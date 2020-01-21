21 января 2020 | Время чтения 6 мин

Страсти вокруг закона о свободе вероисповедания в Черногории не утихают. Доклад IFIMES — международного института ближневосточных и балканских исследований, посвященный возможным вариантам развития событий в церковной жизни страны, вызвал негодование президента Черногории

Евдокия Мельникова, , 16:32 — REGNUM На почве внедрения скандального закона о свободе вероисповедания в Черногории между президентом и бессменным лидером страны Мило Джукановичем и изданием Vijesti разгорелась медийная перепалка.

Черногория

Джуканович в своем аккаунте в «Твиттере» назвал ложной статью на портале «Вестей» с заголовком «Мило хочет церковь под Ватиканом». Статья ссылается на доклад IFIMES — международного института ближневосточных и балканских исследований, находящийся в Любляне.

Отметим, что на фоне акций протеста против закона государственные СМИ и даже министр обороны все чаще пишут об «угрозах внутри страны», применениях «гибридных технологий для дестабилизации» и обещают, что Черногория, как член НАТО, будет бороться с этими явлениями.

Реакция редакции «Вестей» на твит главы государства появилась немедленно. Журналисты отметили, что обращались за комментариями в офис президента по поводу исследования, опубликованного 5 января, а также запрашивали официальную реакцию на имплементацию закона. Однако, по их словам, на запросы ответа не было. И лишь после выхода статьи с громким заголовком, исследование института, находящегося в Словении, власти называют ложью. Журналисты считают, что власти как раз покушаются на свободу СМИ и сами являются агрегаторами «фейковых» новостей. Об этом говорится в заявлении редакции.

Что же в исследовании так не понравилось главе Черногории? Приведем перевод с сокращениями главы под названием «Станет ли Черногорская православная церковь униатской» из исследования IFIMES.

«Закон о свободе вероисповедания был принят парламентом Черногории 27 декабря 2019 года. Принятие закона вызвало резкую реакцию и протесты со стороны Сербской православной церкви (СПЦ) и оппозиционных политических партий в стране. Несмотря на годы фракционной борьбы, Сербская православная церковь не нашла адекватных ответов на то, как скорректировать свои действия после падения Слободана Милошевича, подписания Дейтонских соглашений для Боснии и Герцеговины и Косово (Кумановских соглашений), провозглашения независимости Черногории в 2006 году. И особенно после прямого военного противостояния между Сербией и НАТО в 1999 году. Очевидно, что наиболее влиятельная часть СПЦ по-прежнему находится на позициях Слободана Милошевича. Самый значительный раскол в СПЦ произошел только после провозглашения независимости Косово в 2008 году.

Мило Джуканович Predsjednik.me

Принимая во внимание, что тогдашняя югославская и сербская политические номенклатуры поддерживали разделение и последующую независимость Черногории вместе с частью Сербской православной церкви, которую возглавлял митрополит Черногорско-приморский Сербской православной церкви Амфилохий Радович, похоже, что нынешние протесты СПЦ — это один из провалов той политики. Следует помнить, что СПЦ в Черногории публично выступала против вступления в НАТО, введения санкций против России, критиковала черногорские власти за признание Косово.

Аналитики полагают, что деятельность СПЦ в Черногории в целом была предопределена двойной политикой, осуждающей текущую политику Черногории и защищающей материальные и другие активы СПЦ, полагая, что президент Черногории и Демократическая партия социалистов (ДПС) не будут прибегать к Закону о свободе вероисповедания, который в конечном итоге лишит их огромных материальных ценностей. Аналитики также считают, что митрополит Амфилохий и президент Джуканович найдут компромисс или через суд, или в виде прямого соглашения. Это не будет исключением и не является новым фактом за десятилетия их взаимоотношений.

Стоит напомнить о поддержке митрополитом Амфилохием Радовичем Мило Джукановича в 1997 году, когда в ДПС произошел конфликт между тогдашним президентом Момиром Булатовичем и Мило Джукановичем. Затем, при очень странных обстоятельствах, Мило Джуканович заменил Момира Булатовича и взял на себя управление ДПС. Амфилохий Радович сыграл очень важную роль в 2006 году, после референдума, когда Черногория обрела независимость. Многие полагают, что именно он несет наибольшую ответственность за снятие напряженности, которая возникла после референдума, и боевой настрой оппозиции заметно поутих.

Митрополит Амфилохий Радович, «боевой друг» Мило Джукановича, теперь его заклятый враг — лидер самой влиятельной фракции в СПЦ, годами прямо и открыто агитировал против сербского патриарха Иринея, а также президента Сербии Александра Вучича. СПЦ в Черногории, возглавляемая митрополитом Амфилохием Радовичем, представляет собой нечто похожее на «сербское правительство в изгнании».

Когда Джуканович принял Закон о свободе вероисповедания в парламенте Черногории, встал вопрос о том, кого представляет Амфилохий и насколько он сам способствовал принятию этого закона из-за эскалации внутренних разногласий в церкви?

Шизофренический страх о возможной войне Черногории и Сербии с участием России за имущество церкви тождественен мысли о том, что Черногория выйдет из НАТО, и США и блок не будут вмешиваться в дела Черногории и защищать ее. Есть данные, что сербские НКО и церковь шлют письма Трампу и папе Римскому Франциску, создавая еще большую напряженность. Именно ее использует в своих целях Мило Джуканович.

Он находится под защитой НАТО и наблюдает за тем, как Амфилохий критикует президента Сербии за то, «что он предал Косово».

Очевидно, и на этот раз Джуканович филигранно оценил, когда принять закон. СПЦ и Джукановичу надо будет договориться, иначе ущерб будет взаимным, но пока непонятно как.

Далее аналитики отмечают, что Джуканович за годы своего правления очень много раз «обвел вокруг пальца американско-европейскую администрацию».

1) ДПС и Мило Джуканович — первая политическая партия на Балканах, подписавшая соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

2) Независимость Черногории была провозглашена после прямой поддержки России и Русской православной церкви.

3) Большая часть иностранных инвестиций со времени обретения Черногорией независимости в 2006 году пришла из России.

Теперь же, находясь на пути в ЕС и будучи членом НАТО, Черногория, то есть Джуканович, хочет выставить агрессором Сербию и втравить Вучича в конфликт с блоком НАТО.

Однако пока Вучич не попал в эту ловушку, подчеркнув, что будет сделано все для поддержания мира и стабильности в регионе.

В этой сложной ситуации самое время посмотреть на отношения Черногории с Ватиканом. Страна давно имеет тесные отношения с Ватиканом. Недавно там с визитом был премьер-министр страны Душко Маркович и даже заявил о визите папы Франциска в Черногорию в 2020 году. Пока официальных данных об этом нет.

Отношения с Ватиканом еще до провозглашения независимости Черногории были налажены Светозаром Маровичем (ДПС), одним из ближайших соратников Мило Джукановича, который после был осужден за уголовное преступление и находится в бегах. И сам Джуканович несколько раз был принят в Ватикане.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

Сценарий с отделением от Сербии был разыгран очень хорошо — на Западе поверили, что жить с ней в одном государстве Черногория не может. Теперь возник кризис с церковью. Пока обвинить во всем Сербию не получается, а заявление Вселенского патриарха Варфоломея не дает шансов на скорое признание непризнанной Черногорской православной церкви, Джуканович может пойти по пути унии.

Он может получить признание путем создания греко-католической церкви. Сохранить «восточный обряд» под началом епископа Рима.

Заявление Вселенского патриарха Варфоломея о том, что он не признает Черногорскую православную церковь и что Сербская православная церковь была единственной канонически признанной церковью в Черногории, пришло в нужное время к Джукановичу, что позволило ему реализовать другой сценарий, а именно — объединение Черногорской православной церкви. Таким образом, каноническое признание ЧПЦ будет сделано посредством униатизации (греко-католики), так что ЧПЦ сохранит «восточный обряд», но при этом будет епископ Рима — папа Римский.

Это, по мнению аналитиков, поможет Джукановичу вернуть позиции на Западе, что важно из-за парламентских выборов, которые состоятся в 2020 году».