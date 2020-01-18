Едва власти Белоруссии отошли от скандалов с прославлением чеченских террористов и гитлеровских пособников в 2019 году, как в начале нового года грянул новый скандал: радетели за «возрождение» из «Товарищества белорусского языка» («Таварыства беларускай мовы» — ТБМ) представили в своём издании биографию пособника гитлеровских палачей. На этот раз прославления удостоилсяБорис Рагуля.

Belmediaschool.org Елена Анисим

В годы Великой Отечественной войны Борис Рагуля, как и многие другие националисты начала XX века, стал ярым почитателем Адольфа Гитлера и активным коллаборационистом. До войны служил в польской армии, после её разгрома в 1939 году попал в плен, бежал, некоторое время преподавал в Западной Белоруссии. В 1941 году обвинялся НКВД БССР в нелегальном «переходе границы, контрреволюционной деятельности, шпионаже».

Во время войны Рагуля помогал немцам в организации коллаборационистских военных формирований, участвовавших в уничтожении белорусских партизан и подпольщиков. Служил во вспомогательной полиции, командовал эскадроном. С августа 1944 года в звании капитана участвовал в подготовке диверсантов в спецшколе Абвера «Дальвиц» (Восточная Пруссия).

В конце войны бежал в Германию, отсиделся в ФРГ и перебрался в США, где сотрудничал с ЦРУ. Официально получал жалованье за подготовку диверсантов, забрасываемых в СССР. Сотрудничал с американской «Радой Белорусской народной республики», вокруг которой объединились беглые националисты и коллаборационисты.

С 1954 года проживал в Канаде, где вёл врачебную практику и выступал от имени «белорусов Канады». После Чернобыльской катастрофы участвовал в сборе средств для оказания помощи пострадавшим, не забывая про мероприятия по линии националистов в эмиграции.

Зарегистрированная министерством информации Белоруссии газета ТБМ «Новы час» разместила 1 января хвалебную статью, посвящённую 100-летию со дня рождения Рагули. В ней он представлен как жертва полонизации в период межвоенной Польши, командир сражавшегося с нацистами в 1939 году польского эскадрона.

Рассказывается, как он «бежал на родину в Западную Белоруссию, которую в то же самое время оккупировал СССР», где работал школьным учителем и стал жертвой НКВД. Период Великой Отечественной войны в хвалебной биографии этого деятеля изложен в одном абзаце. Примечательно: издание ТБМ не называет эту войну Отечественной, что соответствует новым веяниям в официозе постсоветской республики.

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Борис Рагуля с женой

Гитлеровский холуй в годы войны ТБМ представлен так: «Во время немецкой оккупации Борис Рогуля работал переводчиком в Новогрудке, преподавателем учительской семинарии. Он был принят в состав ЦК подпольной Белорусской Незалежницкой Партии. В июле 1942 Рогуля стал командиром окружного отдела Белорусского самообороны в Новогрудке. С осени 1943 года он возглавлял белорусский эскадрон (в оригинале публикации «швадрон», — прим. ИА REGNUM) в Новогрудке. С августа 1944 года он в десантном батальоне «Дальвиц». Читателю не поясняется, какую идеологию исповедовала упомянутая партия, для чего Абвер создал десантный батальон «Дальвиц», а также о многом другом немаловажном для объективного восприятия Рагули. Из послевоенного прошлого этого деятеля упомянуто его участие в заброске «белорусских диверсантов за «железный занавес». Что за «белорусские» диверсанты», кто и зачем их забрасывал, куда забрасывал и какова мотивация участия в этом дорогого русофобам юбиляра — об этом издание ТБМ умолчало.

Зато сообщаются невероятные обстоятельства перерождения фейкового «генерал-майора БНР» в Канаде: «Борис Рагуля стал одним из наиболее авторитетных в Канаде специалистов в области онкологии. Ему принадлежат многочисленные публикации в профессиональных изданиях, он занимал должности во многих канадских и Панамериканских профессиональных объединениях врачей-онкологов, преподавал в медицинской школе, выступал на многих конференциях».

Канадские учёные почему-то не заметили такой звезды онкологии. Рагуля действительно вращался в тех кругах, публиковался в различных изданиях и выступал на конференциях, занимал общественные должности. Его авторитет среди канадских врачей-онкологов чудовищно преувеличен по той же причине, по которой преуменьшен и заретуширован период его биографии военного времени. ТБМ бессовестно предложило приобрести мемуары гитлеровского холуя, продававшего себя всем властям, воевавшим против его исторической родины.

Сергей Чуев в монографии «Проклятые солдаты. Предатели на стороне III рейха» отметил, что сотрудничество Бориса Рагули с СС — явление, весьма распространённое среди новоявленных «героев» Украины и Белоруссии. Если на Украине и в Прибалтике чествование гитлеровских пособников, и в особенности ССовцев, стало явлением вполне обыденным, то в Белоруссии работа в этом направлении ещё только разворачивается.

Среди первых ласточек было открытое и не первый год идущее прославление таких гитлеровских пособников, как Михаил Витушко и Франц Кушель. ТБМ с прославлением Бориса Рагули играет такую же роль, как украинские организации, деятельность которых запрещена в России (но не в другой части Союзного государства). Украина после инспирированного Западом госпереворота («майдана» 2014 года) очень быстро стала на необандеровские рельсы во многом благодаря тому, что Виктор Янукович заигрался с националистами, взращивая их для хитрой комбинации на предстоящих президентских выборах. С той же целью «идеологическая» чиновничья вертикаль Белоруссии холит и не даёт в обиду выгодных ей как бы оппозиционеров.

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Михаил Витушко (крайний справа)

Трудно найти иной ответ на вопрос, почему министерство информации Белоруссии никак не отреагировало на восхваление гитлеровского пособника в издании «Новы час». В объяснении ситуации немаловажно учитывать и тот факт, что нынешний министр Александр Карлюкевич проводит ту же политику, что и его предшественница на этом посту и бывшая начальница, пересевшая в кресло «палаточницы» соучастница политических репрессий Лилия Ананич.

При Ананич упомянутое СМИ более года прославлялоШамиля Басаева, Руслана Гелаева и прочих международных террористов, от которых открестились даже в США. В прошлом году из-за этого разгорелся большой скандал. Белорусская пресса публиковала проблемные статьи и даже обращения к генпрокурору Александру Конюку и главе МВД Игорю Шуневичу. Однако власти Белоруссии «отмазали» от уголовного преследования и главного редактора газеты «Новы час» Оксану Колб, и председателя ТБМ (зарегистрированной минюстом) Елену Анисим.

На уровне общественности не многие решились открыто вступаться за Анисим и издание ТБМ. Точнее, замечен в этом был лишь глава праворадикальной русофобской «Партии «Белорусского народного фронта», он же председатель общественного объединения БНФ «Возрождение» Григорий Костусёв.

Ларчик просто открывался: Анисим трудоустроила Костусёва своим помощником в ПП НС. То есть в 2019 году лидер БНФ не просто участвовал в парламентской кампании 2019 года, претендуя на формально депутатский мандат, но и официально числился помощником члена законодательного органа Белоруссии. В это же время «батькины эксперты» через российские телеканалы и подконтрольные им структуры в РФ дезинформировали общественность России, рассказывая, как маргинальна подобная публика и насколько всё то, о чём сообщает Telegram-канал «Бульба престолов» якобы не соответствует действительности.

Анисим в свою недавнюю бытность «палаточницей» тиражировала русофобские заявления, распространяла в Белоруссии и Польше ложь о России, и даже оклеветала ФСБ — всё ей сошло с рук. Впрочем, как и Костусёву, и Беленькому, многим другим местечковым шовинистам, которым до сих пор разрешён свободный въезд в Россию, и деньги для финансирования их деятельности приходят из России. Странную, если не сказать больше, позицию занимают правоохранительные органы РФ.

Belmediaschool.org Елена Анисим

Что касается слепоты и глухоты белорусских правоохранителей, то их руководству прекрасно известно, что карт-бланш националистке выдали в президентской администрации. Там «идеологической работой» сейчас занимается, по случайному совпадению, бывший заместитель Ананич в министерстве информации Владимир Матусевич, с которым Карлюкевич на короткой ноге. Нынешний руководитель главного идеологического управления президентской администрации Ольга Шпилевская проводит ту же линию, что и её предшественники — Александр Ильясевич и Всеволод Янчевский. Именно это управление курирует новую волну «белорусизации», и в рамках этой политики ТБМ, БНФ и прочим националистическим организациям отводится своя роль.

Свои роли в реализации этой политики у Совбеза и ОАЦ, Госкомитета по имуществу и прочих госорганов. Чиновников пересаживают из кресла в кресло, но сущность проводимого ими курса от этого не меняется, ибо стратегию определяют не они, а их хозяин. Например, Лилия Ананич сейчас осваивается в новом амплуа — заместителя комиссии ПП НС по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Председателем этой комиссии стал Геннадий Давыдько — бывший руководитель пропагандистского рупора «Белтелерадиокомпания», отметившийся в политических репрессиях вместе с Ананич, а ещё ранее получивший скандальную известность как пропагандист «литвинизма», застрельщик легализации наркотиков и проституции. Среди членов комиссии такие известные в узких кругах профессионалки, как Мария Василевич.

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Лидер ТБМ рассматривалась как «бабушка для битья» — удобная спарринг-партнёрша Александра Лукашенко. Лишившись мандата «палаточницы» в конце прошлого года, она поступила в высшей степени порядочно по понятиям «сознательных» местечковых русофобов — отказалась от своих обещаний участвовать в президентской кампании. Причём заявления об участии делала публично — на польском «Еврорадио» и в «Белгазете», а дезавуировала своё участие на полуподпольной сходке местных русофобов через комментарий одного из участников заседания «Сойма БНФ».

Как выяснилось, пенсионерке Анисим нашли место в Институте языкознания Академии наук, где собралась целая коллекция русофобов, ревизионистов и соучастников политических репрессий. За свои труды на ниве пропаганды ненависти к России и всему русскому в Белоруссии она получила благодарность от эмигрантского объединения террористов «Ичкерии» и медаль от коллаборационистов из США.

House.gov.by Лилия Ананич

Упомянутые СМИ, обеспечивающие PR незадачливой Анисим и возводящие националистических пигмеев вроде Рагули в местечковый пантеон «национальных героев», кормятся с одной руки. К примеру, польское «Еврорадио» за последние годы освоило несколько миллионов долларов финансирования только по линии USAID (распорядитель грантов правительства США), не считая поддержки по линии польских, британских и прочих заинтересованных.

Госдеп и NED не скрывают эту информацию, она находится в публичном доступе, потому что речь идёт о деньгах американских налогоплательщиков. Другое дело, что некоторые «индивидуальные реципиенты» и СМИ в отчётах не упоминаются. Для «Еврорадио», «Народной воли» и некоторых других русофобских СМИ сделано исключение — очевидно, неспроста.

Пока в Москве думают, что без гуманитарного измерения союзной интеграции можно обойтись, ограничившись экономической, российские эксперты уже открыто обсуждают такое явление, как «батькины нацисты». От «отбеливания» гитлеровских холуёв до их возведения в национальные герои и примеры для подражания подрастающего поколения, как показывает опыт Латвии, Украины и других постсоветских образований, дистанция может быть очень короткой.

Украинские «свидомые» от белорусских «свядомых» принципиально ничем не отличаются. Та же русофобия, та же местечковость и многое другое общее — вплоть до «дней вышиванки». Различия в орнаментах «вышиванок», превращённых в элемент политического культа, говорят не столько о различиях, сколько об общности политтехнологий, применяемых и на Украине, и в Белоруссии.

Необандеровщина никогда не стала бы той силой, которой является сегодня, без финансовой, информационной, политической, методологической и иной помощи. При СССР таковая поступала извне, а в постсоветский период стала востребована местным олигархатом и органами госуправления самостийных лимитрофов. В Белоруссии всё реализуется по той же методичке, но с временным лагом и тактическими комбинациями. Поэтому открытое прославление гитлеровских пособников не стоит недооценивать. Никто не стал бы тратить силы и средства на такие «мелочи» без видов на реализацию далеко идущих целей.