14 января 2020 | Время чтения 3 мин

Очевидно, что космическим силам США понадобится что-то посерьезнее спутников, которые могут маневрировать, уклоняясь от угроз. Однако испытание китайского противоспутникового оружия в 2007 году показало, что бой на околоземной орбите связан с определенными опасностями.

Максим Исаев, , 12:49 — REGNUM В недавней статье, опубликованной в журнале Defense One, говорится, что, несмотря на то, что в космических силах США знают, как нужно вести войны в космическом пространстве, эти планы являются настолько секретными, что американский оборонно-промышленный комплекс не в состоянии создать то, что сделало бы войну в космосе возможной. Однако в статье содержится одна подсказка, пишет Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

Спутник

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«В течение последних нескольких лет официальные лица Пентагона указывали на то, что будущие спутники должны быть в состоянии защитить себя и быть более маневренными. Большинство военных спутников, размещенных на околоземной орбите, общая стоимость которых составляет многие миллиарды долларов, не в состоянии этого сделать. Военные чиновники предупредили о том, что Китай и Россия с легкостью могут сбить или ослепить спутники», — говорится в статье.

Очевидно, что космическим силам США понадобится что-то посерьезнее спутников, которые могут маневрировать, уклоняясь от угроз. Однако испытание китайского противоспутникового оружия в 2007 году показало, что бой на околоземной орбите связан с определенными опасностями.

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Китайцы уничтожили нефункционирующий метеорологический спутник, который разорвало на множество кусков. В результате взрыва образовалось облако осколков, состоящее более чем из 900 элементов, поддающихся отслеживанию. Эти осколки бродили по низкой околоземной орбите, создавая угрозу космической навигации в течение многих лет. Аналитики предполагают, что взрыв также породил тысячи осколков, которые невозможно было отследить.

Можно представить себе весьма кошмарный сценарий, если между двумя сверхдержавами, такими как Соединенные Штаты и Китай, начнется война. Китай может нанести несколько ударов, чтобы уничтожить или нанести ущерб тем спутникам, которые США используют не только в рамках обеспечения национальной безопасности, но и экономической жизни. После данной атаки околоземная орбита заполнится обломками на неопределенный срок.

Люди, ответственные за формирование космических сил и их доктрины, должны придумать способы ведения войны в космосе, которые позволили бы избежать появление катастрофического количества орбитального мусора. Оружие, которое взрывает спутники или другое космическое оружие, просто не годится.

В статье, опубликованной в Space News, указывалось, что оружие, замаскированное под космический корабль, занимающийся сбором мусора, также можно было бы использовать для нанесения вреда работающим спутникам. Такое транспортное средство могло бы приблизится к работающему спутнику и сломать его антенны, разрушить солнечные батареи или просто слить бак. Такое оружие может просто вывести спутник с его орбиты, сведя на нет его полезность, а гравитация Земли и атмосфера доделают всё остальное. Также возможно подавление сигнала или ослепление спутника лазером.

Помимо предоставления спутникам возможности маневрирования, нужна какая-то активная защита. Страна может развернуть созвездие спутников-опекунов для перехвата космического оружия, прежде чем спутники противника смогут нанести вред спутникам GPS или сместить их с орбиты. Конечно, враг может ответить, нанеся первый удар по этим «стражам».

Война в космосе (Художественная концепция космической лазерной системы спутниковой обороны.1984 год)

С другой стороны, Соединенные Штаты также могут создать избыточное количество критически важных спутников, сделав их меньше и настолько скрытыми, насколько это возможно, и, следовательно, сделав группировки спутников слишком многочисленными, чтобы их можно было уничтожить одним ударом.

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Если враг, например Китай или Россия, окажется слишком глуп и решит взорвать спутники, то космические силы должны разработать способы удаления космического мусора. В любом случае это необходимо сделать, поскольку распространение космического мусора становится растущей проблемой в мирное время. Космическая система противоракетной обороны также оказалась бы полезной. Такая система могла бы не только помочь защитить американскую родину от ядерной атаки, но и закрыть пространство для запуска нового противоспутникового оружия, как только вспыхнет конфликт.

Короче говоря, космическим силам США теперь, когда они были официально созданы, предстоит проделать большую работу, чтобы превратиться в эффективную боевую службу.