотя, как это следует из официального описания захоронения, ранее к братской могиле доступ был и к ней можно было подойти по полевой дорожке. Активисты, попытавшие ознакомиться с воинским мемориалом, были отправлены охраной за пропуском в администрацию губернатора Калужской области. ИА REGNUM откликнулось на эту историю, опубликовав материал «В Калуге чиновник «приватизировал» братскую могилу погибших красноармейцев». Пресс-служба правительства Калужской области обвинила ИА REGNUM в публикации фейковой информации и пригрозила, что в скором времени в правоохранительные органы поступит соответствующее заявление. В пресс-релизе также сообщалось, что «памятник находится в Калужском городском бору на охраняемой территории, принадлежащей Калужской области, где сегодня располагается ведомственная гостиница, что за воинским захоронением многие годы осуществляется надлежащий уход. Его регулярно посещают группы школьников, представители общественности, накануне памятных дат проводятся молебны. Что всем гражданам, желающим посетить памятное место, необходимо заранее обратиться на пост охраны для дальнейшего сопровождения к месту захоронения воинов, павших в годы войны». После этих публикаций группе ветеранов, поисковиков, общественности было разрешено пройти за забор и посетить памятное место, где, как оказалось, вопреки содержанию пресс-релиза Правительства области, никакого захоронения нет. Об этом сразу предупредил начальник охраны объекта. А есть там памятная плита с надписью «Вечная слава Неизвестному солдату». Прошло еще несколько недель с тех пор, как был поставлен вопрос о судьбе воинского захоронения в городском бору, а тем временем судьба братской могилы с учетным номером 28 в реестре воинских захоронений яснее не стала. ИА REGNUM откликнулось на ситуацию еще одним материалом «Братская могила павших воинов в Калужской области оказалась фейком?» В ответ калужские чиновники продолжают публиковать противоречивые ответы либо хранить молчание. Министр культуры Калужской области господин Суслов заявил, что вопрос его лично и его ведомства не касается, так как «ответственность за содержание воинских захоронений возлагается на органы местного самоуправления». В свою очередь, заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь Бугаенко в официальном ответе сообщает, что «данный участок земли находится в собственности Калужской области», отмечая при этом, что в обращениях общественности «даны верные координаты расположения воинского захоронения, однако его описание не соответствует действительности». Так ведь именно в этом и была суть обращения и вопросов, задаваемых общественностью: почему при том, что известны имена 109 из 121 захороненных здесь бойцов Красной армии, на гранитную плиту во время ремонта в 2019 году, о котором говорится в сообщении пресс-службы правительства Калужской области, нанесена только надпись «Неизвестному солдату»? Почему памятная плита установлена в совсем другом месте и не по тем координатам, которые указаны на официальном портале органов власти Калужской области? Где же, в конце концов, находятся останки захороненных бойцов Красной армии, о чем говорится в открытых официальных источниках, Книге Памяти, архивных материалах донесениях Министерства обороны, пресс-релизе правительства региона и ответе заместителя начальника управления городского хозяйства Калуги? Как оказалось, что захоронения — братской могилы, о которой говорится как о существовавшем со времен войны, — на самом деле нет? Как все эти годы велся учет воинских захоронений и братских могил на территории Калужской области, если даже на закрытой для доступа территории, принадлежащей правительству Калужской области, «утеряно» захоронение 121 красноармейца?

Вернемся к самому началу нашей публикации о том, что по реестру воинских захоронений на территории Калуги и официальным документам в черте города официально находится 7 братских могил красноармейцев периода Великой Отечественной войны.

Kaluga-gov.ru Воинское мемориальное кладбище на городском Пятницком кладбище. Калуга

Все 7 захоронений в черте Калуги имеют четко определенный учетный номер в реестре воинских захоронений, все они известны и находятся на своих местах, кроме одного, того, что в городском бору на закрытой территории. На всех других без исключения мемориалах известны и приложены в реестр списки имен красноармейцев, а на самих обелисках установлены гранитные плиты с перечнем списков захороненных бойцов. Все они — и обелиски, и именные гранитные плиты, и в центре города, и на отдаленных окраинных территориях, сохранились и имеют ответственного за содержание — Управление городского хозяйства города Калуги. На сегодня из всего перечня нет только одной братской могилы, на закрытой территории, принадлежащей правительству Калужской области, в городском бору с учетным номером 28. Казалось бы, где-где, а уж тут она на виду и под охраной. Но именно ее, этой братской могилы, и нет. Вместо братской могилы воинов с УЧЕТНЫМ НОМЕРОМ В РЕЕСТРЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ — 28, в метрах 150−200 расположена вновь устроенная, вновь сооруженная памятная плита с надписью «Вечная слава Неизвестному солдату». Отсюда вопрос: почему из всего реестра и памятных мемориалов с описанием обелисков нет только одного — братской могилы, в городском бору, на закрытой территории правительства Калужской области? Почему у правительства Калужской области все попытки общественности узнать судьбу братской могилы вызывают такой негатив и они называют эту ситуацию фейком? Сегодня неизвестна как судьба самого захоронения, так и того, что случилось с реестровым обелиском с водруженным над ним венком славы. Молчит и губернатор Калужской области, никак не реагируя на ситуацию. А ведь именно здесь, на этой территории в городском бору, согласно его антикоррупционной декларации, он имеет земельный участок и жилой дом. Более того, в самой непосредственной близости, так, что место с указанными координаты братской могилы можно увидеть из окна его жилого дома, сразу за забором.

Никто из представителей калужской власти никому ничего объяснить не хочет. Или не может. Даже в Год памяти и славы. Видимо, забывая, что в поручении президента страны четко обозначено: «Считать вопросы подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приоритетными, а память героев Великой Отечественной войны — выше интересов лиц, какие бы должности они ни занимали. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество».