24 января 2020 | Время чтения 4 мин

За последние три года Европейский союз столкнулся с ограниченными атаками со стороны США, включая торговые пошлины в отношении импорта стали и других продуктов. Однако в 2020 году ЕС готовится принять на себя всю тяжесть торгового удара Трампа.

Александр Белов, , 10:38 — REGNUM После того как Конгресс поддержал исправленный вариант НАФТА, передав его на подпись президенту США Дональду Трампу, а также после подписания торгового соглашения первой фазы с Китаем, нынешняя американская администрация планирует навести свое торговое оружие на новую цель — Европейский союз, пишет обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.

США

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Действительно, Трамп решил открыть новую главу торговой войны на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, после того как за «дружеским» разговором с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вновь были озвучены угрозы о введении огромных торговых пошлин в отношении импортных европейских автомобилей, если обе стороны не смогут достигнуть торгового соглашения в ближайшее время. Затем прозвучали новые угрозы со стороны министра финансов США Стивена Мнучина, который указал на возможность использования торговых пошлин в отношении автомобильного импорта, чтобы наказать европейские страны за введение цифрового налога в отношении интернет-гигантов США. Трамп снова выступил против международного торгового порядка, который, по его мнению, вредит США. Глава Белого дома неуклонно продолжает демонтировать существующий международный торговый порядок.

В среду, 23 января, Трамп объявил, что Соединенные Штаты являются «развивающейся страной», нуждающейся в таком же преференциальном режиме в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО), как Китай и Индия, и призвал к масштабной реформе ВТО. Трамп снова пожаловался на предполагаемые торговые злоупотребления в ЕС, назвав Европейский союз еще большим нарушителем, чем Китай.

За последние три года Европейский союз столкнулся с ограниченными атаками со стороны США, включая торговые пошлины в отношении импорта стали и других продуктов. Однако в 2020 году ЕС готовится принять на себя всю тяжесть торгового удара Трампа.

«Европейский союз пытался выиграть время, пока Вашингтон сосредоточил свое внимание на Пекине, но теперь нас включили в меню на фоне надвигающихся президентских выборов», — заявил эксперт по торговле в парижском Институте Жака Делора Эльвир Фабри.

В то время как торговая война с Китаем была основана на так называемом расследовании по разделу 301, которое высветило реальные и системные проблемы в китайской экономике, война Трампа с ЕС основана на сфабрикованных соображениях в сфере национальной безопасности, которые, вероятно, имеют мало общего с законодательством о международной торговле. В основе торговых пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Трампа в отношении импорта европейских автомобилей, лежит аргумент, согласно которому покупка стальных труб или спортивных автомобилей у союзников по НАТО представляет серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Что касается импорта автомобилей, то до сих пор непонятно, какая именно угроза для национальной безопасности была обнаружена в так называемом расследования по разделу 232. В министерстве торговли США отказались поделиться результатами расследования с Конгрессом и американской общественностью. Министерство юстиции настолько напугано, что результаты расследования могут быть обнародованы, что держит их в секрете. Кроме того, поскольку США не предприняли никаких действий в отношении импорта европейских автомобилей в течение нескольких месяце, они упустили окно возможностей, и теперь любые меры не могут быть воплощены в жизнь, по крайней мере, на законных основаниях.

Использование торговых пошлин в отношении китайского импорта, чтобы заставить Китай пойти на некоторые уступки, представляло собой жизнеспособный подход, поскольку американские пошлины причинили умеренный ущерб большинству секторов экономики США. Под ударом оказались в основном небольшие предприятия и фермеры, при этом американские потребители не понесли особых потерь. С другой стороны, введение 25-процентных торговых пошлин в отношении импорта европейских автомобилей и автозапчастей нанесет серьезный ущерб американским производителям и потребителям, уничтожив сотни тысяч рабочих мест и увеличив стоимость новых автомобилей на несколько тысяч долларов.

Вот почему многие в ЕС считают, что у Трампа есть только одна настоящая торговая стрела в его колчане, и маловероятно, что он выпустит ее, поскольку данный шаг причинит США такой же ущерб, как и Европейскому союзу.

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«Основным оружием Трампа являются торговые пошлины в отношении импорта автомобилей… Однако ущерб для всех окажется масштабным. Я не думаю, что Трамп сможет с этим справиться перед выборами», — считает Фабри.

С другой стороны, если Трамп поймет, что ему необходимо международное сотрудничество, чтобы побудить Китай к проведению более существенных реформ, это может открыть дверь к расширению сотрудничества с ЕС. Но если Трамп удовольствуется ограниченными реформами и обещаниями Китая расширить импорт американских товаров, он может обратить внимание на новую цель, поэтому 2020 год может оказаться достаточно бурным.