16 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

В начале декабря стали известны новые подробности относительно планов разработки и строительства в будущем нового авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. На последних совещаниях командования российского флота и промышленности было определено, что оптимальное водоизмещение для перспективного российского авианосца составляет 65-70 тысяч тонн. Стоимость создания такого корабля оценивается на текущий момент в 300-400 миллиардов рублей.

Леонид Нерсисян, , 19:08 — REGNUM В начале декабря стали известны новые подробности относительно планов разработки и строительства в будущем нового авианосца для Военно-морского флота (ВМФ) России. На последних совещаниях командования российского флота и промышленности было определено, что оптимальное водоизмещение для перспективного российского авианосца составляет 65−70 тысяч тонн. Стоимость создания такого корабля оценивается на текущий момент в 300−400 миллиардов рублей.

Флаг России

Однако, ни строительство, ни даже разработка нового авианосца не включены в Государственную программу вооружений на 2018−2027 годы. Также, стоит заметить, что, несмотря на несколько концептов перспективного авианосца, демонстрировавшихся на различных выставках в последние годы, по-прежнему остаётся неясной позиция российского военно-политического руководства относительно того, а нужен ли в принципе российскому флоту авианосец? Сами же концепты нового авианосца являются лишь инициативными разработками проектно-конструкторских бюро, которые, как ранее заявляли в Объединённой Судостроительной Корпорации (ОСК), так и не получали никакого технического задания на проектирование авианосца.

Сам вопрос принципиальной необходимости авианосца для ВМФ России в современных реалиях становиться темой весьма острых общественных дискуссий в СМИ и на просторах интернета. Попробуем разобраться в данном вопросе.

Основной задачей строившихся в Советском Союзе различных авианесущих кораблей было обеспечение противовоздушной и противолодочной обороны корабельных соединений в дальней океанской зоне. Эта задача остаётся весьма актуальной и в современных реалиях российского флота. Основными задачами ВМФ России являются обеспечение безопасности морских границ и морской экономической зоны России, а также поддержка интересов России в Мировом океане. При этом в зону ответственности российских флотов входят акватории очень большой площади. Так, например, обеспечение российских интересов в арктической зоне, которой сейчас уделяется огромное внимание, априори предполагает действия флота на значительном удалении от своих баз.

Наличие же авианосца в составе корабельного соединения способно кардинально увеличить его боевую устойчивость, так и разведывательные и ударные возможности. Безусловно, новые авианосцы, были бы крайне полезны для ВМФ России и могли бы существенно повысить его эффективность при решении всех стоящих перед ним задач.

Вместе с тем, сегодняшние российские реалии накладывают очень много «но» на мечты о новом авианосец для российского флота. Во-первых, если бы даже решение о строительстве авианосца было принято, скорее всего, его строительство, вместо усиления боевых возможностей флота, дало бы обратный эффект. В настоящий момент, как ВМФ России, так и судостроительная отрасль переживают затяжной кризис, а ситуация с обновлением корабельного состава, в особенности крупных боевых кораблей, крайне удручающая. Без решения же этих проблем строительство нового авианосца теряет смысл.

Теоретически, возможности строить авианосец у России есть сейчас, однако строительство такого корабля требует колоссальных затрат. Помимо огромных финансовых затрат, строительство авианосца может отнять значительную часть производственных и кадровых ресурсов российской судостроительной отрасли, что крайне негативно скажется на остальных кораблях и подводных лодках. В миниатюре эту ситуацию можно увидеть на примере проходящего на Севмаше радикальную модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». На работы по модернизации крейсера приходится выделять значительную часть ресурсов предприятия,

В идеале ВМФ России необходимо 4 авианосца — по 2 для Северного и Тихоокеанского флота. Помимо огромной стоимости строительства авианосца, крайне дорогостоящей является и его эксплуатация. Авианосец является невероятно сложным кораблём с сотнями различных систем. И как показывает мировая практика, в том числе и опыт эксплуатации авианесущих кораблей в СССР и России, половину и даже более своей жизни авианосцы проводят не в море, а у причальных стенок и в доках верфей, проходя обслуживание и различные ремонты — от среднего до капитального. Таким образом, чтобы перманентно иметь в своём составе один боеготовый авианосец, Северный и Тихоокеанский флоты должны иметь по 2 авианосца. В противном случае, авианосец, в тот момент, когда он потребуется, может оказаться совершенно небоеготовым. При этом, как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте отсутствует адекватная инфраструктура для обслуживания и ремонта кораблей класса «авианосец», и лишь на Северном флоте эта проблема аврально решается, для проведения ремонта единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». И если строительство одного авианосца ещё возможно, пусть и с колоссальным трудом, то серийное строительство таких кораблей лежит за пределами возможностей современной российской экономики и промышленности.

Наконец, с учётом времени, необходимого на проектирование и создание авианосца, в нынешних реалиях он едва ли может быть построен ранее середины 2030-х годов, и, в таком случае, его «активная жизнь» придётся на 2040-е и 2050-е годы. А к тому моменту вполне могут произойти революционные изменения в области войны на море. Уже сейчас ВМС России проводит активные испытания гиперзвукового противокорабельного ракетного оружия и в обозримом будущем оно может появится на вооружении. Китай уже давно располагает большим количеством баллистических противокорабельных ракет с самонаводящимися маневрирующими боевыми блоками, бороться с которыми крайне затруднительно.

Активные работы по созданию гиперзвукового ракетного оружия, которые ведутся в России и других ведущих военных державах, в совокупности с выходом США и России из Договора о Ракетах Средней и Меньшей Дальности (ДРСМД), в будущем, скорее всего, приведут к созданию лишь новых образцов противокорабельного вооружения, малоуязвимого даже для самых совершенных систем ПВО.

Таким образом, как и в начале текущего тысячелетия, на данный момент новый авианосец по-прежнему остаётся «светлой мечтой» ВМФ России. Его строительство возможно лишь при условии создания мощных военно-морских сил общего назначения, существенного поднятия возможностей судостроительной отрасли и улучшения экономической ситуации. А будет ли построен когда-нибудь новый авианосец или нет, зависит от того, сможет ли в следующем десятилетии Россия решить вышеуказанные проблемы.