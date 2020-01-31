31 января 2020 | Время чтения 7 мин

Станислав Стремидловский, , 11:22 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM отвечает бывший советник президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями (2008 — 2012 годы) Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

ИА REGNUM: Господин Джорджевич, что происходит в Черногории?

Младжан Джорджевич: В этой республике было принято антизаконное и антицивилизационное решение, которое нарушает основные права человека — право на веру и право на владение имуществом. Черногория отделилась от Югославии в 2006 году по итогам референдума, который, на наш взгляд, был проведен нечестно. С тех пор и по сегодняшний день власть в республике монополизировал Мило Джуканович. Он пытается сербов, которые проживают в Черногории, а их по последней переписи (проведена в 2011 году) около трети здесь, лишить идентичности. Джуканович не позволяет им учиться на своем языке, сербы не могут получить работу в государственных учреждениях республики, фальсифицирует историю, заявляется, что сербы якобы в 1918 году «оккупировали» Черногорию. При этом Подгорица признала Косово в качестве «независимого государства», провела демаркацию границы с этим образованием без согласия Сербии. Последним ударом по идентичности сербов является принятие закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Он практически дает зеленый свет тому, чтобы отобрать имущество, монастыри и храмы Сербской православной церкви, которые сейчас принадлежат митрополии Черногорско-Приморской и другим епархиям СПЦ. Всё это может стать государственной собственностью Черногории. Между тем по последней переписи около 75% опрошенных сказали, что они исповедуют православную веру. То есть все православные граждане Черногории посещают храмы и монастыри митрополии Черногорско-Приморской и трех других епархий Сербской церкви, которые охватывают территорию республики. Это важно знать. Но Подгорица создала так называемую Черногорскую православную церковь, ее в православном сообществе никто не признал, фактически это просто неправительственная организация. У нее нет ни храмов, ни верующих. Однако власти хотят сделать ее главенствующей и доминирующей в республике. Против закона встал весь православный народ в Черногории — и сербы, и черногорцы, их поддерживают и католики, и мусульмане, и иудеи. Уже месяц сотни тысяч людей протестуют, делают это мирно, выходят с иконами и хоругвями. Они требуют лишь одного: лишить этот закон силы, призывают власти Черногории вступить в диалог с Сербским патриархатом и подписать соглашение о гарантиях имущества Сербской церкви и свободы вероисповедания. Замечу, что ранее подобные договоры Подгорица подписала с Католической церковью, а также общинами мусульман и иудеев.

Протест в Белграде против закона о свободе вероисповедания Цитата из видео на YouTube

ИА REGNUM: Почему Джуканович именно сейчас решил развязать церковный конфликт?

Я думаю, что он сделал это по нескольким причинам. Во-первых, осенью этого года в Черногории должны состояться парламентские выборы. И каждый раз перед выборами он всегда провоцирует какие-нибудь столкновения между черногорцами и сербами. И всегда крутится одна и та же пластинка: якобы черногорской государственности угрожают то Сербская церковь, то Белград, то Москва. Так Джуканович мотивирует избирателей голосовать за его ставленников, чтобы «спасти» Черногорию. Однако фактом остается то, что митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий до сих пор пользуется высоким уважением в обществе, что Джукановичу явно не может нравиться. Во-вторых, не так давно вскрылись очередные коррупционные сделки, которые связывают с самим Джукановичем и правительством. Развязывая церковный конфликт, он пытается таким образом отвлечь внимание от этих афер. Кроме того, СПЦ имеет в распоряжении большую территорию земель, значительная часть которой находится на побережье Адриатического моря и может являться предметом торговли, а значит — коррупционных сделок в будущем. В-третьих, Черногория является членом НАТО, а недавно один из высокопоставленных генералов альянса заявил, что Сербская церковь — это основной «фактор дестабилизации» на Балканах. И в этом смысле Джукановича могут стимулировать извне, чтобы создавать противостояние. Наконец, в-четвертых, что очень важно, надо помнить: нынешний президент Сербии Александар Вучич и Мило Джуканович — старые партнеры. Возможно, что они совместно ведут эту операцию против митрополита Амфилохия, поскольку владыка является одним из самых главных противников идеи Вучича о размене территориями между Сербией и Косово. Я не исключаю, что митрополиту Амфилохию специально создали фронт напряженности в Черногории, чтобы у него не было ни времени, ни сил, чтобы заниматься Косово и отстаивать его статус сербской земли. На Балканах очень активно работает мафия, она состоит из граждан и руководств Черногории, Сербии, Албании, Косово. Мафиози тесно связаны друг с другом и стараются помогать друг другу.

ИА REGNUM: Какова роль «внешнего фактора» в разжигании церковного конфликта?

Прежде всего, это США. Но не только. Бывший британский премьер Тони Блэр является неформальным советником одновременно как Вучича, так и Джукановича, помимо того, у него прекрасные отношения с албанским лидером Эди Рама, косовскими политиками Хашимом Тачи и Рамушем Харадинаем. Лоббистское агентство Блэра работает на всех этих людей. И я считаю, что кроме Вашингтона и НАТО, есть еще несколько европейских столиц, которые заинтересованы в том, что происходит в Черногории. Для них выгодны столкновения между сербами и черногорцами, тогда они могут предложить свои услуги в качестве «торговцев стабильностью» и «миротворцев», способных успокоить общественные настроения. Но это дымовая завеса, чтобы скрыть криминальные сделки. Удар по Сербской церкви — это удар по положению сербского народа на Балканах, потому что наша Церковь связывает всех сербов, вне зависимости от стран проживания. А я вам скажу, что во время распада Югославии, который сопровождался гражданскими войнами, около 2 миллионов сербов оказались за пределами самой Сербии. Они живут сейчас в Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении. Но сохраняет их сербскую идентичность именно Церковь. Черногорский закон опасен еще и тем, что он может стать модельным для властей так называемого Косовского государства, которыми по факту управляет НАТО. А ведь все главные святыни сербского православия и сам патриархат — родом из города Печ в Косово, отсюда наши истоки. То есть существует возможность того, что эти храмы и монастыри попадут в чужие руки, что является очень большей опасностью для нас.

Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Карловацкий и Патриарх Сербский Ириней Υπουργείο Εξωτερικών

ИА REGNUM: Кто сегодня оказывается союзником Сербской церкви?

Митрополит Амфилохий и епископат Сербской церкви получили поддержку практически всех Церквей. Прежде всего, однозначную помощь от Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также от папы Римского Франциска, константинопольского патриарха Варфоломея. Союзниками выступили и другие религиозные организации, которые присутствуют в Черногории. Все они требуют отмены закона. Подчеркну, что Сербская церковь не выступает против черногорской государственности, никогда таких заявлений она не делала. Это Церковь и сербов, и черногорцев. Идентичность сербов и черногорцев — единая, ее нельзя делить. И столкновений между ними нет. То, что Джуканович пытается делать — это сконструировать некую новую идентичность. Он делает это с помощью конфликта, противостояния, вопреки историческим фактам. Использует приемы, которые применяли и сейчас применяют на Украине.

ИА REGNUM: Какие существуют легитимные способы оспорить положения закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин»?

Во-первых, мирные протесты. Около 150 тысяч человек, это четверть от всех проживающих в республике, постоянно выходят на улицы и высказываются против данного закона. Во-вторых, юридические технологии. В настоящее время Сербская церковь подает иск в Конституционный суд Черногории. В-третьих, Сербия имеет полное право защитить как Церковь, так и сербов. Даже обязана их защищать. Поэтому Белграду необходимо использовать все доступные юридические, политические и дипломатические ходы. К этой борьбе могут подключиться также другие государства и международные организации. Например, американские епархии Сербской православной церкви написали письма президенту США Дональду Трампу и государственному секретарю США Майку Помпео с просьбой встать на защиту Церкви в Черногории. Мы рассчитываем и на иностранные средства массовой информации, на российскую прессу, они могут рассказывать о том, что происходит в Черногории.