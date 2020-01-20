Саратов, , 11:17 — REGNUM В свете предстоящих рокировок в правительстве России и имеющихся претензий к главе Минздрава России Веронике Скворцовой, медицинские скандалы в регионах получают большую огласку и резонанс. В Поволжье, где не успели ещё отойти от обсуждения истории с пензенским главой минздрава Владимиром Стрючковым, — новый скандал. 17 января 2020 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной. ИА REGNUM разбиралось в ситуации.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об уголовных делах

Претензии к здравоохранению Саратовской области особо ярко вспыхнули, когда в ходе прямой линии с президентом РФ была озвучена проблема с лекарственным обеспечением. В июле 2019 года саратовские следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц системы здравоохранения, и тогда речь шла о халатности. Следователи в числе фигурантов называли не только должностных лиц города, но и областного минздрава, отмечая, что они «не обеспечили выдачу гражданам жизненно необходимых лекарственных препаратов, право на безвозмездное получение которых закреплено законодательством».

Тогда же, в июле, было возбуждено уголовное дело о поставке 13 ультразвуковых сканеров, которые, по мнению следователей, имели признаки незарегистрированных медицинских изделий. Общая стоимость контракта — 37,3 млн рублей. Дело возбудили по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ («Оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий»). В ходе следствия выяснилось, что фирма из Саратова, победившая в тендере, заключила договор поставки медицинских изделий с ЗАО, зарегистрированным в Санкт-Петербурге.

Второе дело возбуждено из-за закупки аппаратов УЗИ саратовским минздравом

В начале декабря 2019 года СУ СК РФ по Саратовской области сообщило об ещё одном деле — в этот раз речь шла о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие отметило, что в 2018 году минздрав области заключил с коммерческой фирмой два госконтракта на поставку рентгенологических аппаратов по цене свыше 49 млн рублей. Оборудование предназначено для детских учреждений. По мнению следствия, оборудование было поставлено, но «не соответствующее условиям заключённого государственного контракта и требованиям ГОСТов для оказания медицинских услуг».

"Должностные лица министерства здравоохранения Саратовской области, несмотря на осведомленность о выявленных нарушениях, злоупотребляя своими полномочиями, никаких мер, направленных на исправление сложившейся ситуации, не приняли, что повлекло существенные нарушения прав граждан и охраняемых законом интересов государства», — отмечалось в сообщении.

17 января 2020 года в уголовном деле появились первые фигуранты. В отношении главы минздрава Натальи Мазиной возбудили уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»). Фигурантами проходят и другие сотрудники ведомства.

В этом деле речь шла уже о 18 ультразвуковых аппаратах по трём госконтрактам. Следователи отметили, что к моменту приёма аппаратов министр и иные лица «были проинформированы о несоответствии предлагаемых к поставке ультразвуковых аппаратов условиям государственного контракта», но «дали указания главным врачам принять медицинские изделия». Поставка по контрактам была оплачена, сумма превысила 53 млн рублей.

Расследование дела продолжается, а в домах и на рабочих местах фигурантов прошли обыски.

СК РФ возбудил дело в отношении главы минздрава Саратовской области

О тендерах

По открытым данным, у минздрава Саратовской области почти 700 поставщиков по более чем 9,3 тыс. госконтрактов на сумму свыше 18,441 млрд рублей. В топ-3 поставщиков входят АО «Р-Фарм» (Москва) — более 1,2 тыс. контрактов на 2,1 млрд рублей, ЗАО Фирма ЦВ «Протек» (Москва) — почти 1,2 тыс. контрактов на 1,3 млрд рублей и саратовское ООО «СМС Технологии», с которым заключено 220 госконтрактов на сумму 1,2 млрд рублей. В 2018 году именно последнее было поставщиком большой партии ультразвуковых аппаратов для нужд минздрава.

С этой же компанией 19 октября 2018 года был подписан контракт на поставку 13 ультразвуковых аппаратов стоимостью 37 318 643 рубля. Они предназначались в больницы Балакова и Саратова.

В ноябре 2018 года к этому контракту подписали допсоглашение с мелкой правкой, и в документе стояла подпись министра Мазиной, как и в основном договоре. Аппараты (система диагностическая для ультразвуковых исследований «УЗИ — ЭЛЕКТРОН») принимали по актам главврачи, а производителем поставленного оборудования числилось ЗАО «НИПК «Электрон» из Санкт-Петербурга, учреждённое в 1998 году. Учредители ЗАО — 16 физлиц.

По данным ЕГРЮЛ, компания «СМС Технологии» создана для оптовой торговли фармацевтической продукцией в октябре 2004 года. Уставный капитал компании — 100 тыс. рублей. Её единственный владелец и директор — Олег Сипягин. Последний также является владельцем 70% доли в ООО «Медок», созданном совместно с Кареном Погосяном в сентябре 2018 года, и единственным владельцем ООО «Илсада», учрежденном в марте 2009 года для оптовой торговли фармацевтической продукцией. Последнее также было поставщиком минздрава области по 48 контрактам на сумму более 52,98 млн рублей.

В июне 2019 года издание «Общественное мнение» обнародовало отзывы врачей на новый аппарат, из которых следовало, что к поставленному высокотехнологичному оборудованию есть весомые претензии. Например, в публикации приводились слова главврача Саратовской городской детской поликлиники №4 Натальи Симоновой о плохой визуализации и невозможности «произвести диагностику на пациентах плотного телосложения и старшего возраста при использовании датчика секторного фазированного S1−6P».

О министре и проверках министерства

Наталья Мазина с 2013 года работала заместителем министра здравоохранения Саратовской области, а на пост министра была назначена в августе 2018 года, сменив Владимира Шульдякова, ушедшего по собственному желанию.

Министр родилась 9 ноября 1961 года в п. Жирновск Жирновского района Волгоградской области, образование по специальности «лечебное дело» получила в Саратовском государственном мединституте. Вся жизни Мазиной до назначения в министерство была связана со здравоохранением. Она работала врачом, замглавврача роддома, а также в 2002—2004 годы уже была замминистра. После этого Мазина занимала разные посты, в том числе была главой управления по сопровождению приоритетного нацпроекта в сфере здравоохранения.

Министр обвинения отрицает. В комментариях «Саратову 24» она заявила:

«Мне за себя не стыдно ни перед кем. Это — раз. Второе. Я своими принципами не поступалась, я уже об этом говорила. И имею честь».

В то же время саратовский минздрав 13 раз фигурировал в материалах плановых и внеплановых проверок, данные о которых содержит реестр Генпрокуратуры. При этом одна из внеплановых проверок, начатая в январе 2020 года, до сих пор продолжается. Её проводит территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Саратовской области. Основанием для неё стала жалоба Марии Р. «о возникновении угрозы причинения вреда здоровью ребёнка». Вероятно, снова речь идёт о непоставке лекарств.

В октябре 2019 года то же самое ведомство проверяло минздрав Саратовской области и пришло к выводу, что «ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности министерством здравоохранения Саратовской области осуществляется с нарушением порядка, установленного приказом Минздрава России от 21.12.2012 №1340н». До конца июня 2020 года по предписанию минздрав должен обеспечить этот контроль.

Ещё одна проверка министерства прошла в ноябре 2019 года. Проверяли исполнение предписания, которое оказалось выполнено не до конца. До 13 мая 2020 года ведомство Мазиной должно «принять действенные меры для исключения нарушений по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «обеспечить в полном объеме исполнение федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в части организации обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», а также «принять меры к повышению доступности лекарственной помощи населению Саратовской области».

А это далеко не все недочёты в работе минздрава под руководством фигуранта уголовного дела Натальи Мазиной.

Напомним, в 2018 году печально прославилась другой саратовский министр: глава министерства занятости, труда и миграции Наталья Соколова, утверждавшая, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно нормально питаться — ведь цена на макарошки везде одинакова. После общественного резонанса министр была уволена.

Саратовского министра уволили со скандалом «за издевательства»