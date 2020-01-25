«Великие нации не ведут бесконечные войны», — заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении в 2019 году. Действительно, военное вмешательство на Ближнем Востоке способствовало относительному снижению американской мощи и расширению военных возможностей Китая. И все же, менее чем через год после своего заявления Трамп приказал убить самого влиятельного генерала Ирана Касема Сулеймани, после чего США оказались на грани еще одной войны, пишет журналист Брахма Челлани в статье для издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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У США больше нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке. Сланцевая нефть и газ принесли США энергетическую независимость, поэтому обеспечение поставок ближневосточной нефти больше не является стратегическим императивом. На самом деле, США постепенно вытесняли Иран, выступающий в качестве важного источника сырой нефти и нефтепродуктов для Индии — третьего по величине потребителя нефти в мире после США и Китая. Более того, Израиль, который превратился в ведущую военную державу в регионе и единственное государство, обладающее ядерным оружием, больше не зависит от военной поддержки со стороны США.

Joshua Doubek Добыча сланцевого газа. Скважина через которую жидкость закачивается в землю

Однако США действительно заинтересованы в том, чтобы противостоять усилиям Китая по оспариванию международных норм. Именно поэтому бывший президент США Барак Обама пообещал в начале своего срока взять курс на «поворот к Азии». Но Обама не смог осуществить свои планы по смещению внешнеполитического фокуса США с Ближнего Востока. Напротив, лауреат Нобелевской премии мира организовал ряд военных кампаний, начиная с Сирии и Ирака, заканчивая Сомали и Йеменом. В Ливии его администрация посеяла хаос, свергнув в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Египте Обама приветствовал отставку президента Хосни Мубарака в 2011 году.

Тем не менее в 2013 году, когда военные свергли демократически избранного преемника Мубарака Мухамеда Мурси, Обама предпочел не вмешиваться, отказавшись признать наличие государственного переворота. Обама лишь ненадолго приостановил отправку американской помощи в Египет. Для администрации Обамы всегда было характерно избирательное невмешательство. Данный подход побудил КНР — ключевого долгосрочного конкурента США — занять более агрессивную позицию в Южно-Китайском море, включая строительство и милитаризацию семи искусственных островов.

Трамп должен был все изменить. Он неоднократно критиковал американские военные интервенции на Ближнем Востоке, указывая на колоссальные расходы, которые, по его словам, составили $7 трлн после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кроме того, в рамках стратегии США в сфере национальной безопасности администрация Трампа назвала Китай «стратегическим конкурентом». Трамп разработал стратегию по сдерживанию китайской агрессии и созданию «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, простирающегося «от Болливуда до Голливуда».

Тем не менее, как это часто бывает, реальные действия Трампа вошли в противоречие с его словами. Несмотря на свою антивоенную риторику, Трамп назначил военных советников, таких как госсекретарь США Майк Помпео, которого нередко называют «ястребом, преисполненным бравады и амбиций», и бывший советник по национальный безопасности Джон Болтон, который в 2015 году заявил о необходимости бомбардировки Ирана.

Gage Skidmore Майк Помпео

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Но Ираном всё не ограничивается. Трамп также не смог вывести США из Афганистана, Сирии или Йемена. Его администрация продолжает поддерживать проводимую Саудовской Аравией военную кампанию в Йемене, в результате которой эта страна столкнулась с самым серьезным гуманитарным кризисом в мире. Администрация Трампа вряд ли изменит курс в ближайшее время. Она продолжает притворяться, что военные вмешательства США на Ближнем Востоке отвечают внешнеполитическим целям Соединенных Штатов.

До тех пор, пока США будут вести «бесконечные войны» на Ближнем Востоке, они не смогут осмысленно противостоять угрозе, которую представляет Китай. Казалось, что Трамп это отлично понимает. Цикл саморазрушительного американского интервенционизма на Ближнем Востоке, похоже, продолжится, при этом международное сообщество, вероятно, станет меньше доверять приверженности американской администрации свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.