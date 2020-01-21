Вопрос строительства нового авианосца для ВМФ России является крайне резонансной темой в российских СМИ. Однако на фоне различных мнений о принципиальной необходимости наличия нового авианосца в ВМФ России или о конкретном проекте перспективного авианосца, зачастую в тени остаётся вопрос о том, возможно ли, вообще, строительство кораблей такого класса современной российской промышленностью?

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец

В последние годы на различных выставках военной техники и вооружений представлялись несколько различных проектов и концептов перспективного российского авианосца — от лёгкого авианосца водоизмещением около 40 тысяч тонн до огромного авианосца проекта «Шторм», водоизмещением около 100 тысяч тонн. Несмотря на широчайшее обсуждение этих проектов в СМИ — это лишь инициативные разработки проектно-конструкторских бюро. На данный момент российское Министерство обороны лишь формирует тактико-технические требования к перспективному авианосцу. Как следует из сообщений СМИ, представители промышленности и военного ведомства склоняются к тому, что перспективный авианосец должен иметь водоизмещение 65−70 тысяч тонн. Рассмотрим, возможно ли строительство такого авианосца российской промышленностью.

В Советском Союзе строительство всех авианесущих кораблей велось на «Николаевском судостроительном заводе», который после распада СССР оказался на территории независимой Украины. Тем не менее подходящие судостроительные мощности имеются и в современной России — на «Северном машиностроительном предприятии» («Севмаше»).

На «Севмаше» имеются два гигантских крытых эллинга — Цех №50 и Цех №55, предназначенные в первую очередь для серийного строительства атомных подводных лодок. При этом Цех №50, заложенный ещё до Великой Отечественной войны, изначально создавался для строительства советских супер-линкоров класса «Советский Союз» водоизмещением в 60 тысяч тонн. Размеры этого эллинга составляют более 350 метров в длину и порядка 130 метров в ширину. Ещё большие размеры имеет Цех №55 — его длина составляет уже 430 метров (ширина такая же, как у Цеха №50).

Sevmash.ru Цех №50

Внутри Цеха №55 имеется огромный док размером 373 на 78 метров, внутри которого вполне может разместиться авианосец. Стоит заметить, что возможность строительства авианесущих кораблей изначально была предусмотрена при строительстве этого эллинга, возведённого в первой половине 1970-х в рамках капитальной модернизации. В настоящий момент все судостроительные мощности Севмаша полностью заняты — в цехах ведётся строительство атомных подводных лодок (АПЛ) нового поколения — многоцелевых АПЛ проекта 885М «Ясень-М» и подводных ракетоносцев проекта 955А «Борей». Соединённый же с этими цехами наливной бассейн используется для модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». К слову, ранее этот бассейн использовался для перестройки бывшего советского авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» в полноценный авианосец «Викрамадитья» для ВМС Индии.

В будущем, если решение о строительстве авианосца будет принято, его вполне можно будет строить в доке Цеха №55. Учитывая, что едва ли такое решение будет принято ранее конца 2020-х годов, к тому моменту должно завершиться строительство всех подводных ракетоносцев класса «Борей», которые строятся в этом цехе. Строительство авианосца в таком случае позволит загрузить работой опустевший цех на многие годы вперёд. Для строительства авианосца на «Севмаше» потребуется реконструкция наливного бассейна для обеспечения возможности вывода такого корабля из цеха. Стоит заметить, что проекты подобной модернизации предприятия существуют и неоднократно демонстрировались на различных военно-морских выставках и более того — изначально закладывались ещё в 1970-х годах.

Sevmash.ru Цех №55

На Дальнем Востоке ведётся масштабная реконструкция судостроительного комплекса «Звезда». Как ожидается, уже в 2020 году на «Звезде» будет введён в строй новейший сухой док, который станет самым большим в России — его размеры составляют 484 метра в длину и 114 метров в ширину. Кроме того, уже сейчас на верфи функционирует огромный кран «Голиаф», грузоподъёмностью в 1200 тонн. В перспективе возможности «Звезды» смогут позволять строительство и авианосцев. Впрочем, Дальневосточный судостроительный комплекс ориентирован в первую очередь на строительство крупных гражданских судов.

Таким образом, производственные возможности судостроительной промышленности позволяют осуществлять строительство авианесущих кораблей. Однако реально приступить к их созданию едва ли можно будет ранее, чем к концу 2020-х годов. К тому моменту, возможно, удастся обновить немалую часть существующего корабельного состава ВМФ России.

Alex omen Дальневосточный завод «Звезда»

Тем не менее в случае, если решение о строительстве нового авианосца для ВМФ России будет принято, то для создания такого корабля предстоит решить немало разных технических проблем. В частности, необходимо создать адекватную инфраструктуру базирования, обслуживания и ремонта авианесущих кораблей, которые, по сути, отсутствуют в настоящий момент в России.

Самое главное, для перспективного авианосца необходимо создать и полноценную авиагруппу — с палубными авиационными и беспилотными комплексами нового поколения, начинать создавать которые необходимо как минимум одновременно с работами по созданию самого авианосца.

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