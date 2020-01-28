Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна получит определенные преимущества после выхода из состава Европейского союза в эту пятницу, 31 января. Джонсон поставил перед собой цель удвоить темпы роста британской экономики после Брексита. К данному заявлению могут отнестись с иронией, указав на то, что оно похоже на убеждение президента США Дональда Трампа в том, что темпы ежегодного роста экономики США могут достигнуть 4% или даже 5% благодаря «трампономике», однако я серьезно отношусь к словам Джонсона, пишет британский политик и экономист Джон Винсент Кэйбл в статье для издания Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

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На первый взгляд цель кажется достаточно амбициозной, однако не невозможной. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, в течение пяти лет правления Джонсона темпы экономического роста должны составить чуть менее 1,5%. До глобального финансового кризиса в период с 1993 по 2007 год темпы роста британской экономики составляли около 2,75%. Таким образом, предложение Джонсона заключается в том, чтобы вернуть докризисные экономические показатели.

Банк Англии

Одним из очевидных негативных факторов является влияние, которое может оказать политика правительства по ужесточению миграционного контроля, поскольку Великобритания собирается «вернуть себе контроль» над своими границами. Чистая иммиграция — около 225 тыс. человек в год — в настоящее время составляет две трети прироста населения. Если провести грубые расчеты, основанные на ВВП на душу населения, то получится, что данная иммиграция ежегодно обеспечивает рост ВВП примерно на 0,6%. Таким образом, если рост населения сократится вдвое, то ежегодный рост британской экономики потенциально может сократиться на 0,2%.

Еще один минус — потенциально слабый спрос внутри страны и за рубежом. В отличие от докризисного периода, мировая экономика больше не процветает, а в МВФ предупреждает о снижении темпов глобального роста. Произошло сокращение объема инвестиций в бизнес на фоне прошлогодней неопределенности вокруг Брексита, однако в этом году ситуация может несколько улучшиться благодаря результатам выборов. Однако впереди страну ждут продолжительные переговоры по поводу условий доступа Великобритании в ЕС и те страны, которые подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Разъединение торговых и инвестиционных соглашений неизбежно приведет к затратам и сдержит рост инвестиций.

Между тем домохозяйства снова приближаются к докризисным уровням задолженности, поэтому любой потребительский бум, подкрепленный кредитами, кажется невероятным и в равной степени рискованным. Долг британских домохозяйств вырос до 146% от располагаемого дохода в кризисном 2008 году (с 85% в 1997 году). Сейчас он вернулся к 140% от располагаемого дохода и, по прогнозам, к 2024 году достигнет 150%.

После десятилетнего периода количественного смягчения осталось мало возможностей для дальнейшего монетарного стимулирования, чтобы компенсировать слабый потребительский спрос. Многое зависит от обещанного бюджетного стимулирования государственных инвестиций и более мягкого подхода к дефициту и долгу государственного сектора.

Фунт Стерлингов

По сути, в основе оптимизма британского премьер-министра лежит надежда на бурный рост производительности. Но непонятно, за счет чего будет обеспечен этот бурный рост. Какими бы ни были результаты торговых переговоров между Великобританией и ЕС, возникнут новые трения, которые неизбежно повлияют на рост.

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Вполне понятно, что британское правительство всячески пытается поддержать позитивную картину будущего Великобритании после выхода из ЕС. Но обсуждение темпов экономического роста должно основываться не только на желаемом. Прогнозирование — это скорее искусство, нежели наука, однако я больше доверяю реалистическому искусству Международного валютного фонда, чем импрессионизму британского премьер-министра. Предположение канцлера казначейства Великобритании Саджида Джавида, озвученное в Давосе, о том, что политика правительства может привести к снижению темпов роста, указывает на то, что британское казначейство, возможно, больше тяготеет к реалистической школе.