Президентская гонка в США перешла от состояния предвыборных интриг к первым результатам. Уже традиционно таковым стал «кокус» в Айове, состоявшийся 3 февраля. Значение Айовы в том, что это первые результирующие собрания четырехлетнего президентского цикла, определяющие персоналии гонки за Овальный кабинет в Белом доме. Это пример, который, как известно, заразителен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смотрящий

Кокус — это организованное партией собрание членов, проходящее на уровне штата, институт первичных президентских выборов (праймериз), по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где определяется единый партийный кандидат в президенты. На таких собраниях определяются SDE (эквиваленты делегатов штата), то есть число делегатов, которое кандидат «заработал» для партийного съезда-конвенции. Который демократы проведут в июле (Милуоки, штат Висконсин), а республиканцы в августе (Шарлотта, Северная Каролина) этого года. Именно эти «объявленные делегаты» (pledgeddelegates) там и изберут кандидата в президенты США от своих партий.

По итогам кокусов в Айове у Трампа все прекрасно. По итогам собраний, обнародованным уже поздно вечером 3 февраля, действующий президент после подсчета всех голосов получил 97,1%, а значит 39 SDE. И лишь один «эквивалент» достался Биллу Велду (1,3% голосов). Для сравнения: на кокусе 2016 года у республиканцев в Айове победил Том Круз (28%), Трамп был только вторым.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

А вот на демократическое собрание набросились все беды мира: сбои интерфейса приложения, предназначенного для сообщения окончательных результатов; задержка телефонных звонков на государственную горячую линию для сообщений о голосовании; путаница в подбрасывании монет для решения делегатов; необходимость использовать резервные бумажные бюллетени для проверки результатов; расхождения между резервными бюллетенями и бюллетенями участковых капитанов.

Вполне естественно, что появились предположения о киберфальсификациях. И, судя по всему, достаточно весомые, поскольку утром 4 февраля председатель Демократической партии Айовы Трой Прайс выступил с заявлением, что у него «есть все признаки того, что наши системы были в безопасности и не было вторжения в кибербезопасность» и что «что основные данные, собранные с помощью приложения, были достоверными». И пообещал «публиковать результаты как можно скорее сегодня». Но уже 5 февраля, и на 13 часов по Гринвичу были обнародованы данные только по 71% голосов. В общем, Дональд Трамп не упустил возможности поехидничать в твиттере: «Демократы хотят управлять страной, и онине могут управлять своим кокусом».

Веселье Трампа, как и откровенный шок демократов, можно понять. Ведь до настоящего времени в качестве основного демократического претендента на президентское кресло выставляется Джо Байден. С начала прошлого года практически все проводимые опросы отдавали ему победу. Один из свежих примеров — MorningConsult, 35 888 опросов зарегистрированных избирателей, проведенных с 27 января по 2 февраля 2020-го — 46% «байденовских» против 42% у Трампа. А кокус в Айове вдруг показал, что Байден даже не является фаворитом. Более того, нет никакой уверенности, что там он станет хотя бы «жизнеспособным кандидатом»: по айовским правилам для такого статуса надо набрать не менее 15% голосов на кокусе.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

А днем 5 февраля результаты (по 71% подсчитанных голосов) были такими:

Пит Буттиджич — 28,6%, или 10 SDE;

Берни Сандерс — 25,2%, или 10 SDE:

Элизабет Уоррен — 18,4%, или 4 SDE;

Джо Байден — 15,4%, или (пока) 0 SDE

и так далее…

И теперь становится понятной задержка в подсчетах: в такой ситуации необходимо любыми способами «натянуть» Байдену хотя бы 15% голосов, а то совсем неудобно получается — провозглашенный фаворит, и вдруг «нежизнеспособный».

В принципе, делать выводы, исходя из данных айовского кокуса, не стоит. Это «красный штат», голосующий за республиканцев. На выборах 2011 года Трамп победил там Хиллари Клинтон со счетом 51,15 против 41,74 процента. И 71% демократического кокуса — это всего 1 562 голоса. Поэтому стоит подождать 11 февраля, когда праймериз пройдут в Нью-Гемпшире. Там в 2016-м победила Клинтон, хотя и не убедительно: 47,62 против 47,25 процента.

Но, повторюсь, это ПЕРВЫЙ пример. И этот пример показал откровенную слабость позиции Джо Байдена на поле электоральных симпатий. И речь не только об Айове. В том же Нью-Гемпшире, судя по свежим опросам, среди демократов опять побеждает не Байден, а Берни Сандерс, с отрывом в шесть процентов.

(сс) Jackson Lanier Берни Сандерс

То есть можно предположить, что президент Трамп добился своего. Вот уже почти полгода он ведет очень агрессивную атаку на своего основного конкурента Байдена. В том числе и разыгрывая «украинскую карту» — обвиняя своего противника в коррупции (ну хорошо, «конфликте интересов») во время патронажа Байдена над порошенковской Украиной. Причем играя вы-банк: есть основания предполагать, что Трамп сознательно спровоцировал процедуру импичмента (о ней разговор отдельный), чтобы привлечь внимание будущих избирателей именно к связке «Украина — коррупция — Байден».

И если это так, то мою страну остается пожалеть. Потому что президент Зеленский с азартом рассыпался в комплиментах перед Дональдом Фредовичем, но не сделал того, на что Трамп очень рассчитывал: не дал государственного подтверждения и оценки коррупционной деятельности семейства Байденов в украинском бизнесе и политике. И теперь остается только предполагать, как будет относиться к Украине 46-й американский президент, особенно если его имя опять будет Дональд Трамп.

А кокус в Айове показал, что это более чем вероятный сценарий.