В 2019 году ВВП Китая вырос на 6,1% до 99,09 трлн юаней ($14,4 трлн), почти достигнув 100 трлн юаней. Кроме того, ВВП КНР на душу населения впервые превысил $10 тыс., достигнув $10 276, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

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В пятницу, 17 января, Национальное бюро статистики КНР также объявило о том, что численность населения материкового Китая прошло отметку в 1,4 млрд человек. Все эти цифры представляют собой достаточно ценные данные, которые могут быть использованы для содержательного анализа китайской экономики и социального развития.

Во-первых, с точки зрения Китая, рост ВВП на 6,1% указывает на то, что тенденция к снижению китайской экономики еще не закончилась. Китай столкнется с серьезными проблемами, если попытается сохранить темпы роста на уровне 6% в 2020 году.

David Dennis Китайская юань

Однако если посмотреть на мировую арену, то данные темпы роста ВВП являются самыми высокими среди крупных мировых держав, чей ВВП превысил $1 трлн. Рост экономики Соединенных Штатов оценивается в 2,3%, в то время как экономика Германии, локомотива Европейского союза, может похвастаться ростом на уровне только 0,6%. Индийская экономика, согласно статистическим данным, выросла на 5%. Темпы роста экономик Японии и Южной Кореи оказались на уровне чуть выше 1% и ниже 2% соответственно.

ВВП на душу населения, превышающий $10 тыс. долларов, можно рассматривать в качестве большого долгосрочного достижения. В 2018 году по уровню ВВП на душу населения Китай занял 67-е место в мире, уступив Мексике (66-е место) и России (60-е место), однако обогнав Турцию и Болгарию. В 2008 году по уровню ВВП на душу населения Китай занял только 104-е место, а в 2000 году — 133.

Конечно, Китай не может позволить себе почивать на лаврах. Каждое общество стремится сосредоточиться на будущих достижениях. Каждая компания будет стремиться увеличить производство в следующем году. Страна также испытывает подобное давление. Но ни компании, ни страна не будут двигаться вперед вечно. Для Китая как большой экономики очевидно, что рано или поздно страна столкнется с кризисом после десятилетий высокого экономического роста.

Тем не менее Китай всегда будет пытаться выйти за существующие пределы. Он должен ориентироваться на 6-процентный рост ВВП в 2020 году. Когда экономика сталкивается со спадом, это влияет не только на общественное доверие, но и на жизнеспособность экономики, включая уровень занятости и деловые операции. Многие люди считают, что жизнеспособность экономики была несколько ограничена, и власти должны полностью освободить экономику.

Сообщение о том, что численность населения Китая превысила 1,4 млрд человек, также дает повод для множества интерпретаций. Население Европейского союза, состоящего из 28 стран, составляет 512 млн человек. Совокупная численность населения Соединенных Штатов и Канады составляет 364 млн человек. В Японии проживает 127 млн человек, а в Австралии и Новой Зеландии — 30 млн. Население развитых стран мира в совокупности достигает 1,12 млрд человек, что на 280 млн меньше, чем на материковой части Китая.

Gov.cn Китайская семья

Управление Китаем, масштабы которого намного больше по сравнению со странами западного мира, является довольно сложной задачей. Требуется большая движущая сила, а также правила и высокий уровень сплоченности, чтобы поддерживать стабильность и быстрое развитие Китая. Перед властями стоит беспрецедентная задача по сбалансированию всех этих показателей.

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Очевидно, что китайское правительство взяло на себя больше обязанностей по продвижению страны вперед, чем средние и малые правительства уже развитых западных стран. Китайская общественность предъявляет властям различные требования и, несмотря на то, что граждане Китая знакомы с принципами экономики, они все еще надеются, что китайская экономика в 2020 году сможет сохранить 6-процентный темп роста.

Китай может столкнуться со всеми видами проблем и неопределенностей в 2020 году. Мы желаем, чтобы Китай достиг новых результатов.