Дольщики долгостроя из Казани «просятся» в Книгу рекордов Гиннесса

Казань, , 08:34 — REGNUM Новый способ привлечения внимания к проблеме жилых недостроев нашли в Казани. Дольщики строящегося уже 14 лет жилого комплекса «Миллениум Сити» подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Ответ на неё они должны получить 13 января. Обсуждая эту инициативу, жители республики предложили создать собственную Книгу рекордов, чтобы привлечь внимание и к другим проблемам региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство ЖК началось в 2004 году, его застройщиком первоначально выступала фирма «Свей», чей руководитель на сегодня находится под следствием по обвинению в мошенничестве. По «дорожной карте» срок достройки объекта подойдёт только в 2019 году, но долевые участники переживают, что к тому моменту стоимость работ ещё больше вырастет. На 2017 год на достройку не хватало около 300 млн рублей.

В начале июля 2017 года пострадавшие от недобросовестности строительной компании граждане обратились к главе региона Рустаму Минниханову с открытым письмом. В нём они обратили внимание Минниханова на то, что «недостроенный дом является одной из высотных доминант города и находится в густонаселенном Ново-Савинском районе, вплотную к местам проведения крупнейших международных спортивных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу в 2018 году».

"Никакие строительные работы на объекте не ведутся уже более двух лет!» — пишут дольщики, уточняя, что в 2016 году застройщик был признан банкротом.

По словам дольщиков, инвестором и гарантом строительства на начальном этапе выступал аффилированный с обанкротившимся «Татфондбанком» «Тимер банк». Последний на сегодня сам в очередной раз находится под санацией для восстановления своего финансового состояния.

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Среди просьб покупателей к главе региона числилась возможность достроить объект без привлечения денег дольщиков и выражалась надежда, что личное участие Минниханова позволит достроить дом и «защитить конституционное право на жилье, которое полностью оплачено».

Судя по тому, что в конце сентября 2017 года покупатели квартир в ЖК провели серию одиночных пикетов, письмо главе региона должного эффекта не возымело. На плакатах участников пикетов указывалось, что «власти Татарстана не в состоянии решить вопрос 13-летнего долгостроя», и содержались требования «принять срочные меры для достройки».

В ноябре 2017 года дольщики этого ЖК рассказали о своих бедах и в Москве. Активисты ряда недостроев побывали на приеме у заместителя главы Минстроя РФ Никиты Стасишина, который во время встречи позвонил министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Иреку Файзуллину и поинтересовался, почему власти отчитываются о решении проблем, а на деле дольщики вынуждены доходить вплоть до Москвы. Что ответил Файзуллин Стасишину, неизвестно, но дольщики ещё на митинге в сентябре 2017 года дали свою оценку работе министра, требуя отправить его в отставку.

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По сообщению казанских СМИ, 8 января 2018 года дольщики ЖК «Миллениум Сити» подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса на включение долгостроя как самой затянувшейся стройки на деньги граждан. Заявители надеются, что так смогут привлечь внимание к своей проблеме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2017 году насчитали 36 жилых долгостроев, в которые деньги вложили более 5,67 тыс. человек. Основное число дольщиков пострадало от холдинга «ФОН», чьё руководство обвиняется в хищении средств у свыше 3,2 тыс. граждан. Среди антилидеров и компания «Свей».

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