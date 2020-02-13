В отмечаемую сегодня, 13 февраля, память бессребренников Кира и Иоанна читается отрывок из десятой главы Евангелия от Матфея, где говорится о посылании двенадцати апостолов на проповедь. Процитируем целиком без положенного в зачале разрыва текста:

Апостолы. Мозаика монастыря Осиос Лукас. XI в

«И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте».

Здесь у Матфея не говорится об избрании двенадцати учеников, но о призвании, «созывании», и перечислены их имена всех вместе. Эпизод согласуется с шестой главой Евангелия от Марка («И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами») и главой девятой Евангелия от Луки («Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней»). Избрание же «двенадцати» у того и у другого относится ко времени более раннему. Оно упоминается в третьей у Марка и шестой у Луки главах их повествований. Избрание «двенадцати» у Матфея описано в четвертой главе его рассказа, но имена всех апостолов вместе там не перечисляются. Итак, апостолы здесь посылаются проповедовать, не избираются. Исторически это разные события, изрядно отстоящие друг от друга во времени, не стоит их смешивать.

Икона. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов

Мы говорили совсем недавно о «призвании семидесяти», точнее, об организации посольства из Галилеи в Заиорданье, в Перею, где ученикам, посланным попарно, требовалось произвести духовную разведку местности, своей проповедью добиться отклика от людей на слово о приближении Царства Божьего, положив тем самым начало проповеди Христа, Который просто физически не смог бы по пути обойти все селенья. Скорее всего, народу сообщалось что вскоре Иисус пойдет этим путем и всякий желающий может присоединиться и сам послушать Учителя. Это объясняет, почему по пути следования вокруг собиралось множество («тысячи») народа, теснившего друг друга (Лк. 12:1).

Так же, как и потом «семьдесят», сегодня упоминаемые «двенадцать» посылаются парами. Об этом говорится у Марка — «призвав двенадцать, начал посылать их по два». Практика двигаться по двое была, видимо, распространенной, мы можем заметить, что и посольство Иоанна Крестителя составляют пары: «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих» (см. так же Ин. 1:35, Лк. 7:19). Двоих мы видим по дороге в Эммаус: «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима» (Лк. 24:13), и это уже после Христова Воскресения. Также заслуживает внимания эпизод после Воскресения Христа, описанный евангелистом Иоанном: «Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус … Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он что? Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе ты иди за Мною».

Этот диалог станет понятней, если считать апостолов Петра и Иоанна также устойчивой, сложившейся к тому времени парой, назначенной Иисусом проповедовать вместе. По крайней мере, такой парой их называет евангелист Лука: «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху». В третьей, четвертой, восьмой главах Деяний апостолы снова бок о бок: «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый… Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна».

Эжен Бюрнан. Апостолы Петр и Иоанн, спешащие ко гробу после Воскресения. 1898

Евангелисты перечисляют апостолов каждый по-своему, попарно они записаны у Матфея: «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его». У Марка апостолы просто перечислены: «И поставил двенадцать… Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал Его».

То же самое у Луки: «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем».

Но, как мы видим, пары не везде совпадают. Стабильными из них кажутся лишь две: «Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей». Иаков Алфеев, Фаддей (он же Иуда Иаковлев), Симон Кананит, Иуда Искариот у разных евангелистов образуют разные пары. Видимо, оттого, что кто-то из апостолов, возможно, Иуда Искариот, обладал недостаточно уживчивым характером. Петр, Андрей, Иоанн, Иаков парами названы «по-братски», поскольку Петр и Андрей, как и Иоанн с Иаковом, родные братья. Марк вовсе уводит Андрея в общий ряд, за которым уже перечислены прочие апостолы, отдельно выделяя Петра.

Наконец, в Деяниях в первой главе мы снова видим пары. Синодальный перевод распределил апостолов следующим образом: «И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова» (Деян. 1:13). Здесь имеются разночтения, Синодальный перевод выбрал одно из них. Если же пользоваться более основательной реконструкцией оригинала, то первые четверо перечислены так: «Петр и Иоанн и Иаков и Андрей». То есть Петр с Иоанном снова рядом. Здесь апостолы избирают по жребию Матфея вместо отпавшего Иуды Искариота, как считается, «для восстановления числа». Однако мы думаем, что образования, как было заведено прежде, пары.

Валантен де Булонь. Апостол Матфей

Итак, судя по всему, Иисус проводил временами ротацию своих посланников, но в основном пары были изначально устойчивыми. По крайней мере, как мы говорили выше, Петр сильно беспокоился о судьбе Иоанна, когда Иисус призвал его следовать за Ним, полагая, видимо, что их теперь разлучают. Иисус говорил, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», посылание апостолов по двое имело целью образование устойчивого единодушия, то есть того, что и должны были исполнить апостолы в своей проповеди, поделившись своим единодушием с людьми, которым они несут Слово Божие.

Церковь не может жить «подвигами» каких-то «одиночек-подвижников», дабы их «примерами» тоже призывать на одиночные «подвиги». Церковь — это там, где хотя бы «двое или трое». Один в поле — совсем не воин. Только у себя в углу или «в келье» он может «воинствовать», «сражаясь» с демонами. Но проку от этих «побед» никому нету. Апостолы, конечно, потом выходили на проповедь и в одиночку — из-за нужды, из-за гонений, недостатка людей. Но не прежде, чем сполна освоили то, как и какими силами собирается Царство Божие.