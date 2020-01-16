Фондовые рынки взлетели в среду утром, 15 января, в ожидании торговой сделки между США и Китаем, которая, как многие надеются, ослабит напряженность между крупнейшими экономическими державами мира. Но хорошие новости для Уолл-стрит не всегда также хороши для Мейн-стрит. Теперь, когда торговое соглашение между США и КНР подписано, уместно задать вопрос: что это соглашение даст американскому рабочему классу? Ответ — ничего особенного, пишет профессор Университета Аризоны Джеффри Кукик в статье для издания The Hill.

Сварщик

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Первоначально в качестве оправдания своей торговой войны президент США Дональд Трамп заявил, что свободная торговля больше не служит интересам Соединенных Штатов. В частности, годы конкуренции за импорт и растущий торговый дефицит вытеснили внутреннее производство за рубеж. Результатом этого стала стагнация заработной платы, а миллионы рабочих оказались безработными.

Трамп нашел простое решение: введение торговых пошлин в отношении импорта, чтобы сделать его менее привлекательным для американских потребителей. Поскольку торговые пошлины увеличивают стоимость иностранных товаров, потребители станут реже покупать китайские импортные товары по сравнению с товарами американского производства.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Конечно, именно из-за более высоких затрат экономисты и многие американские отраслевые ассоциации продолжают настаивать на том, что торговые пошлины — это плохая идея. Американцам приходится платить больше за повседневные товары в обмен на защиту нескольких отечественных отраслей. Важно отметить, что негативные последствия распределяются неравномерно по всей экономике. Семьи рабочих чаще потребляют иностранные товары. Поэтому расходы, связанные с защитой торговли, легли на плечи более бедных семей.

Судя по всему, именно семьям рабочих приходится оплачивать издержки торговой войны. Принесет ли торговая сделка с Китаем хоть какое-то облегчение? Никто не ждал того, что в рамках торгового соглашения первой фазы сразу же будут отменены торговые пошлины. Данное соглашение лучше рассматривать в качестве временного режима прекращения огня, а не как конец войны. Таким образом, последствия этого соглашения носят смешанный характер.

Есть несколько хороших новостей для американских фермеров. За последние несколько лет сельскохозяйственная отрасль изрядно пострадала в результате ответных мер со стороны Китая. В среду Трамп заявил, что Китай обязался закупить у Соединенных Штатов сельскохозяйственную продукцию на $50 млрд. Это долгожданное облегчение для пострадавшего сельскохозяйственного сектора США.

Данные закупки сельскохозяйственной продукции являются частью более широкого китайского обязательства, которое, по словам Трампа, составляет «гораздо более $200 млрд», включая закупку промышленных товаров США на $75 млрд. Всё это хорошо смотрится на бумаге, но этого недостаточно, чтобы снизить давление, с которым сталкиваются семьи рабочих. Во время церемонии подписания соглашения представители обеих стран старались избежать самого важного предостережения: существующие торговые пошлины останутся в силе.

Администрация Трампа ранее перенесла свои планы по повышению торговых пошлин в конце 2019 года. Следующее снижение торговых пошлин может наступить только после подписания соглашения второй фазы. Это означает, что издержки, с которыми сталкиваются рабочие, никуда не исчезнут в ближайшее время. По мнению некоторых экспертов, в настоящий момент почти две трети потребительских товаров облагаются торговыми пошлинами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Соглашение первой фазы вполне может оказаться важным — хотя и в значительной степени символическим — шагом вперед. Однако не стоит забывать о том, что предстоит проделать еще огромное количество работы. Торговые пошлины быстро превращаются в норму. Важно помнить о том, что нынешние барьеры США — это недавнее изобретение. И дело не только в Китае. Хотя СМИ уделяют внимание в основном отношениям между США и Китаем, за Атлантикой разворачивается еще одна торговая война.

Нам необходим более значительный прогресс, прежде чем американские рабочие смогут пожать свои плоды в рамках этого длительного и дорогостоящего процесса, которому до сих пор конца-края не видно.