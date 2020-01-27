



Screenshot Правда депутата Пушкиной

«Овладение массами — единственная цель пропаганды. Для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной. Соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» — откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта». Причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется», — кредо известного политического деятеля, плохо кончившего после разгрома режима, которому он служил.

Феминистка, член фракции «Единая Россия», депутат Оксана Пушкина, активно продвигающая вторжение в российские семьи бессчетно расплодившихся НКО, многие из которых не скрывают своей ЛГБТК+ направленности, завела канал в мессенджере Telegram. И в первом же сообщении занялась привычным для себя делом, а именно интерпретацией событий в крайне выгодном для сторонников профилактики семейно-бытового насилия (СБН) свете.

Duma.gov.ru Оксана Пушкина

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В 2019 году законодатели посчитали, что отныне СМИ несут полную ответственность за размещенную на сторонних ресурсах информацию, поэтому прямых ссылок дать не могу, так же не буду называть имена участников семейной драмы. Во-первых, потому что к нашему случаю они ничего принципиально важного не добавят, а во-вторых, история вышла настолько громкой, что любой желающий без труда найдет ее подробности.

Взаимоотношения между людьми — штука сложная, кому-то удается справиться с нахлынувшими проблемами и сохранить семью, другие, осознав ошибочность своего выбора, находят в себе силы достойно расстаться. Но много и таких, кто не может простить теперь уже бывшему партнеру своих обид, разочарования и бог знает чего еще. Тут-то и начинаются бескомпромиссные и беспощадные «семейные войны», бывшие супруги делят имущество или, как в нашем случае, опеку над детьми.

В семье, о которой упоминает в своем Telegram-канале депутат Пушкина, как раз похожая ситуация. Не считаю себя в праве лезть в чужую семейную жизнь, если там есть повод для вмешательства государственных органов, пусть они и разбираются. Нас интересует госпожа Пушкина, поскольку она является одним из лоббистов и пропагандистов вмешательства НКО в наши семейные дела.

Первое, что бросается в глаза при прочтении прочувствованного спича зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, то, что неверно указана фамилия якобы подвергшейся избиению женщины. Пришлось даже специально проверять, что речь идет об одном и том же случае. Госпожа Пушкина, вы так торопились сообщить «граду и миру» эту горькую весть, что не удосужились запомнить, как зовут женщину? Как по мне, так нашим чиновникам и парламентариям, уверовавшим в свою исключительность, дела нет до всех этих «людишек» с их проблемами. В особенности подобным отношением к своим избирателям прославились в последние годы однопартийцы госпожи Пушкиной.

Перейдем к конфликту, ошибка в фамилии — всего лишь маленький штришок к портрету депутата, раскрывающий методы, которыми она действует. В век интернета любое событие тут же становится достоянием гласности, вот и наш случай не стал исключением. Участники конфликта, о котором Пушкина вскользь (ниже будет понятно, что это было сделано намеренно) упомянула, что на детской площадке муж избил жену, на своих страницах в соцсетях дали свои объяснения произошедшего, которые подкрепили видеоматериалами.

На видео видно, что мужчина, качавший на качелях ребенка, попытался отстранить женщину, которая хотела его с них забрать. В это время вмешался еще один мужчина, в возникшей неразберихе все трое упали. Собственно, на этом силовая составляющая конфликта была исчерпана. Добавлю лишь, что отец оттаскивал мать, а потом другой мужчина душил отца, на глазах ребенка.

Люди взрослые, почему уж они там не договорились о совместном воспитании ребенка, меня не интересует, как, впрочем, не интересует и то, кто прав, а кто виноват, они оба имеют право на свою версию событий. А вот то, что на опубликованном видео видно, что якобы избитая жена, мягко говоря, преувеличивает, а депутат российского парламента, то ли не разобравшись, а может быть, в своих целях транслирует для неограниченного круга лиц, такую однобокую позицию — меня очень волнует.

Волнует меня это потому, что подробностей о том, что на самом деле произошло, мы у Пушкиной не обнаружим. Муж избил жену на детской площадке — точка! Удивительная избирательность, не правда ли? Нет не правда, такая избирательность не удивительна, а закономерна. Закон о профилактике СБН, в котором предлагают «казнить» наших сограждан за настолько далекие от реальной жизни эфемерные вещи, что люди просто не понимают, о чем идет в нем речь — забуксовал.

Благодаря усилиям экспертов родительских организаций общество узнало о том, что закон о профилактике СБН является калькой, написанной в первую очередь в интересах ЛГБТК+ сообщества Стамбульской конвенции. И о том, что на его продвижение в России Евросоюз выделил 500 млн евро, а его главные лоббистки — Давтян, Попова и иже с ними — долгие годы были связаны с самыми русофобскими элитно-спецслужбистскими кругами США. Также достоянием общественности стали озвученные сенатором Мизулиной надежды властей на то, что после его принятия с России могут снять часть санкций, и личные проблемы депутата Пушкиной, которой очень не хочется в Страсбурге оправдываться за то, что так и не смогла навязать нашему обществу диктат НКО и ЛГБТ.

Павсекакий Богданов Оксана Пушкина

Сторонников СБН не раз уличали в манипуляции общественным мнением, а именно в том, как они завышают уровень насилия в нашей стране, врут о том, что недостаточна законодательная база для борьбы с ним. В качестве примеров приводят откровенно садистские единичные случаи насилия выдавая их чуть не за обычную для России практику отношений между мужчинами и женщинами.

Вот и в нашем случае госпожа Пушкина, понадеявшись на «авось и как-нибудь», увидела лишь то, что захотела увидеть. Ну, а то, что реальность кардинально разошлась с ее заявлениями, так кто в этом будет разбираться.