В Татарии после объявления назначений в правительство России не скрывают своей радости. Нового вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в 2001—2010 годы занимавшего пост строительного министра, глава республики Рустам Минниханов назвал «очень системным, чётким и жёстким руководителем», а госсоветник РТ Минтимер Шаймиев — креативным и старательным. Череда федеральных назначений неожиданно для многих обезглавила министерство строительства самой Татарии, откуда в заместители министра строительства РФ забрали Ирека Файзуллина, чьей отставки с поста главы минстроя РТ почти три года назад требовали обманутые дольщики Казани. Назначение стало настолько неожиданным, что до сих пор на сайте министерства он указан как республиканский министр. Между тем 25 января 2020 года Минниханов представил нового члена кабинета министров Татарии — вместо одного из заместителей Файзуллина главным строителем стал бывший помощник самого главы республики Фарит Ханифов. ИА REGNUM выяснило некоторые детали из прошлого нового высокопоставленного чиновника.

Tatarstan.ru Стройка в Казани

Tatarstan.ru Ирек Файзуллин

Ханифову достался не самый простой сектор. Именно обманутые дольщики, которых власти республики периодически предпочитают не замечать, являются одной из протестных точек Татарии. Уже сейчас они обращаются к новому министру с просьбой «ликвидировать обманутых дольщиков как класс», достроив долгострои, часть из которых уже отметила десятилетие.

«Доводим до Вашего сведения, что в строительной области Татарстана имеются проблемы в виде обманутых дольщиков. Очень надеемся, что Вы будете заниматься не только будущими, прибыльными стройками, но и теми, где хронические проблемы», — отмечают дольщики.

Что известно о Ханифове?

Нового министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Рустам Минниханов представил в выходной день — 25 января 2020 года.

Tatarstan.ru Рустам Минниханов посещает стройку в Казани

Родился Фарит Ханифов в Набережных Челнах, где и начал свой трудовой путь в разных должностях — от мастера и прораба сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой». Позднее он переехал в Елабугу, где был главой проектно-строительного кооператива «Лада» и одного из управлений треста «Татгазспецремстрой». Руководил Ханифов и филиалом «Елабугагазстрой» ОАО «Татгазстрой».

Свою карьеру чиновника он начал там же — в Елабуге, в 1998 году став первым замглавы администрации Елабужского района и Елабуги, но с этой должности быстро перешёл в начальники одного из управлений.

Спустя два года, после руководства управлением капитального строительства Елабужского района, Ханифов снова занял пост замглавы Елабужского района (2000−2005 годы). В целом же за 2000−2011 годы он занимал должности заместителя главы администрации Елабужского района и Елабуги, курируя сельское хозяйство, а также был замглавы и главой Елабужского исполкома — с 2005 по 2011 год. Руководителем исполкома был избран с 17 ноября 2010 года.

С января 2011 по июнь 2015 года Ханифов работал первым заместителем министра строительства Татарии, курировал блок инвестиций и экономики. После чего почти на два года — с июня 2015 года вплоть до февраля 2017 — перешёл в помощники Рустама Минниханова.

Tatarstan.ru Фарит Ханифов (в центре)

58-летний министр имеет профильное образование, он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «сельскохозяйственное строительство», но с 1998 года и до февраля 2017 года занимал должности муниципального и государственного служащего.

В феврале 2017 года Ханифова назначили руководителем Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ведомство специализируется на экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий. С сайта ФАУ известно, что «Казанский филиал участвовал в пилотном проекте организации мониторинга стоимости строительной продукции».

О доходах нового министра Татарии известно лишь, что, будучи помощником Рустама Минниханова, за 2015 год он заработал 2,072 млн рублей, а его супруга задекларировала доход в 838,3 тыс. рублей. У супружеской четы в те годы было в активе два автомобиля (Volvo и VOLKSWAGEN). Жена Ханифова владела также двумя квартирами — на 88 и 77,1 кв. м, тремя нежилыми помещениями площадью от 4,3 до 171,1 кв. м, домом на 388,2 кв. м, машиноместом и участком площадью 2 235 кв. м.

Неизвестные факты о новом министре Татарии

В ЕГРЮЛ Фарит Ханифов числится руководителем ликвидированного юрлица и соучредителем действующего общественного объединения. Последнее — это елабужская местная организация регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ. Основной вид деятельности юрлица, учрежденного группой лиц в конце апреля 2009 года, — деятельность школ подготовки водителей. Она была учреждена через реорганизацию елабужской городской организации общественной организации российской оборонной спортивно-технической организации — РОСТО РТ.

Руководителем с июня 2019 года является Ранас Шарифуллин (вместо Линара Шакирова). А до Шакирова должность председателя организации занимал Рафиль Аюпов, чьи данные идентичны данным бывшего главы исполкома Елабужского района (пост занимал с июня 2013 по ноябрь 2014 год), который осенью 2018 года был признан виновным в превышении должностных полномочий при незаконном отчуждении земли. Экс-чиновника оштрафовали на 50 тыс. рублей и в зале суда освободили от наказания в связи «с истечением срока давности уголовного преследования».

Возвращаясь к елабужскому ДОСААФ. Среди его создателей, помимо нынешнего министра, — Марат Валитов, Николай Доронин, Виктор Лошкарев, Дмитрий Сапожников (руководитель созданного в апреле 2019 года ООО «Тепловик 2», владелец ликвидированной компании по созданию мест временного отдыха «Ди-Арт»), Салих Валитов (бывший военный комиссар Елабуги, глава правления старейшего в Казани товарищества собственников жилья «Заря»), Лилия и Михаил Приваловы, Анас Гаффаров, Наиль Зинатуллин, Альфис Димиев и Равиль Ибрагимов.

Ибрагимов — соучредитель ликвидированного в 2007 году елабужского отделения общественно-политического движения «Омет» РТ. В 1999 годах СМИ председателем движения называли экс-муфтия РТ Габдуллу Галиуллина, а само движение антишаймиевским.

Отделение ДОСААФ в 2011—2014 годы было исполнителем по четырём муниципальным контрактам с елабужским центром занятости. Общая сумма по ним — более 2,438 млн рублей. Услуги предоставлялись в сфере обучения безработных профессии водителей.

Помимо этого юрлица, министр Татарии Фарит Ханифов в ЕГРЮЛ фигурирует как руководитель ликвидированного юрлица (в статусе председателя ликвидационной комиссии) — администрация Елабужского района и г. Елабуги, созданного в мае 2000 и ликвидированного в октябре 2006 года. За этот недолгий срок ведомство успело поучаствовать в создании 13 юрлиц. Действующими на сегодня являются только два — МКУ «Совет Мортовского сельского поселения Елабужского муниципального района РТ» и некоммерческое партнёрство «Институт социально-экономических исследований». Последнее создано для изучения общественного мнения 16 сентября 2003 года. Вторым соучредителем являлся целевой бюджетный инвестиционный фонд Елабужского района и города Елабуги (создан в 2003 году Советом депутатов, ликвидирован в 2008 году). Ликвидатором фонда был Ришат Газизуллин (на сегодня глава фонда попечителей «Казанского (Приволжского») федерального университета).

Tatarstan.ru Фарит Ханифов

Руководит «Институтом социально-экономических исследований» с июня 2019 года Лилия Рожина — совладелица ООО «Диамандъ» (учреждено в Елабуге в октябре 2015 года для торговли, владеет долей в 100%) и ООО «Ами Строй». Последнее создано в Елабужском районе в конце мая 2019 года для строительства дорог, ещё два собственника — совладелец обанкроченного ООО «Елабугагазстрой» Ильгиз Шарафеев и Мирзахмат Арсланов (совладелец ликвидированной в Башкирии компании «Аргон»).

Некоммерческое партнёрство «Институт социально-экономических исследований», по открытым данным, выступало исполнителем по 11 госконтрактам на 962 тыс. рублей. В числе заказчиков 2018 года — Совет Елабужского района и МКУ «Палата перспективного социально-экономического развития Елабужского района РТ». Контракты связаны с изучением общественного мнения и социологическими исследованиями. К примеру, пару лет назад институт по заказу елабужского совета изучал отношение населения к деятельности силовых структур и органов местного самоуправления в области борьбы с терроризмом.