Учитывая то, что до выборов в Израиле осталось всего несколько недель, все задают себе один и тот же вопрос: как только что обнародованный ближневосточный мирный план президента США Дональда Трампа может повлиять на результат этих выборов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов сделать так, чтобы его тесная связь с Трампом напомнила израильтянам, что именно он является тем опытным государственным деятелем, чьи усилия помогли появиться на свет «сделке века», пишет заслуженный научный сотрудник Корета в Шалемском колледже в Иерусалиме Даниэль Гордис в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Читайте также: Asia Times: на каких условиях Турция готова сотрудничать с ЕС?

Но эти же отношения могут сыграть злую шутку с Нетаньяху. Некоторые израильтяне могли усмотреть в публикации ближневосточного плана во вторник, 28 января, явное вмешательство в демократический процесс Израиля. Они считают, что Трамп не видит ничего плохого в том, чтобы вмешаться в процесс голосования в Израиле.

Израильтяне пойдут на выборы 2 марта 2020 года уже в третий раз за последний год, после того как Нетаньяху и бывший генерал Бени Ганц — председатель блока «Кахоль-лаван» — дважды оказались в тупике. Все это произошло на фоне обвинений в коррупции, направленных в адрес Нетаньяху. Во вторник Нетаньяху предъявили обвинения по трем пунктам. Действующий израильский премьер-министр впервые в истории оказался в подобной ситуации.

Israel Defense Forces Бени Ганц

Однако заявление Нетаньяху о том, что он является единственным государственным деятелем, который может обеспечить мир, было подорвано тем фактом, что президент США также встретился в понедельник, 27 января, с Ганцем, который взял на себя обязательство принять инициативу Трампа. Появление Ганца в Овальном кабинете может направить сигнал большому количеству израильтян о том, что политическая карьера Нетаньяху может подойти к концу.

Реакция арабов на американский ближневосточный план также может навредить Нетаньяху. Ожидаются протесты палестинцев, и силы обороны Израиля готовятся к ним. Но если между израильскими военными и палестинцами начнется конфликт, или если Палестина откажется сотрудничать с Израилем в области безопасности, то это может привести к росту терроризма. Также ХАМАС или «Хезболла» могут использовать вопиющий отказ США от сотрудничества с палестинцами в качестве предлога для начала битвы с Израилем. В конечном итоге Нетаньяху может обнаружить, что его предвыборная кампания проходит на фоне военного конфликта. Это еще один сценарий, которого он всячески стремится избежать.

В отличие от Нетаньяху, который может столкнуться с рядом проблем на выборах из-за ближневосточного плана, «сделка века», несомненно, сослужит Трампу хорошую службу в ходе его собственной кампании по переизбранию. Его политическая база в значительной степени является произраильской. Евангелисты уже позитивно отозвались о ближневосточном плане, говоря, что Трамп движим волей Бога.

Ближневосточное урегулирование поможет Трампу завоевать больше голосов среди американских евреев. Это особенно важно, если Трамп в конечном итоге столкнется с такими демократическими соперниками, как Берни Сандерс или Элизабет Уоррен, которые больше смещены влево, чем остальные демократы. Большинство ортодоксальных евреев в США твердо настроены на поддержку Трампа, хотя бы потому, что они воспринимают его президентство как благо для Израиля. Большинство неортодоксальных евреев обычно голосуют за демократов, и, учитывая то, что большинство из них считают Трампа слишком одиозной фигурой, до настоящего момента у нынешнего главы Белого дома было мало шансов на то, чтобы завоевать их голоса.

Дональд Трамп у Стены Плача

Читайте также: Global Times: Китаю нужно уже сейчас готовиться к войне в космосе

«Сделки века» может оказаться достаточно для того, чтобы заставить некоторых центристских еврейских демократов отдать свои голоса за Трампа. Пока палестинцы и европейцы будут указывать на то, что благодаря ближневосточному плану Израиль получил все то, что желал, американские евреи могут увидеть, что Нетаньяху делает шаги, которые они считают положительными, включая заморозку строительства поселений на палестинской территории, возможный разрыв в отношениях с правым флангом и более умеренную позицию в отношении Палестины, а также большую открытость идеи о создании палестинского государства, обсуждения которой, по мнению многих американских евреев, Нетаньяху всячески пытался избежать.

Когда речь идет об израильских избирателях, то «сделка века» может иметь двоякие последствия для Нетаньяху, как позитивные, так и не очень. Однако когда речь идет об американских евреях, то кажется, что Трамп почти наверняка снова одержит победу.