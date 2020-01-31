Внимательному глазу и разбирающемуся в местных делах уму очень интересны последние события в Черногории, связанные с принятием антихристианского, антицивилизационного Закона о свободе вероисповедания, о котором шла речь в моем недавнем интервью. Происходящее интересно не только масштабом и проявленным всенародным единством национальностей и конфессий в Черногории, но и тем, что, как ни странно, возвращает в центр внимания сербского общества вопрос Косово, а в сознание людей — важность Косовского завета о Небесной Сербии, идеале, за который стоит жертвовать своей наземной жизнью. Люди в Черногории во время своих протестов, крестных ходов поют о Косово, вспоминают героев битвы в Косово Поле, защитников православия, кричат «Косово — Сербия». В этом заслуга митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, экзарха сербского патриаршего трона в городе Печ в Косово, и других владык СПЦ, находящихся во главе этих протестов.

Младжан Джорджевич

И все в Сербии это видят.

Президент Сербии Александр Вучич, с другой стороны, пытается как-то это скрыть, избавиться от этого. В газетах, контролируемых Вучичем, против митрополита Амфилохия ведется отвратительная кампания по его сатанизации, выдумываются истории о каком-то «украинском сценарии» и его заговоре с президентом Черногории Джукановичем об отделении митрополии Черногорско-Приморской от СПЦ, что даже «Путин отрекся от него». Почему это делается? Почему президент Сербии не помогает митрополиту сберечь святыни, а безуспешно пытается сделать из него врага церкви?

Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорский -Приморский Амфилохий

Ответ простой — из-за Косово.

Митрополит Амфилохий вместе со всей СПЦ — главный противник политики Вучича по «разграничению», т. е. обмену территориями с Косово. Несмотря на то, что Вучич с 2012 года для независимого «Косово» сделал больше, чем какой-либо сербский политик в истории, подписав Брюссельские соглашения, подняв уровень переговоров со спецпредставителей до премьер-министров и президентов, начав разговоры о статусе края, организовав выборы по законам «Косово», делегировав министров в «правительство Косово», разрешив создание Армии Косово, организовав кампанию в СМИ, которая привела к убийству одного из лидеров местных сербов Оливера Ивановича… всего этого мало. Вучичу нужно признание, нужно какое-то решение вопроса, которое заставит Запад оставить его у власти на неопределенный срок. И в этом ему мешает наша Церковь.

С другой стороны, ситуацию для Вучича усложняют и события в самом Косово. К власти впервые пришла партия «Самоопределение», новый премьер-министр — Альбин Курти. У него, в отличие от бывших партнеров Вучича (не только в политике, но и в бизнесе), Харадиная и Тачи, нет крови на руках, он не убивал сербов во время войны, а сидел в тюрьме в Сербии. Он — искренний, но упертый албанский националист, которому не грозит суд в Гааге, против него нет такого рода компромата, и шантажировать его нелегко. Наконец, он противник разграничения и в таких полусекретных сделках о торговле человеческими жизнями не готов участвовать. Все это говорит о том, что вести переговоры с ним будет вовсе не легко, а Сербия к этому даже не готова — у нас нет ни стратегии, ни идеи, на что мы готовы согласиться и как до этого дойти. Тут не помогут ни Тони Блэр, ни Александр Сорос, любимые нашим президентом советники в этих делах.

AgronBeqiri Альбин Курти

Именно поэтому Вучичу нужен новый фронт в Черногории — пока старается вместе с американцами и албанцами установить международную (да, именно международную) авиалинию от Белграда до Приштины, пока пытается найти путь к сердцу и кошельку Курти и его советников, пока старается до американских выборов прийти к какому бы то ни было решению, для него лучше, чтобы Митрополит Амфилохий был занят. Лучше, чтобы он в свои 82 года дважды в неделю участвовал в километровых крестных ходах, чем пытался предотвратить предательство Святой земли Косово. И в этой борьбе против митрополита Вучич готов на все, ведь, нападая на него, Вучич защищает себя, свое воровство и свое предательство. Но я уверен — Церковь победит.

Младжан Джорджевич — серб из Косово, бывший советник президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями (2008−2012 годы)