Широко распространенная тема о стареющем населении Европейского союза наводит на мрачные мысли и возможность будущего упадка. Многие опасаются снижения уровня жизни и увеличения численности людей, полностью зависящих от социальной поддержки. На прошлой неделе издание Financial Times указало на то, что ЕС сидит на «демографической бомбе замедленного действия», пишет сотрудник австрийского Международного института прикладного системного анализа Николас Гейл в статье для издания The Foreign Policy.

Стареющая Европа и мигранты

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Независимо от того, какую политику будет проводить ЕС в течение следующего десятилетия, нет никаких перспектив, указывающих на возможность существенного изменения процесса старения населения Европейского союза. В долгосрочной перспективе миграция окажет лишь ограниченное влияние на стареющее население, поскольку вновь прибывшие также неизбежно стареют, со временем увеличивая численность, как рабочих, так и неработающих. Даже если страны ЕС преодолеют все свои разногласия о объединятся, сделав ставку на такой же открытый подход к миграции, как Канада, и добавив к 2060 году более 100 млн человек, средний возраст населения в ЕС все равно продолжит увеличиваться.

Мигранты

Миграция и более высокий уровень рождаемости не смогут изменить процесс старения населения в европейских странах, однако существует стратегия, которая позволила бы избежать катастрофы. Можно предпринять ряд шагов в сфере труда и образования, которые позволили бы сохранить существующий в Европейском союзе баланс между иждивенцами и работниками.

Во-первых, благодаря достижениям в области медицины и более здоровому образу жизни продолжительность жизни граждан Европейского союза увеличилась, также как и количество здоровых лет. Это указывает на необходимость фундаментальной переоценки того, когда заканчивается трудовая жизнь и начинается старость. Десять стран Европейского союза уже принимают разумные меры, связанные с возрастом выхода на пенсию и ожидаемой продолжительностью жизни, ограничивая среднее число лет, в течение которых человек будет выступать в качестве иждивенца.

Во-вторых, растущее участие женщин в трудовой деятельности позволит в будущем превратить большую часть европейского населения из иждивенцев в работников. Молодые женщины все чаще пополняют европейскую рабочую силу, а это означает, что численность работников станет больше, чем в предыдущие поколения. Эта тенденция необязательно должна быть связана только с деторождением. Например, в скандинавских странах предпринимаются усилия для того, чтобы поддерживать не только высокий уровень участия женщин в трудовой деятельности (от 75% до 82%), но и относительно высокий коэффициент рождаемости (от 1,71 до 1,85 ребенка на одну женщину). Скандинавские страны предлагают гибкие условия труда, расширенный отпуск по уходу за ребенком, а также направляют крупные субсидии в детсадовские учреждения.

Если Европейский союз в целом постепенно повысит показатели участия мужчин и женщин в рабочей силе до тех показателей, которые сегодня существуют в Швеции, опасный рост количества иждивенцев (примерно на 30% к 2060 году) удастся свести на нет.

Женщина за работой

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Третья важная трансформация заключается в том, что будущая рабочая сила Европейского союза будет сильно отличаться от нынешней. Ожидается, что работники станут более образованными, сократиться число работников, которые имеют только школьный уровень образования или еще более низкий. Согласно прогнозам, число работников, получивших профессионально-техническое или высшее образование, к 2060 году увеличится почти на 40 млн человек, и составит почти 60% всей рабочей силы.

Увеличение продолжительности жизни жителей Европейского союза, а также количество здоровых лет является историческим достижением. Процесс старения населения является признаком достигнутого успеха. Действительно, процесс старения населения наблюдается почти во всех странах, причем в данном аспекте европейские страны смогли опередить большинство других стран мира. Новая демографическая граница требует установления реалистичных ожиданий и жизнеспособного, долгосрочного видения. Процесс старения населения неизбежен, но он управляем.