Генеральная прокуратура России обнаружила массовые нарушения действующего законодательства в сфере здравоохранения — при подписании государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинского оборудования второй стороной выступало юрлицо, которому два года запрещено подавать заявки на участие. Фирма, получившая контракты на 6,6 млрд рублей, с 2018 года числится в реестре надзорного ведомства. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

О нарушениях и наказаниях

В конце января 2020 года на официальном сайте Генпрокуратуры РФ появилось сообщение, что региональные прокуроры по поручению вышестоящей инстанции провели проверку соблюдения властями и учреждениями здравоохранения антикоррупционного законодательства при заключении госконтрактов на поставку лекарственных средств.

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Выяснилось, что в ряде регионов в 2019 году в качестве поставщика товаров выбиралось ЗАО «Фирма Евросервис», с которым заключили контракты на сумму более 6,6 млрд рублей. При этом компания в 2018 году внесена «в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»)». Таким образом, два года по закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для неё установлен запрет на участие в закупке.

Проверка выявила «многочисленные факты нарушения положений ст. 31 названного федерального закона при осуществлении закупочной деятельности». Надзорными ведомствами в адрес властей разного уровня и руководителей медучреждений были внесены «представления, по итогам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

О каком поставщике идёт речь?

На сайте Генпрокуратуры РФ есть «Реестр юридических лиц, привлечённых к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», который ежегодно обновляется.

В 2018 году в него за номером 264 было внесено ЗАО «Фирма Евросервис» (ИНН 7 731 241 639). Решением мирового судьи судебного участка № 70 Ленинского района Кирова по делу № 5−537/2018 9 июля 2018 года данная компания была привлечена к административной ответственности по указанной статье. Решение вступило в законную силу 12 октября 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания с данным ИНН учреждена 7 августа 1996 года в Москве для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Её директор и совладелец — Игорь Кузнецов, второй совладелец — Александр Минин. Уставный капитал — 1 000 012,86 рубля. В активе Кузнецова — доли в фирмах Москвы, в том числе в фармацевтической отрасли, а также юрлицах в Башкирии, Тульской, Владимирской, Московской, Ярославской областях. У Минина также есть доли в свыше десятке юрлиц. Численность работников ЗАО — более 800 человек.

По открытым данным, ЗАО «Фирма Евросервис» было поставщиком в 64 573 государственных контрактах на сумму 60 040 313 964 рублей. Контракты заключались в разные годы. В топ-5 заказчиков входят департамент здравоохранения Москвы, с которым было подписано почти 400 контрактов на сумму более 6,5 млрд рублей, минздрав Татарии — 170 контрактов на 1,558 млрд рублей, минздрав Оренбургской области — 445 контрактов на 1,095 млрд рублей, ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России — 273 контракта на 1,078 млрд рублей и ГКУ «Агентство по закупкам (контрактная служба) департамента здравоохранения города Москвы» — 149 контрактов на 1,065 млрд рублей.

Saratov.gov.ru Наталья Мазина и губернатор Саратовской области Валерий Радаев посещают поликлинику

Напомним, сфера закупок лекарств и высокотехнологичного медоборудования всё чаще попадает в медиаповестку в негативном ключе. Так, к примеру, в Саратовской области в январе 2020 года фигурантом уголовного дела стала министр здравоохранения области Наталья Мазина. В основе дела — поставка ультразвуковых сканеров, которые, по мнению следствия, имели признаки незарегистрированных медицинских изделий. Дело всё ещё расследуется.

Уголовное дело министра здравоохранения: что происходит в Саратове?