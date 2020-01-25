Пока президент США Дональд Трамп находился в Афганистане во время празднования Дня Благодарения, поступило сообщение о том, что в результате удара американского беспилотника погибла женщина, которая родила ребенка несколько часов назад. В результате этого удара погибли еще четверо мирных жителей, пишет представитель Amnesty International Дафни Эвиатар в статье для издания The Hill.

Конгресс США

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Инцидент, приведший к гибели женщины, не является чем-то из ряда вон выходящим. В последнее время в Афганистане произошло значительное увеличение числа жертв среди мирного населения в результате ударов американских беспилотников. В начале октября 2019 года в миссии ООН по содействию Афганистану сообщили, что в мае 2019 года по меньшей мере 30 гражданских лиц, включая детей, были убиты силами Соединённых Штатов в результате авиаударов по предполагаемым нарколабораториям в западном Афганистане. Военные США заявили, что все погибшие были боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако никаких доказательств так и не было предоставлено.

Air Combat Command Штурмовик A-10C Thunderbolt II ВВС США

Неудивительно, что в Афганистане продолжает расти число гражданских лиц, убитых и раненых вооруженными силами США, учитывая рост числа авиаударов: Соединенные Штаты сбросили в сентябре 2019 года больше бомб, чем в любой другой месяц в период с октября 2010 года. Тем не менее военные США продолжают скрывать доказательства гибели гражданских лиц.

К сожалению, Amnesty International сталкивается с обманом на протяжении многих лет при документировании жертв среди гражданского населения, вызванных действиями США. Несмотря на убедительность наших доказательств, собранные интервью, спутниковые снимки и судебные улики, обнаруженные на местах ударов, американские военные, как правило, все отрицают.

Даже если военные обещают провести расследование, они не связаны никакими обязательствами. Им не нужно проводить тщательное расследование, представлять его результаты и в конечном итоге признавать, что что-то пошло не так.

К счастью, Конгресс вмешался, чтобы изменить ситуацию. В законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону говорится о том, что военные и сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) должны улучшить расследование случаев гибели мирного населения, а также предоставить подробный отчет о жертвах среди гражданского населения, к которым привели их операции.

Конгресс обязал оборонное ведомство сообщить о том, какие уроки были извлечены военными в ходе боев против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ракке и Мосуле, в результате которых погибли тысячи мирных жителей. Также предполагается создание фонда для выплат родственникам жертв и пострадавшим в результате американских атак.

Поскольку США продолжают свою так называемую войну с терроризмом по всему миру, очень важно, как именно они проводят военные операции и какие шаги предпринимаются для защиты гражданского населения на местах. Используют ли военные тяжелые боеприпасы в городских районах? Как повысить надежность местных разведывательных источников? Заботятся ли силы США о том, чтобы гражданские лица не подверглись бомбардировкам?

Армия США в Афганистане

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Важно точно знать, сколько гражданских лиц было убито или ранено в той или иной битве. Для этого есть ряд причин. Например, это позволило бы понять, как лучше защитить гражданское население и помочь выжившим и их семьям. Также это позволило бы привлечь к ответственности отдельных лиц, виновных в нарушении законодательства. Военные должны учиться на собственных ошибках, если они их совершили.

В оборонном ведомстве Соединенных Штатов заявили о желании улучшить реагирование на сообщения о жертвах среди гражданского населения. Это важный шаг вперед, который заслуживает всяческой поддержки со стороны Конгресса. Однако недостаточно просто издать тот или иной закон. Конгресс должен сделать все возможное, чтобы убедиться в том, что администрация Трампа выполняет требования закона.