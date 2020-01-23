Бурное обсуждение в соцсетях вызвало назначение члена совета директоров АО «Ленфильм» Ольги Любимовой на пост министра культуры России вместо Владимира Мединского. Правнучке известного русского актёра, народного артиста СССР Василия Качалова сразу же припомнили некоторые прошлые «заслуги», в том числе мат на футболке и в блоге, а также высказывания в адрес получателей господдержки о том, что от них нужно «либо денег, либо славы, а лучше и того и другого». ИА REGNUM проанализировало, что известно о новом министре культуры.

Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России Ольга Любимова

Биография

Любимова родилась в Москве в творческой семье театроведа, ректора Щепкинского училища Бориса Любимова 31 декабря 1980 года. ГИТИС (Российскую академию театрального искусства) окончила по специальности «театроведение» в 2007 году.

Здание Российской академии театрального искусства в Москве

В послужном списке нового министра — работа на телевидении (2005−2012 годы), в том числе в должности шеф-редактора и корреспондента ТРК «Московия», главы группы информационно-аналитической программы ВГТРК «Культура» и старшего продюсера документального кино на телеканале «ТВ 3». В течение двух лет, в 2015—2016 годах, Любимова работала советником отдела государственной поддержки неигровых национальных фильмов департамента кинематографии Минкультуры России. В 2016 году она получила должность замдиректора дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала», а в апреле была назначена руководителем департамента кинематографии Минкультуры РФ.

Несколько слов о «Ленфильме»

Также Ольга Любимова является членом совета директоров АО «Ленфильм», 100% акций которого принадлежит государству. В совет директоров вместе с нею входят Фёдор Бондарчук, Павел Степанов (при Мединском — заместитель министра), Елена Фёдорова (и. о. руководителя МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области), внук писателя Юрия Германа — Алексей Герман, который на Венецианском кинофестивале 2003 года получил приз за фильм «Последний поезд», и вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Логотип киностудии «Ленфильм»

На сайте «Ленфильма» в совете директоров также указан старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Снесарь, российский продюсер Андрей Савельев, Александр Орджоникидзе (занимал должность гендиректора Национальной медиа группы — частного медиахолдинга, созданного в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз»). Между тем в списке аффилированных лиц на конец июня 2019 года Снесарь, Савельев и Орджоникидзе не фигурировали как члены совета директоров акционерного общества «Киностудия «Ленфильм», как и Любимова.

В активе «Ленфильма» (гендиректор — Эдуард Пичугин) — три действующих «дочки», в числе которых фонд развития информационно-коммуникационных технологий, ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» и негосударственное учреждение дополнительного образования детей «Киношкола-студия «Кадр». К слову, благотворительный фонд содействия сохранению и возрождению евразийского культурного наследия «Континенталь», созданный «Ленфильмом», просуществовал всего восемь лет и в октябре 2012 года был ликвидирован.

В конце декабря 2019 года стало известно, что в марте 2020 года намечена смена гендиректора киностудии. Совет директоров должен определиться с кандидатом к 30 марта. Владимир Мединский (ещё министр культуры) тогда заявил, что сейчас главная задача — погасить долги.

«Главная задача, мы сейчас даже подпишем соответствующую бумагу, сейчас реализовать несколько мероприятий по погашению задолженностей «Ленфильма» перед кредиторами и перед налоговой инспекцией. Если эти проблемы будут решены, то студия сможет вдохнуть полной грудью и работать дальше», — цитирует его ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Мединский

Среди прочего у киностудии есть долг по кредиту, полученному в Банке ВТБ (1,486 млрд рублей бралось на покупку оборудования и ремонт зданий и сооружений).

Как следует из отчета АО за 2018 год, на апрельском заседании совета директоров поднимался вопрос о продаже заложенного недвижимого имущества студии стоимостью 1,4 млрд рублей, но согласие о продаже единым лотом участниками не было дано. Но уже в июле 2018 года продажа единым лотом ряда объектов по кредиту была согласована за 1,12 млрд рублей.

2018 год киностудия закончила с убытком (выручка упала на 15%), а кредиторская задолженность на 31 декабря 2018 года превышала 61,3 млн рублей. В 2017—2018 годах Фонд кино и Минкультуры РФ не согласовали «Ленфильму» ни одной заявки на субсидии на создание новых фильмов.

Отметим, Любимова также входит в состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).

Скандальные истории и запоминающиеся заявления

После назначения Любимовой на высокий пост в социальных сетях начали вспоминать её посты и фотографии. В частности, была обнародована одна из них, где новый министр культуры в футболке с матерной надписью.

«Новый министр культуры РФ. Мне кажется, одному уральскому драматургу будет легко с ней найти общий язык», — подписал изображение Владислав Постников на своей странице в соцсетях.

Скриншот из telegram-канала НЕБОЖЕНА

Позднее тот самый драматург Николай Коляда, упомянутый в посте, прокомментировал фотографию.

«Люди радуются, что на эту должность назначили живого человека, в отличие от большинства других чиновников. Все мы люди и, конечно, употребляем в речи такие слова. Это великий и могучий язык, и от него никуда не денешься», — цитирует издание «Моменты» драматурга Коляду.

Подобного мнения придерживаются и некоторые участники обсуждения:

«Пока не понятно ничего, конечно, но скорее вызывает симпатию. Хотя бы пока выглядит как живой человек».

Из архивов нового министра также подняли личные посты десятилетней давности, где также присутствовал мат и говорилось, что автор блога, по признанию её самой, «не культурный человек».

Большинство участников обсуждения всё же сошлись во мнении, что осуждать по старым делам не стоит и нужно дождаться результатов работы.

Ольга Любимова как чиновник департамента Минкультуры, курирующего кинематографию, запомнилась также ярким интервью после того, как ведомство обнародовало отчёт о господдержке кино.

Mkrf.ru Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и бывший министр культуры Владимир Мединский представили Ольгу Любимову коллективу Минкультуры России

В интервью порталу «Медуза» Любимова отметила, что никто не требовал публикации, а департамент взял «на себя страшную ответственность».

"У меня в департаменте, конечно, нет овчарок, каски, бронежилета, но я должна контролировать, чтобы производство фильмов не было завалено. Люди, которые хотели на господдержке в лоб заработать, должны закончить с этими фантазиями», — заявила она.

Раскритиковала она и людей, которые «пытаются на половину денег снять кино, на половину — жизнь прожить».

Вечером 22 января 2020 года состоялась официальная церемония представления Ольги Любимовой коллективу Министерства культуры России. Её встретили бурными овациями. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал ведомство одним из самых главных, добавив, что Любимова — «надёжный, испытанный боец», который был проверен в разных ипостасях, потому в правительстве нет сомнений, что «она справится».